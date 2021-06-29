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З 1 липня в Україні запрацюють Центри контролю і профілактики хвороб, - МОЗ

З 1 липня в Україні запрацюють Центри контролю і профілактики хвороб, - МОЗ

З 1 липня в усіх областях України та м. Києві запрацюють Центри контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ). Нова система громадського здоров’я насамперед направлена на розбудову потужної вертикалі епідемічного контролю в регіонах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в фейсбуці.

Зазначається, що ЦКПХ створюються завдяки об‘єднанню існуючих регіональних потужностей — лабораторних центрів, обласних центрів громадського здоров’я, підрозділів зі статистики та відділів моніторингу та оцінки. Ці центри будуть повністю відповідальні за контроль над хворобами в регіоні — від рутинного моніторингу показників, до прогнозування, виявлення надзвичайних ситуацій, спалахів та реагування на них.

Головні функції ЦКПХ полягатимуть у:

З 1 липня в Україні запрацюють Центри контролю і профілактики хвороб, - МОЗ 01 забезпеченні епідеміологічного нагляду, санітарного та епідемічного благополуччя населення,

З 1 липня в Україні запрацюють Центри контролю і профілактики хвороб, - МОЗ 01 захисті населення від інфекційних хвороб, попередженні та профілактики неінфекційних захворювань,

З 1 липня в Україні запрацюють Центри контролю і профілактики хвороб, - МОЗ 01 підтримці біологічної безпеки та біологічного захисту, епідеміологічного нагляду (спостереження), імунопрофілактики, просвітницької роботи щодо здорового способу життя,

З 1 липня в Україні запрацюють Центри контролю і профілактики хвороб, - МОЗ 01 запобіганні факторам ризику, боротьбі із стійкістю до протимікробних препаратів, реагуванні на небезпеки для здоров’я та надзвичайні стани в сфері охорони здоров’я тощо.

Також читайте: "Захищені", - МОЗ та ЮНІСЕФ запустили всеукраїнську кампанію на підтримку вакцинації проти COVID-19

Докладно про Центри контролю та профілактики хвороб за посиланням.
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а год какой?
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29.06.2021 13:28 Відповісти
дааааааааааа? а бабло откуда, тут пенсионерам, которым исполнилось 75 лет 400гр дать не могут, а тех то пенсионеров осталось то мало
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29.06.2021 13:50 Відповісти
 
 