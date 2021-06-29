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ЗНО (322) Центр оцінювання якості освіти (82) Шкарлет (353)

Щотретій учасник ЗНО не зміг вирішити завдання із математики за 9-й клас. Сумно, - в.о. директора УЦОЯО Бойко

Щотретій учасник ЗНО не зміг вирішити завдання із математики за 9-й клас. Сумно, - в.о. директора УЦОЯО Бойко

Третина учасників зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) не змігла вирішити завдання з математики рівня базової середньої школи

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив виконувач обов'язків директора Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Валерій Бойко.

"Мені теж сумно, що кожен третій не подолав поріг, встановлений усього на рівні 10 балів. Але я не готовий коментувати, чому так сталося, я готовий лише констатувати, що кожен третій учасник зовнішнього незалежного оцінювання, який здавав математику, не міг вирішити завдання навіть не за старшу школу (11-й клас. - Ред.), а за базову школу (9-й клас. - Ред.)", - сказав Бойко на пресконференції в Києві у вівторок.

Зі свого боку міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет зазначив, що результати ЗНО з року в рік з кожного предмету різні.

"Цього року математика гірше, але ви можете подивитися, що цього року суттєво вище англійська мова. Можливо, суспільний запит. Можливо, більш гуманітарна освіта цього покоління", - зазначив Шкарлет.

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Він наголосив, що для суттєвого підвищення рівня математичної компетенції плануються реорганізація концепції системи освіти, зміни в освітніх програмах.

Крім того, міністр зазначив, що математику не планують прибирати зі списку обов'язкових предметів для здачі на ЗНО.

"Це ж можна розцінити як певний суспільний мінус щодо того, що 30% не здали математику, і прибирати ще математику із ЗНО - це нерозумний крок. Якщо ми хочемо підвищити рівень математичної компетенції, то акцент на здобуття максимальної кількості математичний знань має бути зроблений у всіх сферах, тому і ухвалена концепція системи освіти. (Міністерство. - Ред.) не збирається прибирати математику", - пояснив Шкарлет.
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Топ коментарі
+31
А навіщо та математика? Жоден математик не став народним депутатом. Тму не математика в житті головне. Зрештою, є курси у Трускавці.
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29.06.2021 14:16
+21
НЕУЧИ!!!
Кожен третій учасник ЗНО не зміг вирішити завдання із математики за 9-й клас. Сумно, - в.о. директора УЦОЯО Бойко - Цензор.НЕТ 6859
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29.06.2021 14:24
+16
Так дети смотрят на нашу власть, забитую идиотами и кретинами, зачем учится то?
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29.06.2021 14:15
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Это задача, среди нардепов ОПЗЖ, потянет минимум на кандидатскую .....
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29.06.2021 15:20 Відповісти
Хист до математики --логіки , це природний талант , на генетичному рівні . Математики , як письменники, поети, художники ,народжуються з певним талантом . Одна третина дітей можливо має інші таланти , не всім же бути математиками .
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29.06.2021 15:22 Відповісти
а ще є природній талан передати свої знання іншим.
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29.06.2021 15:38 Відповісти
А речь не идет про какие-то супер-задачи.
Речь идет о довольно примитивной школьной программе. Или для учебы в школе нужны особые таланты?
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29.06.2021 16:05 Відповісти
Пане Гехард , з повагою до вас , але, не вчителі , а батьки винні . Одна третина батьків згаяла час , не займалася дітьми з малечку , не розвивала у дітей пам'ять , не навчали розумової праці ( вірші, перекази казок...і інше) Такі дітки ідуть до школи як на муку , бо їм важко . Так завжди було , одна третина- супер, друга-добре, а третя ледь-ледь. І саме ця ледь третина не займається своїми дітьми, бо їми , їх батьки не займалися , вони не знають що це , перекладаючи свої обов'язки на вчителів.
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29.06.2021 16:34 Відповісти
А я нигде про учителей и не писал.
Если ребенок тупое полено - это чистая заслуга родителей.
Учителя только оттачивают умение учиться и вкладывают знания. Но не возможно вложить знания в абсолютно девственно пустую голову. Туда хорошо заходят только попса, блокбастеры и тренды.

Хотя реально хороших педагогов с каждым годом становится все меньше - одни вымирают, другие сваливают, а те, что выпускаются, с каждым выпуском все хуже потому, что пединституты у нас исторически по сути это ВУЗы для тех, кто не осилит лучшего (т.е. отстойник неудачников и неспособных).
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29.06.2021 20:38 Відповісти
Так , ви праві !
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29.06.2021 21:30 Відповісти
Ці питання давно назріли, перше питання до вчителів, які роками отримують зарплати, а учні не знають математики. Інше питання в тому, що треба за бажанням вчити математику. Вона просто не всім потрібна. Трба щоб учні після 6 класу мали вибір предметів. Математика по суті згаяний часдля багатьох.
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29.06.2021 15:22 Відповісти
ВСЕ НА ФРОНТ !!! УБИВАТЬ ВРАГОВ И КОРРУПЦИОНЕРОВ !!!
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29.06.2021 15:37 Відповісти
а как будеш определять кто враг, а кто коррупционер?
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29.06.2021 15:39 Відповісти
БОГ ПОДСКАЖЕТ ВО ИМЯ ПРАВДЫ !)
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29.06.2021 15:56 Відповісти
"Убивайте всех, Господь узнает своих".
Сказано папским легатом Арно Амори при штурме города Безье в ответ на вопрос,
«Как нам распознать еретиков среди 15 тысяч населения города?»
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29.06.2021 16:03 Відповісти
ИНКВИЗИЦИЯ КОРРУПЦИОНЕРАМ !!!
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29.06.2021 16:09 Відповісти
Только одно но.

