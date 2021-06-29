Китайська Sinovac оголосила про безпечність своєї COVID-вакцини CoronaVac для дітей із 3 років: формує сильний імунітет
Дві дози вакцини проти COVID-19 CoronaVac від Sinovac, якою щеплюють українських громадян, безпечні й викликають сильну імунну реакцію у дітей і підлітків віком 3-17 років.
Про це свідчить дослідження 550 молодих людей, яке було опубліковано у журналі The Lancet Infectious Diseases, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
Більш ніж у 96% дітей і підлітків, які отримали дві дози вакцини Sinovac, формувалися антитіла проти COVID-19.
У результаті автори дослідження рекомендують дві дози вакцини для дітей і підлітків у віці від 3 до 17 років.
Водночас результати дослідження варто інтерпретувати з обережністю через недоліки роботи. Зокрема, реакцію Т-клітин, які відіграють важливу роль у боротьбі з COVID-19, вчені не оцінювали. У дослідженні була невелика кількість учасників, і всі вони були ханьської національності, тому випробування вакцини необхідно масштабувати.
"Діти і підлітки зазвичай легко або безсимптомно переносять COVID-19 порівняно з дорослими, проте дехто з них все ще піддається ризику важкого перебігу хвороби. Діти також можуть передавати вірус іншим, через що дослідження безпеки та ефективності вакцин COVID-19 в більш молодих вікових группах – важливе. Наш висновок про те, що CoronaVac добре переноситься і викликає сильну імунну відповідь, дуже обнадіює і передбачає подальші дослідження в інших регіонах", – розповів представник компанії Sinovac Кіян Гао.
Автори провели клінічне дослідження серед здорових дітей і підлітків у віці 3-17 років в окрузі Цзаньхуан, Китай. Їм вводили 2 дози вакцини у проміжку 28 днів.
Дози в учасників були різними – по 1,5 мкг і 3 мкг.
Сильніші імунні відповіді були в учасників, яким кололи більший об’єм препарату.
Більшість побічних реакцій в дітей були легкими або помірними. Найбільш частим симптомом був біль в місці ін'єкції – у 13% (73/550 учасників).
Будь ласка, зачекайте...
Ну попробуй загуглить "Sinovac тестирование", если тебя не забанили.
Кацапы и китайцы стали применять вакцины до окончания второго этапа, чем полностью запороли тестирование своих препаратов. Что, кстати, и является причиной того, что в цивилизованных странах ни Спутник, ни Синовак не признаются и не рекомендуются.
Понимаю, что печет то, что ЗЕ окучил свою паству фуфломицином, но это капля в море по сравнению с его изменой Родине, коррупцией и развалом экономики.
1.06.2021
Т.е. уже полгода ЗЕляди ширяли Украинцев ноунеймом без подтверждения эффективности.
Ни в Европе, ни в США эту хрень не используют.
Аборигенам на мировых помойках тоже надо чем-то вакцинироваться - вот вам одобрение ВОЗ. Но в ЕС и США вас с этой вакцинацией не пустят.
31.12.2020
А теперь попробуй найти данные, что Sinovac прошел все стадии клинических исследований.
Кацапы про свой Спутник тоже постоянно шото объявляют.
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это что эффективность для лохов так измеряют ? на любое инородное создание огранизм генерирует антитела .