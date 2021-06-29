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Митний безвіз України та ЄС може бути досягнутий у 2021 році, - торгпред Качка

Митний безвіз України та ЄС може бути досягнутий у 2021 році, - торгпред Качка

Україна і ЄС можуть досягти митного безвізу в 2021 році.

Про це повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З митним безвізом дуже довго зволікали, але зараз у документах, які ми готуємо, ми визначаємо, що він може бути досягнутий цього року. Фактично, вже цього року ЄС може нас запросити долучитися до міжнародних конвенцій, які є юридичною підставою для митного безвізу", - сказав він під час KSE Voice у вівторок.

При цьому Качка пояснив, що митний безвіз - це спрощення не тільки митного оформлення вантажів, він дозволяє вантажу проїхати з Києва в інше європейське місто з оформленням постфактум.

Крім цього, як зазначив торгпред, цього року Україна має намір укласти угоду також про авіаційний безвіз, однак для його запуску потрібен час.

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"Авіаційний безвіз підписується цього року, однак ратифікація і запуск може зайняти півтора-два роки. "Промисловий безвіз (...) - це, швидше, кінець наступного року", - зазначив Качка, коментуючи перспективи укладення інших угод.

При цьому енергетичний і цифровий безвізи - найскладніші проєкти, і вони потребують часу.

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Топ коментарі
+4
Спекуляция на слове БЕЗВИЗ. Зебаранам зайдёт.
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29.06.2021 15:17
+4
https://bykvu.com/ua/bukvy/pidvishhennja-pensij-ukraincjam-starshim-75-rokiv-perenesli-na-1-zhovtnja/ Підвищення пенсій українцям старшим 75 років перенесли на 1 жовтня - мож подомрут некоторые
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29.06.2021 15:18
+3
«Остап, сидя на обломке ворот дома № 5 по Перелешинскому переулку, стал развивать перед оторопевшим кустарем‑одиночкой с мотором фантасмагорические идеи, клонящиеся к спасению родины.» (с)
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29.06.2021 15:13
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«Остап, сидя на обломке ворот дома № 5 по Перелешинскому переулку, стал развивать перед оторопевшим кустарем‑одиночкой с мотором фантасмагорические идеи, клонящиеся к спасению родины.» (с)
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29.06.2021 15:13 Відповісти
...это упрощение не только таможенного оформления грузов, он позволяет грузу проехать из Киева в другой европейский город с оформлением постфактум.

Очень удобно. Проехал, как конопля. а оформился, как петрушка.
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29.06.2021 15:06 Відповісти
...а может, это дворник злой, он шел по сельской местности за новою метлой(с)
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29.06.2021 15:07 Відповісти
Неа, не может.
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29.06.2021 15:12 Відповісти
Місце роботи, посада на час вчинення корупційного правопорушення: Департамент зовнішньоекономічних зв'язків Міністерства аграрної політики та продовольства України. директор.

Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
Дата судового рішення: 2012-04-04
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29.06.2021 15:16 Відповісти
Спекуляция на слове БЕЗВИЗ. Зебаранам зайдёт.
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29.06.2021 15:17 Відповісти
Бараны наверняка подумают, что теперь не надо будет авто растамаживать.
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29.06.2021 15:40 Відповісти
https://bykvu.com/ua/bukvy/pidvishhennja-pensij-ukraincjam-starshim-75-rokiv-perenesli-na-1-zhovtnja/ Підвищення пенсій українцям старшим 75 років перенесли на 1 жовтня - мож подомрут некоторые
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29.06.2021 15:18 Відповісти
тариф на свет - до августа оставили, вове надо что к Дню Независимости весь ЗЕГОВНОПИАР зашел по максимуму
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29.06.2021 15:21 Відповісти
стефанчук, юзик, качка - отборные свиньи в партии зеленых рагулей. такое впечатление, что их специально взяли в депутаты, чтобы они своими жирными мордами портили людям аппетит при чтении новстей.
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29.06.2021 15:23 Відповісти
безвиз на товары, но Европа заберет безвиз у граждан Украины. зеленский постарается.
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29.06.2021 15:29 Відповісти
Які можуть бути прогнози, якщо у нас кульгава качка в президентах?
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29.06.2021 17:36 Відповісти
 
 