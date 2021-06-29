Україна зможе самостійно виявляти нові штами коронавірусу не раніше, ніж до кінця літа, - Кузін

В Україні поки не можуть самостійно виявляти нові штами коронавірусу, це триватиме мінімум до кінця літа поточного року.

Про це в інтерв'ю виданню "Ліга" заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз це болюче питання. Ми досі використовуємо потенціал ВООЗ, є домовленість із національними референс-лабораторіями, які співпрацюють із бюро ВООЗ, тобто безоплатно секвенують нам певну кількість штамів. Зазвичай це – 200-300 штамів на місяць", - сказав він.

За словами Кузіна, до секвенування потрапляють і штами, які реєструють у так званих кластерах – коли є помітне зростання в якомусь регіоні чи районі. Ці зразки потрапляють на секвенування, щоб ми розуміли, чи цей спалах викликаний звичайним штамом, чи особливим.

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"Найвірогідніше, така практика співпраці з ВООЗ триватиме до кінця літа щонайменше. Зараз вже відбулися тендерні процедури щодо закупівлі секвенатора для Центру громадського здоров’я, впродовж місяця він буде доставлений разом із набором реагентів. Маємо надію, що з кінця літа зможемо працювати власними силами. Також до цієї співпраці залучаються центри ветеринарного профілю, Національної академії наук, оскільки в них уже є секвенатори, і деякі приватні структури, тому що вони допомагають країні, особливо, коли зразки треба просеквенувати швидко", - сказав головний санлікар.