Кабмін продовжив до 1 серпня фіксовану ціну на електроенергію для населення на рівні 1,68 грн за кВт-год
Кабінет Міністрів України постановою №659 від 29 червня продовжив чинний механізм спеціальних обов'язків (ПСО) щодо забезпечення електроенергією населення і зберіг діючу ціну для побутових споживачів в розмірі 1,68 грн/кВт-год до 1 серпня 2021 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Документом, зокрема, внесено відповідні зміни до постанови Кабміну №483 від 5 червня 2019 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії".
Як повідомлялося, Міністерство енергетики ініціювало продовження спеціальних обов'язків щодо забезпечення електроенергією населення до 1 серпня, посилаючись на потребу в додатковому часі для належного розрахунку моделі фінансової стабільності учасників ПСО для забезпечення тривалого стійкого ефекту.
Згідно з повідомленням Міненерго, для реалізації завдань нового ПСО, які полягають у захисті соціально вразливих споживачів і забезпеченні можливостей генерації для стабільної роботи та модернізації, необхідно визначити точну суму коштів, яку потребує ринок.
Для цього Міненерго пропонує, зокрема, керуватися очікуваними у першій половині липня результатами заходів щодо стабілізації ринку, вже вжитих енергорегулятором і планованих до ухвалення найближчим часом.
Будь ласка, зачекайте...
1 кВатт/ч на наших АЭС стоит = 0,17 грн.
1 кВатт/ч с доставкой к потребителю стоит максимум = 0,80 грн.
всю остальную маржу "чистыми" получают владельцы ОбрЭнерго.
Окупаемость ОблЭнерго составляет приблизительно 10-12 месяцев.
Так что я в курсе.
Ну хто тепер скаже що ЗЕ не дбає про нарід?