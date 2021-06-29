П'ять років тому героїчно загинув український воїн Юрій Татарчук (позивний Кум), рятуючи життя своїх товаришів, - Салатенко

29 червня 2016 року в бою з російськими окупантами під час мінометного обстрілу загинув військовослужбовець 54-ї мотопіхотної бригади Юрій Татарчук (позивний Кум).

Про це на сторінці в мережі Facebook пише старший лейтенант ЗСУ, командир піхотної роти 128-ї гірсько-штурмової бригади, депутат і ексголова Сумської обласної ради Семен Салатенко, інформує Цензор.НЕТ.

"29 червня 2016 року в бою за Україну загинув оперний співак і великий патріот Василь Сліпак. Про нього багато сказано, написано і знято фільм. Разом з ним у тому ж бою загинув мій товариш - Юрій Татарчук (позивний Кум). Він теж був великим патріотом і людиною з активною громадянською позицією.

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У 2004 році нас витягли менти з одного намету на вулиці Соборній під час "Студентської революції на траві" і запроторили "в обізянник". Після цього ми називали один одного не інакше як "подільник". Далі в його житті було УНСО, вуличні акції та два Майдани. Потім війна.

Він не співав оперних арій, та й взагалі увесь спів зводився до того що ми, по молодості, горланили "тече річка Тиса, в ній москальська кров, москалів ми били, будем бити знов" ... Але на відміну від інших, у Юри хмільні пісні потім вилилися в цілком тверезі справи... Він загинув, рятуючи життя своїх товаришів, героїчно. Так, його долали демони, і, як мені здавалося тоді, до війни, що демони здобудуть беззастережну перемогу. Але його внесок у патріотичну справу, його бої і героїзм переважили все і закрили всі векселі. Гарного відпочинку у чертогах героїв, подільнику!! А нам своє робити!" - зазначив Салатенко.

Юрій Татарчук народився 3 липня 1974 року, закінчив школу № 10, у Сумському медичному училищі здобув фах військового фельдшера, багато років віддав роботі в медичній галузі, лікував, повертав здоров'я людям, а потім став на захист їхнього життя.