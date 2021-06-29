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Війська РФ використовують на Донбасі прострочені російські боєприпаси, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові порушення ЗФ РФ та їх найманців Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22.07.2020, зокрема - пунктів "про заборону на застосування вогню" та "про заборону на розміщення важкого озброєння в населених пунктах і їх околицях".

Як інформує пресцентр ОС з посиланням на дані СЦКК, про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК проінформувала СММ ОБСЄ. 

"Окупанти продовжують вести обстріли із застосуванням заборонених видів озброєння. Зокрема, 26 червня в період з 06:40 до 09:30 було зафіксовано три обстріли з боку позицій ЗФ РФ, що знаходяться в районі окупованих населених пунктах Заїченко та Пікузи у напрямку сільськогосподарських угідь населених пунктів Гнутове та Талаківка. Обстріл здійснювався із застосуванням мінометів калібру 120 мм (18 мін) та 82 мм (4 міни)", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що під час верифікації, проведеної спостережною групою УССЦКК, дослідження вирв, розриву снарядів і решти фрагментів від боєприпасів, встановлено факт застосування кремлівськими найманцями артилерійських систем калібру 120 мм.

Фрагменти від снарядів свідчать про застосовування боєприпасів типу ЗОФ49 з підривником 3В35, які зняті з озброєння збройних сил Російської Федерації через закінчення терміну придатності. Вищезгадані боєприпаси постачаються РФ для незаконних збройних формувань, які мають на озброєнні гармати 2Б16 "Нона-СВК" російського виробництва з метою їх утилізації.

Варто зазначити, що 2Б16 "Нона-СВК" на озброєнні Збройних Сил України не перебуває", - зазначили в СЦКК.

Також читайте: Наслідки вчорашнього обстрілу терористами Красногорівки зі ствольної 122-мм артилерії та 120-мм мінометів із окупованої Старомихайлівки. ФОТО

Війська РФ використовують на Донбасі прострочені російські боєприпаси, - СЦКК 01

Використання збройними формуваннями Російської Федерації забороненого озброєння викликає серйозну стурбованість, оскільки це становить безпосередню загрозу життю та здоров'ю військовослужбовців Об’єднаних сил та мирного населення.

Дії такого роду свідчать про явне небажання ЗФ РФ дотримуватися досягнутих угод і спрямовані на ескалацію напруженості по всій лінії розмежування сторін.

Також читайте: Окупанти продовжують перешкоджати спостерігачам ОБСЄ

Війська РФ використовують на Донбасі прострочені російські боєприпаси, - СЦКК 02
Фото: СЦКК

Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК проінформувала СММ ОБСЄ.

Війська РФ використовують на Донбасі прострочені російські боєприпаси, - СЦКК 03
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Топ коментарі
+8
А шо у них не просроченое?
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29.06.2021 12:57
+6
Войска РФ используют на Донбассе просроченные российские боеприпасы, - СЦКК - Цензор.НЕТ 7110Войска РФ используют на Донбассе просроченные российские боеприпасы, - СЦКК - Цензор.НЕТ 9200
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29.06.2021 13:00
+6
Какие боеприпасы в шахте откопали, такими и стреляют. Тоже мне, руссофобию тут развели!
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29.06.2021 13:04
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А шо у них не просроченое?
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29.06.2021 12:57 Відповісти
Войска РФ используют на Донбассе просроченные российские боеприпасы, - СЦКК - Цензор.НЕТ 7110Войска РФ используют на Донбассе просроченные российские боеприпасы, - СЦКК - Цензор.НЕТ 9200
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29.06.2021 13:00 Відповісти
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29.06.2021 13:38 Відповісти
Какие боеприпасы в шахте откопали, такими и стреляют. Тоже мне, руссофобию тут развели!
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29.06.2021 13:04 Відповісти
а раненные все таки есть.
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29.06.2021 13:05 Відповісти
Треба верховному кошмару підсказати: якщо ********** прострочені, то вважається, що війна не справжня - тобто МИР... і відповідати на обстріли з протермінованними ************ не можна, інакше верховний жах - звільнить з займаємих посад з штрафом, і піде на охорону - САМ, хоч йому дуже страшно....
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29.06.2021 13:09 Відповісти
у них и пересидент-просроченный
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29.06.2021 13:10 Відповісти
В Украине во время СССР находились ударные округа, нацеленные на Европу, склады и части материального обеспечения (ЧМО, от этой аббревиатуры пошло - чмошник) на территории лаптестана. У ху.ла запасы еще лет на сто, вот он и ищет повод для утилизации. Утилизация на производстве стоит больших денег.
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29.06.2021 13:10 Відповісти
якщо просрочені - поверніть назад.
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29.06.2021 13:11 Відповісти
И пожалица в службу защиты потребителей!
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29.06.2021 13:22 Відповісти
И что, сей факт что-то меняет?
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29.06.2021 13:30 Відповісти
Війська РФ використовують на Донбасі прострочені російські боєприпаси, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2645
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29.06.2021 13:31 Відповісти
Это была новость 16го года......
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29.06.2021 14:09 Відповісти
А комуто нужен свежачок?
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29.06.2021 15:21 Відповісти
россияне на украинском Донбассе используют не только просроченные российские боеприпасы, металлолом российской армии, но и явно сами по себе яаляются просроченными особями, все еще коптящими воздух, хотя им черти уже прогулы ставят
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29.06.2021 15:27 Відповісти
 
 