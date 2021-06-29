"Слуга народу" Корнієнко щодо протестів ФОПів: Вони часто маніпулюють і перекручують

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді розповів про своє спілкування з ФОПами.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"До мене підходили ФОПи і кажуть: "Ви не даєте працювати ювелірам". Я кажу: "Хлопці, я перепрошую, хто-хто, а ювеліри можуть якось підтягнути паски. Я розумію, якби проблема була щодо автозапчастин або з чимось таким", - підкреслив Корнієнко.

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Нардеп вважає, що ФОПи часто маніпулюють і "перекручують" всю цю історію.

Нагадаємо, 29 червня в Києві протестують ФОПи: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички.