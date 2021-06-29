Російські окупанти обстріляли українські позиції біля Невельського і Красногорівки зі 120-мм мінометів, - Міноборони

Від початку поточної доби, 29 червня, станом на 12:00 зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами.

Про це йдеться у зведенні пресслужби Міністерства оборони України щодо обстановки в районі проведення операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Біля Невельського та Красногорівки ворог вів вогонь із мінометів калібру 120 мм. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовими", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, український воїн зазнав кульового поранення в результаті обстрілу російських окупантів на Донбасі. Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - важкий.