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Новини Агресія Росії проти України
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Велика Британія (5331) корабель (1593) Крим (14078) обстріл (27045) росія (63552) Чорне море (1617)

Це сталося помилково, - заступник міністра оборони Великої Британії Куїн про втрату секретних документів щодо проходження есмінця Defender поблизу окупованого Криму

Це сталося помилково, - заступник міністра оборони Великої Британії Куїн про втрату секретних документів щодо проходження есмінця Defender поблизу окупованого Криму

Втрата секретних документів щодо місії есмінця Defender є помилковою. Цей інцидент буде розслідуватися найретельнішим чином

Про це повідомив заступник міністра оборони Великої Британії Джеремі Куїн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Минулого тижня високопоставлений співробітник втратив засекречені документи міністерства оборони. Цей співробітник сам повідомив про це, - заявив Куїн у Палаті громад. - Схоже, що це сталося помилково. Я не хочу про щось говорити до появи результатів розслідування. Але це схоже на помилку, допущену цією людиною".

"Мені дуже шкода, що стався такий інцидент. Його будуть розслідувати найретельнішим чином", - пообіцяв заступник міністра.

Він визнав, що на частині документів є гриф "секретно, тільки для прочитання британськими співробітниками" ("Secret UK Eyes Only").

Куїн також повідомив, що пакет документів вже повернули уряду, і там тепер перевіряють, чи це всі загублені папери.

За словами чиновника, під час розслідування будуть також вивчати обставини, за яких уміст документів опублікували, і те, яким чином влада відреагувала на інцидент.

Крім того, переглянуть і загальний порядок поводження з секретними даними.

Також читайте: Секретні документи Міноборони Британії, що стосуються проходження есмінця Defender поблизу окупованого Криму, знайшли на зупинці в Кенті, - BBC. ФОТО

Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.
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Топ коментарі
+7


"Чуть что, сразу - Косой...
Обидно, да..."

Это произошло по ошибке, - замминистра обороны Великобритании Куин о потере секретных документов по прохождению эсминца Defender вблизи оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 9957
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29.06.2021 14:05
+6
Оджеж троляки, ці МІ-6!)))
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29.06.2021 14:14
+5
Сам ти підарешт, сказала Королева.
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29.06.2021 14:09
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Читал я здесь комментарии про великобританскую педантичность.
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29.06.2021 14:02 Відповісти
Сам ти підарешт, сказала Королева.
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29.06.2021 14:09 Відповісти
А ще Королева сказала:" Сам ти пєрєдашт,своєму ФСБ пожмакані папірці з мусорки під зупинкою, які ми для вас залишили!"))))
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29.06.2021 14:20 Відповісти
а мне нравитсья научились когда надо британцы идиота включать да и Зеленский наш просто образчик дурника.. сначала были кацабы теперь вот Украина с Лукашенку вместе и британцы ваньку Джона валяют да все эти пояснения для приличя им надо было чтобы Кремпулька со страниц прессы британской узнали как ее троллит и имеет в большом месте Британия...а Пуйлдо абидно панимаешь абидно стало..его помножили таки...
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29.06.2021 14:37 Відповісти
Бред.
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29.06.2021 14:47 Відповісти
https://censor.net/ua/user/486373

какой слив операции пост-фактум?! скорее всего, это тонкий саркастический английский юмор - оставить якобы секретные документы на автобусной остановке, которые показали московии, что проход эсминца готовился заранее и одобрена высшим руководством Великобритании.
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29.06.2021 17:19 Відповісти


"Чуть что, сразу - Косой...
Обидно, да..."

Это произошло по ошибке, - замминистра обороны Великобритании Куин о потере секретных документов по прохождению эсминца Defender вблизи оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 9957
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29.06.2021 14:05 Відповісти
Это произошло по ошибке, - замминистра обороны Великобритании Куин о потере секретных документов по прохождению эсминца Defender вблизи оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 9336
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29.06.2021 14:12 Відповісти
Оджеж троляки, ці МІ-6!)))
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29.06.2021 14:14 Відповісти
Кенты оттягиваются по-полной.
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29.06.2021 14:26 Відповісти
Брити прикинулись *овечками*
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29.06.2021 14:58 Відповісти
В таких системах, як МО, Мі 5,6 нічого випадково не робиться.
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29.06.2021 15:06 Відповісти
Случайно - ха-ха-ха. Так мы и поверили.
Случайно потеряли в мусорке, случайно по мусорке лазил прохожий, перечитывая все бумажки на помойке ...
Слили "случайно" что было нужно слить.
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29.06.2021 15:25 Відповісти
 
 