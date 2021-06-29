Митний безвіз України та ЄС може бути досягнутий у 2021 році, - торгпред Качка

Україна і ЄС можуть досягти митного безвізу в 2021 році.

Про це повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З митним безвізом дуже довго зволікали, але зараз у документах, які ми готуємо, ми визначаємо, що він може бути досягнутий цього року. Фактично, вже цього року ЄС може нас запросити долучитися до міжнародних конвенцій, які є юридичною підставою для митного безвізу", - сказав він під час KSE Voice у вівторок.

При цьому Качка пояснив, що митний безвіз - це спрощення не тільки митного оформлення вантажів, він дозволяє вантажу проїхати з Києва в інше європейське місто з оформленням постфактум.

Крім цього, як зазначив торгпред, цього року Україна має намір укласти угоду також про авіаційний безвіз, однак для його запуску потрібен час.

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"Авіаційний безвіз підписується цього року, однак ратифікація і запуск може зайняти півтора-два роки. "Промисловий безвіз (...) - це, швидше, кінець наступного року", - зазначив Качка, коментуючи перспективи укладення інших угод.

При цьому енергетичний і цифровий безвізи - найскладніші проєкти, і вони потребують часу.