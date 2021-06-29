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Київський центр вакцинації цього тижня працюватиме 5 днів - з 30 червня до 4 липня

Київський центр вакцинації цього тижня працюватиме 5 днів - з 30 червня до 4 липня

Київський центр масової вакцинації на базі Міжнародного виставкового центру цього тижня працюватиме з 30 червня до 4 липня.

Про це йдеться в повідомленні сервісу Helsi.me в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Вакцинація в МВЦ на цьому тижні триватиме 5 днів - з 30 червня до 4 липня. Записуйтесь на вакцинацію ТУТ, щоб не стояти в чергах!" - сказано в повідомленні.

Вакцинація проводиться препаратом Coronavac/ Sinovac Biotech.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна законтрактувала близько 20 млн доз вакцини Pfizer до кінця року, вони приходитимуть щомісяця, - Кузін

Нагадаємо, з 29 травня 2021 року в Україні почали відкриватися центри масової вакцинації населення проти  COVID-19. У них вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення за допомогою телефонного дзвінка або СМС, так і тих, хто записався в лист очікування на вакцинацію через сайт або додаток "Дія", або ж контакт-центр. Пріоритет віддається людям похилого віку.

Також читайте: "Слуга народу" проведе восени партійний форум: віримо, що у нас не буде потужної хвилі COVID-19 - вакцинація відбувається ударними темпами, - Корнієнко

Дізнавайтеся більше про вакцинацію проти COVID-19 за телефоном контакт-центру 0 800 60 20 19 та на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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Ну проильно! Куда спешить? Главное рекорды по минимуму смертей, пока...
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29.06.2021 14:32 Відповісти
А что держит? Посмотри по ссылке календарь - у них на любой день куча свободных мест.
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29.06.2021 14:36 Відповісти
сходжу на оновлення китайської прошивки. всеодно запланована поїздка накрилася пи..ю! тож спасибі Зе за єто
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29.06.2021 14:37 Відповісти
Київський центр вакцинації цього тижня працюватиме 5 днів - з 30 червня до 4 липня - Цензор.НЕТ 3872
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29.06.2021 14:51 Відповісти
 
 