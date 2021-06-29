Митний безвіз України та ЄС може бути досягнутий у 2021 році, - торгпред Качка
Україна і ЄС можуть досягти митного безвізу в 2021 році.
Про це повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"З митним безвізом дуже довго зволікали, але зараз у документах, які ми готуємо, ми визначаємо, що він може бути досягнутий цього року. Фактично, вже цього року ЄС може нас запросити долучитися до міжнародних конвенцій, які є юридичною підставою для митного безвізу", - сказав він під час KSE Voice у вівторок.
При цьому Качка пояснив, що митний безвіз - це спрощення не тільки митного оформлення вантажів, він дозволяє вантажу проїхати з Києва в інше європейське місто з оформленням постфактум.
Крім цього, як зазначив торгпред, цього року Україна має намір укласти угоду також про авіаційний безвіз, однак для його запуску потрібен час.
"Авіаційний безвіз підписується цього року, однак ратифікація і запуск може зайняти півтора-два роки. "Промисловий безвіз (...) - це, швидше, кінець наступного року", - зазначив Качка, коментуючи перспективи укладення інших угод.
При цьому енергетичний і цифровий безвізи - найскладніші проєкти, і вони потребують часу.
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Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
Дата судового рішення: 2012-04-04