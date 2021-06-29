Рада ухвалила закон про відновлення роботи ВККС: міжнародні експерти отримали вирішальний голос у конкурсній комісії з доброчесності. ВIДЕО

Верховна Рада внесла зміни до Закону "Про судоустрій і статус суддів".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, народні депутати проголосували законопроєкт №3711-Д "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України".

За таке рішення - 293 парламентарі.

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Відповідно до закону Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України складається із шістнадцяти членів, вісім з яких призначаються з-поміж суддів або суддів у відставці. Вища кваліфікаційна комісія суддів України вважається повноважною за умови призначення до її складу щонайменше одинадцяти членів. ВККС необхідна для того, щоб заповнити вакансії в судовій системі і завершити кваліфікаційне оцінювання суддів.

Членів ВККС на чотири роки призначає Вища рада правосуддя за результатами конкурсу.

Членом ВККС може бути громадянин України, який володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 15 років, який відповідає критеріям доброчесності, професійної компетентності, а також за своїми моральними якостями здатний виконувати повноваження члена ВККС.

Конкурсна комісія проводить конкурс на зайняття посади члена ВККС у два етапи: відбір кандидатів за результатами розгляду поданих ними документів, результатів спеціальної перевірки, відповідної інформації з відкритих джерел і проведення співбесіди з відібраними кандидатами та визначення переліку кандидатів для рекомендації Вищій раді правосуддя.

Членів конкурсної комісії призначає Вища рада правосуддя. Суб'єктами формування конкурсної комісії є Ради суддів, прокурорів, адвокатів і Національна академія правових наук в особі президії. До складу цієї комісії входять: три людини з числа суддів або суддів у відставці, запропоновані радою суддів; по одній людині - від ради прокурорів, адвокатів і Нацакадемії правових наук. На запит конкурсної комісії для забезпечення її діяльності, можуть бути залучені додаткові експерти, фахівці міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх п'яти років за рахунок власних коштів надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері судової реформи та/або запобігання та протидії корупції.

РБК-Україна зазначає, що законопроєкт зазнав критики міжнародних партнерів України, оскільки він передбачає призначення членів ВККС чинним складом Вищої ради правосуддя. Документ передбачає, що на членство в ВККС зможуть претендувати члени ВККС, ВРП та Вищої ради юстиції (ВРЮ). За чинною редакцією закону кандидатом у ВККС не може бути будь-який з ексчленів ВККС, членів Вищої ради юстиції або Вищої ради правосуддя. Тепер же заборона не стосуватиметься всіх їх. Однак не можуть бути членами ВККС особи, які були членами комісії чи Вищої ради юстиції до набуття чинності ЗУ "Про відновлення довіри до судової влади в Україні" (11 квітня 2014 року). Тобто в оновлену комісію зможе претендувати будь-який член ВККС, ВРЮ або ВРП, який був призначений після цієї дати (а це і кадри з останнього складу відомства).

У законі передбачено, що Конкурсна комісія (КК) з питань доброчесності є допоміжним органом Вищої ради правосуддя для проведення першого етапу конкурсу і ухвалення рішення ВРП з питань призначення членів ВККС. Сьогодні на засіданні парламент проголосував за вирішальний голос іноземців під час формування ВККС. Рішення Конкурсної комісії ухвалюється, якщо буде чотири голоси, з яких два - голоси міжнародних експертів. Перший склад КК з питань доброчесності формується з трьох осіб з-поміж суддів або суддів у відставці, запропонованих Радою суддів, та трьох осіб з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції.

Оголошення про початок проведення першого конкурсу на посади членів КК з питань доброчесності та інформація про умови проведення конкурсу публікуються у газеті "Голос України" та розміщуються на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя протягом 10 днів з дня набрання чинності цим законом.

У разі якщо міжнародні та іноземні організації у строк не запропонували осіб до складу або запропонували недостатню кількість осіб для формування повноважного складу КК з питань доброчесності, таких осіб пропонують Рада прокурорів України, Рада адвокатів України, Національна академія правових наук України в особі Президії протягом 15 днів. Сама ж комісія починає свою роботу за умови призначення щонайменше 4 членів.

Крім того, закон встановлює загальне правило для визначення кількості суддів у суді.