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Китайська Sinovac оголосила про безпечність своєї COVID-вакцини CoronaVac для дітей із 3 років: формує сильний імунітет

Китайська Sinovac оголосила про безпечність своєї COVID-вакцини CoronaVac для дітей із 3 років: формує сильний імунітет

Дві дози вакцини проти COVID-19 CoronaVac від Sinovac, якою щеплюють українських громадян, безпечні й викликають сильну імунну реакцію у дітей і підлітків віком 3-17 років.

Про це свідчить дослідження 550 молодих людей, яке було опубліковано у журналі The Lancet Infectious Diseases, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Більш ніж у 96% дітей і підлітків, які отримали дві дози вакцини Sinovac, формувалися антитіла проти COVID-19.

У результаті автори дослідження рекомендують дві дози вакцини для дітей і підлітків у віці від 3 до 17 років.

Водночас результати дослідження варто інтерпретувати з обережністю через недоліки роботи. Зокрема, реакцію Т-клітин, які відіграють важливу роль у боротьбі з COVID-19, вчені не оцінювали. У дослідженні була невелика кількість учасників, і всі вони були ханьської національності, тому випробування вакцини необхідно масштабувати.

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"Діти і підлітки зазвичай легко або безсимптомно переносять COVID-19 порівняно з дорослими, проте дехто з них все ще піддається ризику важкого перебігу хвороби. Діти також можуть передавати вірус іншим, через що дослідження безпеки та ефективності вакцин COVID-19 в більш молодих вікових группах – важливе. Наш висновок про те, що CoronaVac добре переноситься і викликає сильну імунну відповідь, дуже обнадіює і передбачає подальші дослідження в інших регіонах", – розповів представник компанії Sinovac Кіян Гао.

Автори провели клінічне дослідження серед здорових дітей і підлітків у віці 3-17 років в окрузі Цзаньхуан, Китай. Їм вводили 2 дози вакцини у проміжку 28 днів.

Дози в учасників були різними – по 1,5 мкг і 3 мкг.

Сильніші імунні відповіді були в учасників, яким кололи більший об’єм препарату.

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Більшість побічних реакцій в дітей були легкими або помірними. Найбільш частим симптомом був біль в місці ін'єкції – у 13% (73/550 учасників).

Автор: 
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Топ коментарі
+2
Я б остерігався вірити у все, про що розказують китайці. Там система така ж, як і в московії. "Всьо для престіжа і вєлічія дєржави" .В такій системі брехати дозволено.
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29.06.2021 15:04
+2
в Европе этот китайский кал не признают
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29.06.2021 15:24
+1
Вы скажите когда этот "синовак" включат в Европейский паспорт вакцинации, а то ездят по ушам, а толку то что?
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29.06.2021 14:20
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Вы скажите когда этот "синовак" включат в Европейский паспорт вакцинации, а то ездят по ушам, а толку то что?
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29.06.2021 14:20 Відповісти
как эффективность докажут, так сразу и включат)
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29.06.2021 14:55 Відповісти
Так уже всьо. Так же как и у Спутника - процедура тестирования была провалена.
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29.06.2021 16:13 Відповісти
Где подтверждение, интересно посмотреть?
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29.06.2021 19:45 Відповісти
Подтверждение того, что нет подтверждения?

Ну попробуй загуглить "Sinovac тестирование", если тебя не забанили.

Кацапы и китайцы стали применять вакцины до окончания второго этапа, чем полностью запороли тестирование своих препаратов. Что, кстати, и является причиной того, что в цивилизованных странах ни Спутник, ни Синовак не признаются и не рекомендуются.

Понимаю, что печет то, что ЗЕ окучил свою паству фуфломицином, но это капля в море по сравнению с его изменой Родине, коррупцией и развалом экономики.
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29.06.2021 20:24 Відповісти
Первое, что нашел "ВОЗ одобрила вакцину Sinovac", дальше не стал заморачиваться, в любом случае я в пятницу сделал прививку этой вакциной, даже не смотря, что не голосовал за Зеленского!!! О боже , я не должен был вакцинироваться😁😁😁 шутка, мне дороже мое здоровье, несмотря на то, кто купил эту вакцину )))))
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29.06.2021 21:54 Відповісти
Здорово. Дату запомнил?
1.06.2021

Т.е. уже полгода ЗЕляди ширяли Украинцев ноунеймом без подтверждения эффективности.
Ни в Европе, ни в США эту хрень не используют.

Аборигенам на мировых помойках тоже надо чем-то вакцинироваться - вот вам одобрение ВОЗ. Но в ЕС и США вас с этой вакцинацией не пустят.
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30.06.2021 02:20 Відповісти
В случае не прохождения финальной стадии клинических испытаний китайской вакцины компании Sinovac Biotech, на поставку которой Украина заключила контракт, государству вернут средства в полном объеме, сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

31.12.2020

А теперь попробуй найти данные, что Sinovac прошел все стадии клинических исследований.
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30.06.2021 02:25 Відповісти
При их населённости, могут себе позволить...
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29.06.2021 14:23 Відповісти
СИновак и сПУтник,торжественно обменялись сертификатами качества вакцин
Китайська Sinovac оголосила про безпечність своєї COVID-вакцини CoronaVac для дітей із 3 років: формує сильний імунітет - Цензор.НЕТ 8191
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29.06.2021 14:48 Відповісти
Так китайцы заявили, что и вирус "неихний". А нам, кроме заявлений, еще надо чтоб с этими прививками в Европу пускали, а не платить за 2 ПЦР теста при каждом пересечении границы.
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29.06.2021 15:00 Відповісти
ПЦР тесты требуются незавсимо от прививки .
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29.06.2021 19:26 Відповісти
Нифига. Если у тебя будет совид паспорт с вакцинами, признанными в ЕС, то ПЦР тест сдавать не надо. Кипр признал украинские сертификаты, если вакцинация до 21 мая обе прививки, то тоже без ПЦР тестов.
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29.06.2021 23:22 Відповісти
Я б остерігався вірити у все, про що розказують китайці. Там система така ж, як і в московії. "Всьо для престіжа і вєлічія дєржави" .В такій системі брехати дозволено.
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29.06.2021 15:04 Відповісти
в Европе этот китайский кал не признают
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29.06.2021 15:24 Відповісти
Ога.
Кацапы про свой Спутник тоже постоянно шото объявляют.
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29.06.2021 16:12 Відповісти
Ага, они с гордостью объявляют, что вакцинация Спутником улучшает рост рогов и копыт...
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29.06.2021 18:33 Відповісти
получивших две дозы вакцины Sinovac, формировались антитела против COVID-19(c)

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это что эффективность для лохов так измеряют ? на любое инородное создание огранизм генерирует антитела .
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29.06.2021 19:28 Відповісти
хорошо. надо закупать.
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30.06.2021 12:28 Відповісти
 
 