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Новини Агресія Росії проти України
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обстріл (27045) Донбас (22348) бойові дії (3197) операція Об’єднаних сил (6725)

Російські окупанти обстріляли українські позиції біля Невельського і Красногорівки зі 120-мм мінометів, - Міноборони

Російські окупанти обстріляли українські позиції біля Невельського і Красногорівки зі 120-мм мінометів, - Міноборони

Від початку поточної доби, 29 червня, станом на 12:00 зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами.

Про це йдеться у зведенні пресслужби Міністерства оборони України щодо обстановки в районі проведення операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Біля Невельського та Красногорівки ворог вів вогонь із мінометів калібру 120 мм. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовими", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, український воїн зазнав кульового поранення в результаті обстрілу російських окупантів на Донбасі. Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - важкий.

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Виправляються холєра ясна... Вже не пишуть гидоти про "режим тиші" який порушується щоденно, на протязі багатьох місяців - знущання було над читачами...
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29.06.2021 14:13 Відповісти
А войска то отвели, и кто теперь будет эти территории возвращать?
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29.06.2021 14:17 Відповісти
Бубочка - героїчно так бодренько з обісранними від страху штанами з стійким їдючим смородом як піде, як піде... та сторона, та сторона не витримає... ну хто ж витерпить такий сморід, що аж очі виїдає... ?
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29.06.2021 14:37 Відповісти
А были времена, когда можно было и ответочку точную заслать, благо радары были в войсках...

Российские оккупанты обстреляли украинские позиции возле Невельского и Красногоровки из 120-мм минометов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2060
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29.06.2021 14:20 Відповісти
 
 