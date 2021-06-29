У Києві протестують ФОПи: між мітингувальниками і правоохоронцями відбулися бійки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві відбувається акція підприємців "Похорон мікробізнесу". ФОПи вимагають від Верховної Ради прийняти законопроєкти № 3853-1 (2), 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Акція представників малого бізнесу почалася на Майдані Незалежності в центрі Києва. Вимога акції: прийняти законопроєкти № 3853-1 (2), 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Мітингувальники тримають плакати зі своїми вимогами, а також прапори з символікою SaveФОП.
Крім того, учасники протесту принесли труну, похоронні вінки і траурні стрічки.
При спробі мітингувальників пройти до будівлі Кабміну, Офісу президента, Комітету Верховної Ради і до самої Верховній Раді між ними та правоохоронцями кілька разів виникали бійки.
Зараз мітингувальники йдуть від Офісу президента до будівлі Верховної Ради, а потім планують повернутися колоною на Майдан Незалежності.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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и откуда инфа что все ФОПы голосовали за ЗЕ? )
Я вот никак не пойму. У меня куча друзей ФОПщики и ни один не голосовал за ЗЕ, потому что это очевидный долбодятел. А вот пенсионеры голосовали еще как.
73% откуда нарисовалось тогда? ) может все-таки пенсы? )
их всего 1.3млн человек. Даже если бы они все до единого проголосовали за ЗЕ (что полный бред), это никак не 73% на выборах. Откуда этот вброс?
ну как вам зеленое благоденствие? радостно?
Ну вот за колбасу по 2.20 теперь и огребайте раз вам колбаса дороже Украины.
Мне за такие деньги лень было бы даже жопу поднять. Так что хай побеждают "бизнесмены" уевы.
Мож его сейчас Ермак пугает, как Левочкин пугал Ялыковича, шоб ***** еще что-то от Украины обломилось, когда оно сбежит.
Бариги усіх рівнів - це генетичний непотріб. Має бути нормальний бізнес.
Уехали бы все ФОПы на две недели на море, приостановив бизнес ...
И сразу их услышат.
В Европе, например Германия. До 30 000 евро в год чистой прибыли (это минус налоги и средства вложенные в развитие) освобождены от налогов совсем. Плюс беспроцентный кредит для такой мелочи. Плюс 15 000 - 25 000 (в зависимости от земли) подъемные (безвозвратные) на организацию рабочего места для каждого работника.
Больше идет постепенное нарастание % налога.
Вы все что бюджетники здесь? В жеках да ощадбанках работаете? Или на дядю работаете и сидите тихо в пол смотрите? А попробовать свое что-то открыть здесь слабо? Сначала откройте, охерейте, а потом осуждайте этих людей. Плюс я не пойму, откуда этот вброс что все ФОПы голосовали за ЗЕ. Откуда? Это ж явный вброс. Фопов всего то 1,3млн человек. А рейтинг Зеленского был и до сих пор куда больше. Причем тут ФОПы? Вам опять скормили очередного врага. То евробляхеры, то фопы, то еще что-то. И как слепые крысы за поводырем... Разве не ясно что враг это не ФОПы и не евробляхеры, враг это ОПГ, которое довело за все эти годы независимости страну до такого состояния как сейчас. Где не работают ни суды, ни правовые институты, нет ни экономики нормально ни образования ни дорог ни медицины ни перспектив... А вы с пеной у рта радуетесь что кучке ФОПов мусора, которые вас же будут херячить в случае чего, дали пиндюлей... Если коменты здесь отражают общие настроения в обществе - то наша мамка Украина обречена....