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Україна зможе самостійно виявляти нові штами коронавірусу не раніше, ніж до кінця літа, - Кузін

Україна зможе самостійно виявляти нові штами коронавірусу не раніше, ніж до кінця літа, - Кузін

В Україні поки не можуть самостійно виявляти нові штами коронавірусу, це триватиме мінімум до кінця літа поточного року.

Про це в інтерв'ю виданню "Ліга" заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз це болюче питання. Ми досі використовуємо потенціал ВООЗ, є домовленість із національними референс-лабораторіями, які співпрацюють із бюро ВООЗ, тобто безоплатно секвенують нам певну кількість штамів. Зазвичай це – 200-300 штамів на місяць", - сказав він.

За словами Кузіна, до секвенування потрапляють і штами, які реєструють у так званих кластерах – коли є помітне зростання в якомусь регіоні чи районі. Ці зразки потрапляють на секвенування, щоб ми розуміли, чи цей спалах викликаний звичайним штамом, чи особливим.

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"Найвірогідніше, така практика співпраці з ВООЗ триватиме до кінця літа щонайменше. Зараз вже відбулися тендерні процедури щодо закупівлі секвенатора для Центру громадського здоров’я, впродовж місяця він буде доставлений разом із набором реагентів. Маємо надію, що з кінця літа зможемо працювати власними силами. Також до цієї співпраці залучаються центри ветеринарного профілю, Національної академії наук, оскільки в них уже є секвенатори, і деякі приватні структури, тому що вони допомагають країні, особливо, коли зразки треба просеквенувати швидко", - сказав головний санлікар.
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29.06.2021 13:32 Відповісти
Пилять до чего олигархат, который только высасывает из страны, не вкладывая в нее, и прочее ворьеи жуликипри власти страну довели! Какая-то Куба, и та свою вакцину изготовила! А мы даже вирусы определять не способны. Позорище! Зимбабвэ и Афганистан, два в одном, только на европейском материке
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29.06.2021 14:03 Відповісти
Не раньше,чем к концу пандемии.
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29.06.2021 14:10 Відповісти
ну или года 2-3 после ее окончания. ну а куда спишыть? ...
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29.06.2021 14:14 Відповісти
Україна зможе самостійно виявляти нові штами коронавірусу не раніше, ніж до кінця літа, - Кузін - Цензор.НЕТ 5029Україна зможе самостійно виявляти нові штами коронавірусу не раніше, ніж до кінця літа, - Кузін - Цензор.НЕТ 5717
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29.06.2021 14:16 Відповісти
Да,с такими рожами,я думаю,-никогда.
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29.06.2021 14:21 Відповісти
 
 