"Слуга народу" проведе восени партійний форум: віримо, що у нас не буде потужної хвилі COVID-19 - вакцинація відбувається ударними темпами, - Корнієнко
"Слуга народу" проведе масштабний партійний форум в кінці жовтня - початку листопада.
Про це в інтерв'ю журналістам в кулуарах Верховної Ради заявив перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За його словами, на форумі будуть присутні 10 тисяч депутатів місцевих рад, народні депутати, представники уряду.
Також запрошений президент України.
Розповідаючи про причини такого заходу нардеп пояснив, що як раз мине рік, як місцеві депутати набули повноважень.
"Потрібно підвести підсумки, що вдалося, що ні, куди ми далі рухаємося на всіх рівнях. Паралельно з форумом відбудеться виставка-ярмарок наших реформ. Працюватимуть окремі зони, наприклад, зона земельної реформи, там будуть присутні фахівці, ті, хто впроваджує цю реформу. Можна буде з перших вуст почути, як просувається та чи інша реформа", - розповів він.
Відповідаючи на питання про те, що на осінь прогнозують чергову хвилю COVID-19, Корнієнко заявив: "Якщо так буде, звичайно, ми будемо впроваджувати обмеження. Але ми віримо в те, що у нас не буде потужної хвилі. У нас дуже добре йде вакцинація. Дуже ударними темпами".
Будь ласка, зачекайте...
В Украине началась вакцинация против COVID-19 организованных коллективов вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.
Об этом сообщается https://moz.gov.ua/article/news/rozpochalasja-vakcinacija-proti-covid-19-organizovanih-kolektiviv на сайте Министерства здравоохранения, передает https://censor.net/.
По состоянию на 21 июня 2021 года, зарегистрировано 1,447 тыс. заявок на вакцинацию коллективов всего на 216,893 тыс. человек.Источник: https://censor.net/ru/n3272725
Приглашён и Президент.
Нужно подвести итоги.
называть 14-19 тыс. вакцинаций "ударными темпами", может только или полный ТЫПИЛ или конченая МР..ЗЬ без малейших признаков совести!