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"Слуга народу" проведе восени партійний форум: віримо, що у нас не буде потужної хвилі COVID-19 - вакцинація відбувається ударними темпами, - Корнієнко

"Слуга народу" проведе масштабний партійний форум в кінці жовтня - початку листопада.

Про це в інтерв'ю журналістам в кулуарах Верховної Ради заявив перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, на форумі будуть присутні 10 тисяч депутатів місцевих рад, народні депутати, представники уряду.

Також читайте: "Слуга народу" Корнієнко щодо протестів ФОПів: Вони часто маніпулюють і перекручують

Також запрошений президент України.

Розповідаючи про причини такого заходу нардеп пояснив, що як раз мине рік, як місцеві депутати набули повноважень.

"Потрібно підвести підсумки, що вдалося, що ні, куди ми далі рухаємося на всіх рівнях. Паралельно з форумом відбудеться виставка-ярмарок наших реформ. Працюватимуть окремі зони, наприклад, зона земельної реформи, там будуть присутні фахівці, ті, хто впроваджує цю реформу. Можна буде з перших вуст почути, як просувається та чи інша реформа", - розповів він.

Також читайте: Корнієнко про можливе п'яне водіння "слуги народу" Васильковського: "Якщо буде доведена його провина, він покине фракцію"

Відповідаючи на питання про те, що на осінь прогнозують чергову хвилю COVID-19, Корнієнко заявив: "Якщо так буде, звичайно, ми будемо впроваджувати обмеження. Але ми віримо в те, що у нас не буде потужної хвилі. У нас дуже добре йде вакцинація. Дуже ударними темпами".
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Топ коментарі
+7
Где-то подобные речи я слышал.... А! Вспомнил. При совке. Когда откровенную брехню во всю выдавали за огромные достижения.
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29.06.2021 13:48
+7
"Слуга народа" проведет осенью партийный форум: верим, что у нас не будет мощной волны COVID-19 - вакцинация идет ударными темпами, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8021
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29.06.2021 13:50
+5
еще и по многочисленным просьбам
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29.06.2021 13:51
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чтоб вас там половина перезаразилась и .............,такие как колька каклета и им подобные
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29.06.2021 13:47 Відповісти
не перезаряжаются - Слугам без очереди Пфайзер вколят.
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29.06.2021 14:02 Відповісти
Закажи себе - пойдёшь без очереди:

В Украине началась вакцинация против COVID-19 организованных коллективов вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.
Об этом сообщается https://moz.gov.ua/article/news/rozpochalasja-vakcinacija-proti-covid-19-organizovanih-kolektiviv на сайте Министерства здравоохранения, передает https://censor.net/.
По состоянию на 21 июня 2021 года, зарегистрировано 1,447 тыс. заявок на вакцинацию коллективов всего на 216,893 тыс. человек.Источник: https://censor.net/ru/n3272725
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29.06.2021 14:27 Відповісти
в моей компании меньше 50 сотрудников - мы в пролете.
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29.06.2021 14:45 Відповісти
Скооперируйтесь с соседями. Это же "организованная группа", а не штатное расписание.
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29.06.2021 15:01 Відповісти
До осені ще треба їм дожити !!! Циплят по осени считают -111 !!!
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29.06.2021 14:48 Відповісти
их всех накроет дельта ...слишком их много...
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29.06.2021 15:21 Відповісти
Где-то подобные речи я слышал.... А! Вспомнил. При совке. Когда откровенную брехню во всю выдавали за огромные достижения.
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29.06.2021 13:48 Відповісти
еще и по многочисленным просьбам
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29.06.2021 13:51 Відповісти
и единогласно
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29.06.2021 13:53 Відповісти
я тоже вспомнил-мы чемпионы в борьбе с ковидом на прессконференции 2020 г. заявил луноликий, величайший политик всех времен и народов.
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29.06.2021 15:42 Відповісти
"Слуга народа" проведет осенью партийный форум: верим, что у нас не будет мощной волны COVID-19 - вакцинация идет ударными темпами, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8021
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29.06.2021 13:50 Відповісти
сплошное враньё
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29.06.2021 13:52 Відповісти
короче, рассклад такой: на сходке опг "квартал95" главрагуль обьявит что он идет на досрочные выборы презика. ведь у него выбор невелик: либо новые выборы пока у него еще есть рейтинг, либо тюрьма, в лучшем случае через пару лет.
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29.06.2021 13:56 Відповісти
а так же назначить смотрящих
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29.06.2021 13:57 Відповісти
Форум "слуг народа"
Приглашён и Президент.
Нужно подвести итоги.
"Слуга народа" проведет осенью партийный форум: верим, что у нас не будет мощной волны COVID-19 - вакцинация идет ударными темпами, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5091
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29.06.2021 13:58 Відповісти
При расчетных необходимых 200 тыс. вакцинаций в день,
называть 14-19 тыс. вакцинаций "ударными темпами", может только или полный ТЫПИЛ или конченая МР..ЗЬ без малейших признаков совести!
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29.06.2021 14:01 Відповісти
Он хрюкнул - "ОЧЕНЬ ударными темпами"
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29.06.2021 14:25 Відповісти
Вы расслаблены и Вас ничего не тревожит, Вы слышите шум прибоя и пения чаек. Волны Коронавируса не будет. Пенсии и зарплаты растут. Барыга сидит на нарах. Вам хорошо и спокойно, Вы сделали это вместе.
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29.06.2021 14:04 Відповісти
Вакцинувати будуть мабуть садженцями дерев з того "мильярда", які не "посодют"
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29.06.2021 14:51 Відповісти
Ударными темпами идет вакцинация во Франции 500-600 тыс.вакцинаций в день,а 17тыс.вдень это даже не знаю как назвать!
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29.06.2021 15:29 Відповісти
 
 