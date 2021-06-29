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Ар'єв (317) ВР (14812) ТСК (370) ПВК Вагнер (1534) Європейська Солідарність (1068)

У разі маніпуляції справою "вагнерівців" депутати опозиції вийдуть зі складу парламентської ТСК, - заява "ЄС", "Голосу" і "Батьківщини"

У разі маніпуляції справою

Якщо влада буде маніпулювати справою "вагнерівців", "Європейська Солідарність" та інші опозиційні фракції відкличуть своїх представників з парламентської ТСК.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це на брифінгу заявили народні депутати з фракцій "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв, "Голос" Роман Костенко і "Батьківщина" Сергій Євтушок.

"На Банковій зараз реальна паніка, і вони не знають, що робити після фактичного зізнання Зеленського в тому, що він міг злити цю спецоперацію і ще й порадів з того, що вона була зірвана", – зауважив Ар’єв.

За словами парламентаріїв, робота парламентської тимчасової слідчої комісії зараз є актуальною як ніколи.

"Проте сьогодні ТСК, яка уже створена для розслідування дій вищих посадових осіб, не включає у свій порядок денний питання "вагнерівців" на першому місці. Хоча було досягнуто домовленість, що комісія має почати роботу саме з питання розслідування ситуації навколо "вагнерівців". І з такою умовою представники "Голосу", "Батьківщини" і "Європейської Солідарності" заходять і беруть участь в роботі цієї комісії", – розповів Ар’єв.

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"Ми зараз говоримо про те, що ці домовленості можуть бути зірваними. І нам лише на словах обіцяють, що ця постанова буде проголосована, а потім уже сама комісія розпочне свою роботу саме з питання "вагнерівців", – розповів Ар'єв.

Ар'єв зазначив, що нардепам тільки на словах обіцяють, що ця постанова буде проголосована, а потім вже сама комісія почне свою роботу саме з питання "вагнерівців".

"Проте у нас є абсолютно всі підстави не довіряти усним обіцянкам. Тому що парламент сьогодні в частині монобільшості керується з Банкової і не є самостійним. І якщо представникам більшості скажуть блокувати питання "вагнерівців", питання розгляду зради і зриву спецоперації, то вони будуть блокувати, незважаючи на всі усні обіцянки", – заявив Володимир Ар’єв.

Нардеп "Голосу" Роман Костенко зазначив, що саме тому представники опозиції наполягають на тому, щоб в постанові було зафіксовано, що першим в порядку денному роботи слідчої комісії буде питання зриву спецоперації щодо "вагнерівців".

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"Повинні бути внесені зміни до Постанови про створення цієї комісії, і там має бути прописано, що першим буде розглядатися саме питання "вагнерівців"", - додав Костенко.

"Інакше ми розглядаємо питання відкликання своїх кандидатур щодо участі в цій комісії через те, що домовленості, які були досягнуті, зриваються", – заявив Володимир Ар’єв.

"А те, що сьогодні Банкова готова зривати абсолютно все, намагається знову вкидати фейкові речі і знову перекласти питання зради, в якій фактично вони зізналися і уже майже доведено, що це було зі стін Банкової, з Офісу Зеленського на Порошенка і на попередників, то це уже істерика. Яка свідчить, що вони будуть юлити, викручуватися, будуть робити все для того, щоб правду ми не дізналися. Але я впевнений, що правду ми дізнаємося обов’язково і вона буде оприлюднена", – підсумував парламентарій.

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Топ коментарі
+22
Вот так давно надо действовать. И проталкивайте предателю импичмент. Майдан вас поддержит.
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29.06.2021 14:28
+9
Та как то пикуй на прокацапников,которые готовы терпеть преза ,стучащего в кэгэбе ,чтоб спасти убийц своих граждан...
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29.06.2021 14:47
+8
Импичмент Зе предателю
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29.06.2021 14:47
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Вот так давно надо действовать. И проталкивайте предателю импичмент. Майдан вас поддержит.
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29.06.2021 14:28 Відповісти
Майдана не будет . Не дождётесь . Уже повзрослели .
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29.06.2021 14:33 Відповісти
Та как то пикуй на прокацапников,которые готовы терпеть преза ,стучащего в кэгэбе ,чтоб спасти убийц своих граждан...
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29.06.2021 14:47 Відповісти
Вам нужен майдан ? Вата вас орденом наградит . Есть другие варианты .
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29.06.2021 14:51 Відповісти
Какие?если только задушить зекретина в коридорах опы..думаете это реально?
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29.06.2021 14:57 Відповісти
Или чтоб секретарь подсыпал зекретину яд,или пепельницей в висок саданул..

