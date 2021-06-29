Щотретій учасник ЗНО не зміг вирішити завдання із математики за 9-й клас. Сумно, - в.о. директора УЦОЯО Бойко

Третина учасників зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) не змігла вирішити завдання з математики рівня базової середньої школи

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив виконувач обов'язків директора Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Валерій Бойко.

"Мені теж сумно, що кожен третій не подолав поріг, встановлений усього на рівні 10 балів. Але я не готовий коментувати, чому так сталося, я готовий лише констатувати, що кожен третій учасник зовнішнього незалежного оцінювання, який здавав математику, не міг вирішити завдання навіть не за старшу школу (11-й клас. - Ред.), а за базову школу (9-й клас. - Ред.)", - сказав Бойко на пресконференції в Києві у вівторок.

Зі свого боку міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет зазначив, що результати ЗНО з року в рік з кожного предмету різні.

"Цього року математика гірше, але ви можете подивитися, що цього року суттєво вище англійська мова. Можливо, суспільний запит. Можливо, більш гуманітарна освіта цього покоління", - зазначив Шкарлет.

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Він наголосив, що для суттєвого підвищення рівня математичної компетенції плануються реорганізація концепції системи освіти, зміни в освітніх програмах.

Крім того, міністр зазначив, що математику не планують прибирати зі списку обов'язкових предметів для здачі на ЗНО.

"Це ж можна розцінити як певний суспільний мінус щодо того, що 30% не здали математику, і прибирати ще математику із ЗНО - це нерозумний крок. Якщо ми хочемо підвищити рівень математичної компетенції, то акцент на здобуття максимальної кількості математичний знань має бути зроблений у всіх сферах, тому і ухвалена концепція системи освіти. (Міністерство. - Ред.) не збирається прибирати математику", - пояснив Шкарлет.