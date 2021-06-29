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ВООЗ дала рекомендації щодо захисту від штаму "Дельта": маски, соціальна дистанція і гігієна рук
Всесвітня організація охорони здоров'я закликала вакцинованих людей продовжувати дотримуватися правил індивідуального захисту від інфікування штамом коронавірусу "Дельта".
Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу "Коронавірус інфо", передає Цензор.НЕТ.
Так, ВООЗ закликає носити маску, дотримуватися соціальної дистанції, перебувати в провітрюваних приміщеннях, дотримуватися гігієни рук, а також уникати скупчення людей.
"Люди не можуть почуватись у безпеці лише тому, що вони отримали дві дози. Їм все ще потрібно захищатися", — заявила доктор Маріангела Сімао, помічник генерального директора ВООЗ з питань доступу до ліків та медичних виробів.
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