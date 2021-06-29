Це сталося помилково, - заступник міністра оборони Великої Британії Куїн про втрату секретних документів щодо проходження есмінця Defender поблизу окупованого Криму

Втрата секретних документів щодо місії есмінця Defender є помилковою. Цей інцидент буде розслідуватися найретельнішим чином

Про це повідомив заступник міністра оборони Великої Британії Джеремі Куїн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Минулого тижня високопоставлений співробітник втратив засекречені документи міністерства оборони. Цей співробітник сам повідомив про це, - заявив Куїн у Палаті громад. - Схоже, що це сталося помилково. Я не хочу про щось говорити до появи результатів розслідування. Але це схоже на помилку, допущену цією людиною".

"Мені дуже шкода, що стався такий інцидент. Його будуть розслідувати найретельнішим чином", - пообіцяв заступник міністра.

Він визнав, що на частині документів є гриф "секретно, тільки для прочитання британськими співробітниками" ("Secret UK Eyes Only").

Куїн також повідомив, що пакет документів вже повернули уряду, і там тепер перевіряють, чи це всі загублені папери.

За словами чиновника, під час розслідування будуть також вивчати обставини, за яких уміст документів опублікували, і те, яким чином влада відреагувала на інцидент.

Крім того, переглянуть і загальний порядок поводження з секретними даними.

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Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.