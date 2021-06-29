З 1 липня в Україні запрацюють Центри контролю і профілактики хвороб, - МОЗ

З 1 липня в усіх областях України та м. Києві запрацюють Центри контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ). Нова система громадського здоров’я насамперед направлена на розбудову потужної вертикалі епідемічного контролю в регіонах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в фейсбуці.

Зазначається, що ЦКПХ створюються завдяки об‘єднанню існуючих регіональних потужностей — лабораторних центрів, обласних центрів громадського здоров’я, підрозділів зі статистики та відділів моніторингу та оцінки. Ці центри будуть повністю відповідальні за контроль над хворобами в регіоні — від рутинного моніторингу показників, до прогнозування, виявлення надзвичайних ситуацій, спалахів та реагування на них.

Головні функції ЦКПХ полягатимуть у:

забезпеченні епідеміологічного нагляду, санітарного та епідемічного благополуччя населення,

захисті населення від інфекційних хвороб, попередженні та профілактики неінфекційних захворювань,

підтримці біологічної безпеки та біологічного захисту, епідеміологічного нагляду (спостереження), імунопрофілактики, просвітницької роботи щодо здорового способу життя,

запобіганні факторам ризику, боротьбі із стійкістю до протимікробних препаратів, реагуванні на небезпеки для здоров’я та надзвичайні стани в сфері охорони здоров’я тощо.

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Докладно про Центри контролю та профілактики хвороб за посиланням.