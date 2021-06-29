Київський центр вакцинації цього тижня працюватиме 5 днів - з 30 червня до 4 липня

Київський центр масової вакцинації на базі Міжнародного виставкового центру цього тижня працюватиме з 30 червня до 4 липня.

Про це йдеться в повідомленні сервісу Helsi.me в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Вакцинація в МВЦ на цьому тижні триватиме 5 днів - з 30 червня до 4 липня. Записуйтесь на вакцинацію ТУТ, щоб не стояти в чергах!" - сказано в повідомленні.

Вакцинація проводиться препаратом Coronavac/ Sinovac Biotech.

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Нагадаємо, з 29 травня 2021 року в Україні почали відкриватися центри масової вакцинації населення проти COVID-19. У них вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення за допомогою телефонного дзвінка або СМС, так і тих, хто записався в лист очікування на вакцинацію через сайт або додаток "Дія", або ж контакт-центр. Пріоритет віддається людям похилого віку.

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Дізнавайтеся більше про вакцинацію проти COVID-19 за телефоном контакт-центру 0 800 60 20 19 та на сайті vaccination.covid19.gov.ua.