)))
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29.06.2021 14:59 Відповісти
Да вы шо?! Серьезные аргументы! С которых стадо ржало не так давно...
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29.06.2021 15:06 Відповісти
Піпіську дрочиш на Путіна, сцикун?
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29.06.2021 15:01 Відповісти
Не включай дурака.
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29.06.2021 15:17 Відповісти
Помоги ему.
Может ты услышал там хоть что-то про операцию по захвату вагнеровцев?
Вот смотрю 3-тий раз интервью и ничего про эту операцию не слышу.
Дать тебе ссылку на интервью, будешь сам смотреть?
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29.06.2021 15:25 Відповісти
Тупо врёшь
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29.06.2021 15:31 Відповісти
Нет там ничего про нашу операцию.
Нет.
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29.06.2021 15:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-wz6lhWxo5g Первоисточник. Не слушай других, смотри сам.
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29.06.2021 15:34 Відповісти
Я достаточно уже услышал из его уст.
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29.06.2021 15:36 Відповісти
Тогда нам не о чем больше говорить.
Слив засчитан.
Твой слив.
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29.06.2021 15:52 Відповісти
Всегда можно врубить дурочка. На другое зебилы не способны.
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29.06.2021 15:58 Відповісти
Что ты и сделал.
И я с дурачками предпочитаю не дискутировать.
Давай... Удачи.
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29.06.2021 16:07 Відповісти
Слив защитан.
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29.06.2021 16:09 Відповісти
См выше.
Ты не только повторяешь ся, но и других повторяешь.
См выше.
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29.06.2021 16:11 Відповісти
верить подолякам глупо,
тут финт ушами - предупредил после задержания ....
не надо замыливать глаза, вопрос по какой причине задержали ....
если он и правду говорит, то про события после ,
это для лохобанов
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30.06.2021 08:19 Відповісти
Кацапы тоже кричать где ваши доказательства , что мы есть сторона конфликта на Донбассе , зебилы вы с ними как одно целое
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29.06.2021 14:58 Відповісти
Логика зебила , как можно принести куда то доказательства , если работа комиссии по вагнеровцам блокируется властью 😏
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29.06.2021 14:56 Відповісти
Какие доказательства после признания зеленского тебе ещё нужны, троллятина?!... Типичный представитель секты почитателей Скотов, усерится, а стрелки переведёт)))))
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29.06.2021 14:57 Відповісти
Не слышал в его интервью никакого признания.
А вы, вообще, это интервью смотрели или вам о нём рассказали другие?
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29.06.2021 15:05 Відповісти
Провокатор хренова!
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29.06.2021 17:39 Відповісти
Может пусть выйдут "слуги" ?
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29.06.2021 14:31 Відповісти
А какой смысл выводить представителей из вск, если вся эта тема с вск - их затея?
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29.06.2021 14:31 Відповісти
Дело "вагнеровцев" уже невозможно затоптать и спрятать в кладовку.Но вопрос в том,что дело это должно быть расследовано с учётом гос. тайны.не всё должно выходить на публичную сцену-уж слишком велика цена.В первую очередь комиссия должна точно знать,насколько эта команда "вагнеровцев" ценна как для гаагског трибунала против РФ.реально ли в той команде были люди,разыскиваемые Интерполом или иными спецслужбами.сам факт военного наёмничества не6 является преступлением..А уж если сведения на 100 5 покажут.что были люди,объявленные в международный розыск как террористы,то тогда можно уже рассматривать действия президента Зеленского как вред,нанесённый государству Украина в судебном иске Украины против РФ за фактом ВОЕННОЙ АГРЕСССИИ...Но сначала нужен анализ состава группы.
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29.06.2021 14:40 Відповісти
Найбільша держтайна у цій справі це фактичний доказ того, що Зеленський ідіот. Але і це вже майже не тайна ні для кого.
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29.06.2021 15:02 Відповісти
І тут навіть глибоко пох, ідіот він чи прикидатися.
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29.06.2021 15:12 Відповісти
Импичмент Зе предателю
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29.06.2021 14:47 Відповісти
Да маланці будуть брехати і брехати--бо це їхній стиль життя. По іншому вони не можуть.
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29.06.2021 15:00 Відповісти
К годовщине провала операции по захвату вагнеровцев Христо Грозев в своем фильме-расследовании все расскажет и разложит по полочкам. Сейчас зеля с ермачком ускоренными темпами пишут отмазки для журнашлюх Г+Г и составляют сценарии как еще раз засрать мозги для своих лохов из когорты 73%.
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29.06.2021 15:00 Відповісти
Як би соя не тужилась, а зрада не вилазить )
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29.06.2021 15:07 Відповісти
Тобі в очі сцють а ти кажеш - теплий дощ! ))
Та ще й намагаєшся в цьому переконувати інших.
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29.06.2021 15:15 Відповісти
Це моя особиста точка зору. А твої фантазії - це тільки твої фантазії.
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29.06.2021 15:18 Відповісти
Смакуй і далі свою точку.
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29.06.2021 15:19 Відповісти
А ти і далі зраду мастурбуй
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29.06.2021 15:27 Відповісти
Тільки дебіли не бачать тут заради.
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29.06.2021 15:34 Відповісти
Штани провір. Зеля встиг і туди накласти. )
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29.06.2021 15:37 Відповісти
Це мені радить той хто з під теплого дощу не вилазить...))
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29.06.2021 15:56 Відповісти
Коли нема аргументів, то переходять на особистості. Який дурень вас в порохоботи набирає?
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29.06.2021 15:59 Відповісти
Аргументів твоє посміховисько наговорило більш ніж треба. І тільки дебіли або ті хто ними прикидаються їх не бачать
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29.06.2021 16:08 Відповісти
Що сказати хотів?
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29.06.2021 17:07 Відповісти
У разі маніпуляції справою "вагнерівців" депутати опозиції вийдуть зі складу парламентської ТСК, - заява "ЄС", "Голосу" і "Батьківщини" - Цензор.НЕТ 1247
Україно, Україно! Подивись на себе в твоїй хаті сидить
ворог лютий, і з тебе, як з повії нахабно сміється!
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29.06.2021 15:17 Відповісти
уже год идет наглая манипуляция
Что еще надо??
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29.06.2021 16:12 Відповісти
Ну хорошо, отзовут своих представителей из ТСК, и что? Комиссия работать не будет, все довольны, никакой зрады, идем на второй срок.
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29.06.2021 16:17 Відповісти
Ну, шо ж - "Вова пензлює до Ростова"...
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29.06.2021 17:01 Відповісти
Предательство совершил ермак-Козырь и демченко, после известного совещания в ОПе. "Признание" клоуна,- это отвлекающий маневр с целью спасти агентов фсб (ермака-Козыря и демченко)
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29.06.2021 20:34 Відповісти
ну, и ступайте с богом.
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30.06.2021 12:29 Відповісти
 
 