Убивать-то надо всех.
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29.06.2021 16:11 Відповісти
ВСЕХ НЕ УБЬЕШЬ !)
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30.06.2021 13:45 Відповісти
Мой преподаватель математики, Галина Абрамовна Мельдман мне ставила трояки в течении 5 лет. Благодаря ее умению выжать все из ученика, я поступил на физ тех без проблем. За что ей огромное спасибо!!!!
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29.06.2021 15:47 Відповісти
Аналогично у меня математик был Шамович Александр Анатольевич. За что ему низкий поклон.
Но, чтобы к нему в класс попасть тоже сначала надо было экзамены сдать.

Кстати, про полуграмотных йудофобов...
Наверное они на кухне у таких же полуграмотных кугутов-родителей и во дворе основное образование получали.
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29.06.2021 16:01 Відповісти
Аналогично, у меня был Райтнер. Гораздо теплее, отношусь к евреям, чем к немытым ********* арабам
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29.06.2021 18:41 Відповісти
Викладач математики до 7 класу Лутак Галина Венедиктівна витискала із нас усе і занижувала оцінки, за що я її, по недоумству, ненавидів. І при цьому знав математику на 5.
Потім математику стала викладати Ружичнер Софія Юхимівна за принципом "хочеш 5 - на 5, хочеш 4 - на 4": прекрасна вчителька. Тому іспити у ввнз із математики я провалив. Потім довелось займатися із репетитором за 5 рублів урок. Репетитор - її сестра. Аж тоді здав математику в Універ на 4.
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30.06.2021 13:56 Відповісти
Теперешняя школа - это вообще не школа, а кокой-то скорее кружок при доме пионеров. В мои годы 1985-1995 годы нас так дрюкали, что прийти в школу с невыученными уроками считалось какой-то катастрофой. Двойки (и даже единицы) некоторым ставили начиная со 2-ой четверти первого класса. В третьем классе уже некоторые оставались на второй год. Теперь оценки первые 4 года обучения вообще не ставят чтобы не обидеть ребенка! Клеят в дневники то смайлы, то листики разноцветные вместо оценок. На таком расслабоне, понятное дело, учиться никто не будет. Про Новую украинскую школу вообще не говорю: родителям надо в класс купить шкаф с кол-вом ячеек равным кол-ву учащихся в классе, каждый в свою секцию положит пластиковый бокс, в котором будут храниться его альбомы, краски, платилин, тетради и т.п. канцелярия. Т.е. проверить чем там занимаются дети на уроках родители не могут. Не может и сам ребенок дома еще раз повторить или разобраться с чем-то с помощью родителей. Теперь все это только в учебное время. Ну маразм просто зашкаливает у реформаторов наших.
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29.06.2021 16:11 Відповісти
Не в защиту нынешнего образования, но могу сказать, что в 1983 году в Харьковском высшем командно-инженерном училища ракетных войск имени Н. И. Крылова преподаватель Кагул рисовал тучки, солнышко и прочую святотень))
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29.06.2021 16:28 Відповісти
"За 6 однакових конвертів заплатили 3 грн. Скільки всього таких конвертів можна купити за 12 грн?"
https://zno.osvita.ua/mathematics/469/
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29.06.2021 16:26 Відповісти
Це та задача, із якою не справились на зно?
То це 4-й клас.
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30.06.2021 13:59 Відповісти
Без гугла и своих гаджетов с ПО, не могут вообще ничего.. тупицы и деграданты..
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29.06.2021 20:53 Відповісти
Практика показывает, что нормально составить запрос к Гуглу - это тоже для многих сейчас офигеть-наука.
Точно так же, как наличие книги в доме, не означает, что ее кто-то читал.

Инет есть у всех. И у всех одинаковый.
Только почему-то одни находят там сиськи и котиков, а другие знания и интересные факты.
Одни дистанционно учатся по инету в европейских вузах, а другие постят маникюр и свой сраный завтрак в Чугуеве или в Кривом Роге.
В результате одни становятся героями статей а-ля "Депутатом Бундестага стал украинец", а другие голосуют в своем Мухосранске за ЗЕ и пишут про это на стенке лифта.
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29.06.2021 22:01 Відповісти
зато на отлично знают как по тиктоку колпачки с колёс скручивать....
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29.06.2021 21:03 Відповісти
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