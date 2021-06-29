Російські окупанти обстріляли українські позиції біля Невельського і Красногорівки зі 120-мм мінометів, - Міноборони
Від початку поточної доби, 29 червня, станом на 12:00 зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами.
Про це йдеться у зведенні пресслужби Міністерства оборони України щодо обстановки в районі проведення операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"Біля Невельського та Красногорівки ворог вів вогонь із мінометів калібру 120 мм. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовими", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, український воїн зазнав кульового поранення в результаті обстрілу російських окупантів на Донбасі. Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - важкий.
Будь ласка, зачекайте...