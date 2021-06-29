У разі маніпуляції справою "вагнерівців" депутати опозиції вийдуть зі складу парламентської ТСК, - заява "ЄС", "Голосу" і "Батьківщини"

Якщо влада буде маніпулювати справою "вагнерівців", "Європейська Солідарність" та інші опозиційні фракції відкличуть своїх представників з парламентської ТСК.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це на брифінгу заявили народні депутати з фракцій "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв, "Голос" Роман Костенко і "Батьківщина" Сергій Євтушок.

"На Банковій зараз реальна паніка, і вони не знають, що робити після фактичного зізнання Зеленського в тому, що він міг злити цю спецоперацію і ще й порадів з того, що вона була зірвана", – зауважив Ар’єв.

За словами парламентаріїв, робота парламентської тимчасової слідчої комісії зараз є актуальною як ніколи.

"Проте сьогодні ТСК, яка уже створена для розслідування дій вищих посадових осіб, не включає у свій порядок денний питання "вагнерівців" на першому місці. Хоча було досягнуто домовленість, що комісія має почати роботу саме з питання розслідування ситуації навколо "вагнерівців". І з такою умовою представники "Голосу", "Батьківщини" і "Європейської Солідарності" заходять і беруть участь в роботі цієї комісії", – розповів Ар’єв.

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"Ми зараз говоримо про те, що ці домовленості можуть бути зірваними. І нам лише на словах обіцяють, що ця постанова буде проголосована, а потім уже сама комісія розпочне свою роботу саме з питання "вагнерівців", – розповів Ар'єв.

Ар'єв зазначив, що нардепам тільки на словах обіцяють, що ця постанова буде проголосована, а потім вже сама комісія почне свою роботу саме з питання "вагнерівців".

"Проте у нас є абсолютно всі підстави не довіряти усним обіцянкам. Тому що парламент сьогодні в частині монобільшості керується з Банкової і не є самостійним. І якщо представникам більшості скажуть блокувати питання "вагнерівців", питання розгляду зради і зриву спецоперації, то вони будуть блокувати, незважаючи на всі усні обіцянки", – заявив Володимир Ар’єв.

Нардеп "Голосу" Роман Костенко зазначив, що саме тому представники опозиції наполягають на тому, щоб в постанові було зафіксовано, що першим в порядку денному роботи слідчої комісії буде питання зриву спецоперації щодо "вагнерівців".

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"Повинні бути внесені зміни до Постанови про створення цієї комісії, і там має бути прописано, що першим буде розглядатися саме питання "вагнерівців"", - додав Костенко.

"Інакше ми розглядаємо питання відкликання своїх кандидатур щодо участі в цій комісії через те, що домовленості, які були досягнуті, зриваються", – заявив Володимир Ар’єв.

"А те, що сьогодні Банкова готова зривати абсолютно все, намагається знову вкидати фейкові речі і знову перекласти питання зради, в якій фактично вони зізналися і уже майже доведено, що це було зі стін Банкової, з Офісу Зеленського на Порошенка і на попередників, то це уже істерика. Яка свідчить, що вони будуть юлити, викручуватися, будуть робити все для того, щоб правду ми не дізналися. Але я впевнений, що правду ми дізнаємося обов’язково і вона буде оприлюднена", – підсумував парламентарій.