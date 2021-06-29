Китайська Sinovac оголосила про безпечність своєї COVID-вакцини CoronaVac для дітей із 3 років: формує сильний імунітет

Дві дози вакцини проти COVID-19 CoronaVac від Sinovac, якою щеплюють українських громадян, безпечні й викликають сильну імунну реакцію у дітей і підлітків віком 3-17 років.

Про це свідчить дослідження 550 молодих людей, яке було опубліковано у журналі The Lancet Infectious Diseases, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Більш ніж у 96% дітей і підлітків, які отримали дві дози вакцини Sinovac, формувалися антитіла проти COVID-19.

У результаті автори дослідження рекомендують дві дози вакцини для дітей і підлітків у віці від 3 до 17 років.

Водночас результати дослідження варто інтерпретувати з обережністю через недоліки роботи. Зокрема, реакцію Т-клітин, які відіграють важливу роль у боротьбі з COVID-19, вчені не оцінювали. У дослідженні була невелика кількість учасників, і всі вони були ханьської національності, тому випробування вакцини необхідно масштабувати.

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"Діти і підлітки зазвичай легко або безсимптомно переносять COVID-19 порівняно з дорослими, проте дехто з них все ще піддається ризику важкого перебігу хвороби. Діти також можуть передавати вірус іншим, через що дослідження безпеки та ефективності вакцин COVID-19 в більш молодих вікових группах – важливе. Наш висновок про те, що CoronaVac добре переноситься і викликає сильну імунну відповідь, дуже обнадіює і передбачає подальші дослідження в інших регіонах", – розповів представник компанії Sinovac Кіян Гао.

Автори провели клінічне дослідження серед здорових дітей і підлітків у віці 3-17 років в окрузі Цзаньхуан, Китай. Їм вводили 2 дози вакцини у проміжку 28 днів.

Дози в учасників були різними – по 1,5 мкг і 3 мкг.

Сильніші імунні відповіді були в учасників, яким кололи більший об’єм препарату.

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Більшість побічних реакцій в дітей були легкими або помірними. Найбільш частим симптомом був біль в місці ін'єкції – у 13% (73/550 учасників).