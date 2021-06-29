Щотретій учасник ЗНО не зміг вирішити завдання із математики за 9-й клас. Сумно, - в.о. директора УЦОЯО Бойко
Третина учасників зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) не змігла вирішити завдання з математики рівня базової середньої школи
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив виконувач обов'язків директора Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Валерій Бойко.
"Мені теж сумно, що кожен третій не подолав поріг, встановлений усього на рівні 10 балів. Але я не готовий коментувати, чому так сталося, я готовий лише констатувати, що кожен третій учасник зовнішнього незалежного оцінювання, який здавав математику, не міг вирішити завдання навіть не за старшу школу (11-й клас. - Ред.), а за базову школу (9-й клас. - Ред.)", - сказав Бойко на пресконференції в Києві у вівторок.
Зі свого боку міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет зазначив, що результати ЗНО з року в рік з кожного предмету різні.
"Цього року математика гірше, але ви можете подивитися, що цього року суттєво вище англійська мова. Можливо, суспільний запит. Можливо, більш гуманітарна освіта цього покоління", - зазначив Шкарлет.
Він наголосив, що для суттєвого підвищення рівня математичної компетенції плануються реорганізація концепції системи освіти, зміни в освітніх програмах.
Крім того, міністр зазначив, що математику не планують прибирати зі списку обов'язкових предметів для здачі на ЗНО.
"Це ж можна розцінити як певний суспільний мінус щодо того, що 30% не здали математику, і прибирати ще математику із ЗНО - це нерозумний крок. Якщо ми хочемо підвищити рівень математичної компетенції, то акцент на здобуття максимальної кількості математичний знань має бути зроблений у всіх сферах, тому і ухвалена концепція системи освіти. (Міністерство. - Ред.) не збирається прибирати математику", - пояснив Шкарлет.
Будь ласка, зачекайте...
Речь идет о довольно примитивной школьной программе. Или для учебы в школе нужны особые таланты?
Если ребенок тупое полено - это чистая заслуга родителей.
Учителя только оттачивают умение учиться и вкладывают знания. Но не возможно вложить знания в абсолютно девственно пустую голову. Туда хорошо заходят только попса, блокбастеры и тренды.
Хотя реально хороших педагогов с каждым годом становится все меньше - одни вымирают, другие сваливают, а те, что выпускаются, с каждым выпуском все хуже потому, что пединституты у нас исторически по сути это ВУЗы для тех, кто не осилит лучшего (т.е. отстойник неудачников и неспособных).
Сказано папским легатом Арно Амори при штурме города Безье в ответ на вопрос,
«Как нам распознать еретиков среди 15 тысяч населения города?»
Убивать-то надо всех.
Но, чтобы к нему в класс попасть тоже сначала надо было экзамены сдать.
Кстати, про полуграмотных йудофобов...
Наверное они на кухне у таких же полуграмотных кугутов-родителей и во дворе основное образование получали.
Потім математику стала викладати Ружичнер Софія Юхимівна за принципом "хочеш 5 - на 5, хочеш 4 - на 4": прекрасна вчителька. Тому іспити у ввнз із математики я провалив. Потім довелось займатися із репетитором за 5 рублів урок. Репетитор - її сестра. Аж тоді здав математику в Універ на 4.
https://zno.osvita.ua/mathematics/469/
То це 4-й клас.
Точно так же, как наличие книги в доме, не означает, что ее кто-то читал.
Инет есть у всех. И у всех одинаковый.
Только почему-то одни находят там сиськи и котиков, а другие знания и интересные факты.
Одни дистанционно учатся по инету в европейских вузах, а другие постят маникюр и свой сраный завтрак в Чугуеве или в Кривом Роге.
В результате одни становятся героями статей а-ля "Депутатом Бундестага стал украинец", а другие голосуют в своем Мухосранске за ЗЕ и пишут про это на стенке лифта.