ВООЗ дала рекомендації щодо захисту від штаму "Дельта": маски, соціальна дистанція і гігієна рук

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала вакцинованих людей продовжувати дотримуватися правил індивідуального захисту від інфікування штамом коронавірусу "Дельта".

Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу "Коронавірус інфо", передає Цензор.НЕТ.

Так, ВООЗ закликає носити маску, дотримуватися соціальної дистанції, перебувати в провітрюваних приміщеннях, дотримуватися гігієни рук, а також уникати скупчення людей.

"Люди не можуть почуватись у безпеці лише тому, що вони отримали дві дози. Їм все ще потрібно захищатися", — заявила доктор Маріангела Сімао, помічник генерального директора ВООЗ з питань доступу до ліків та медичних виробів.

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