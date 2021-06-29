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ЗНО (322) Центр оцінювання якості освіти (82) Шкарлет (353)

Єдиний в Україні: випускник київського фізико-математичного ліцею отримав 200 балів із трьох предметів ЗНО. ВIДЕО

В Україні один школяр отримав 200 балів з трьох предметів Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це 29 червня під час пресконференції повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Ім'я учня поки не розголошується, проте відомо, що це випускник київського фізико-математичного ліцею.

"Одна людина, яка отримала 200 балів з трьох навчальних предметів, це випускник (не буду називати) закладу загальної середньої освіти. Але це один з кращих не тільки в Києві, а й у всій Україні закладів фізико-математичної освіти", - поділився Валерій Бойко - керівник Українського центру оцінювання якості освіти.

Глава Міністерства освіти і науки розповів, що в цьому році в цілому 550 учасників ЗНО отримали максимальні 200 балів. З них 523 учасники набрали 200 балів з одного предмету, а 27 - з двох.

Сергій Шкарлет додав, що загальна картина стане зрозумілою після проведення додаткової сесії ЗНО та апеляцій.

Також читайте: Щотретій учасник ЗНО не зміг вирішити завдання із математики за 9-й клас. Сумно, - в.о. директора УЦОЯО Бойко

25 червня Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив результати ЗНО з української мови та літератури, біології та історії України. З української мови поріг подолали 267,4 тис. осіб, з української мови та літератури подолали - понад 204 тис. учасників.

З історії України подолали поріг 163 тис. абітурієнтів, а з біології понад 79 тис.
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Топ коментарі
+15
Хочется сказать ученику напутственное слово: --- ТИКАЙ!!!
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29.06.2021 15:16
+11
Вітаю, хлопце! На тебе вся надія! Бо на сьогодні маємо в презЕдентах одаробло, яке взагалі ніде нічьому не вчилося. Успіхів тобі! Бажано, в Україні!
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29.06.2021 15:13
+8
И где он здесь сможет реализовать свой талант?? Лучше не носить розовых очков, сразу подавать документы в Европейский вуз. Через 4 года открыты все дороги, с реальными знаниями, а не теме рудиментами из 80-х.
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29.06.2021 15:31
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Собрал 200 лайков....
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29.06.2021 15:10 Відповісти
Три раза по 200 лайков
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29.06.2021 15:18 Відповісти
Он не играл в футбол с пацанами во дворе ?
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29.06.2021 15:12 Відповісти
а вы сейчас часто видите детей играющих в футбол???
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29.06.2021 15:14 Відповісти
Каждый день с раннего утра до 1.00 ночи . Возле нас мини стадион .
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29.06.2021 15:16 Відповісти
и это прекрасно!
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29.06.2021 16:02 Відповісти
Вижу, но только в парке где Кличкр сделал современное поле, на асфальных дети не играют и хорошо - целее будут
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29.06.2021 16:52 Відповісти
А вы не видите?
Или не хотите видеть?
Ежедневно пацаны гоняют мяч на школьном стадионе.
Но вы тут же возразите - лучше бы математику учили.
Да?
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29.06.2021 15:18 Відповісти
нет не возражу - я Вам позавидую... возле меня иногда мотаются на самокатах а в основном - в гаджетах сидят... вот честно, давно не видел (хотя небольшая площадка недалеко есть...и раньше, лет ...лет... сколько-то назад там было все (зимой с соседями даже импровизированный каток заливали) а теперь собачников просим после своих питомцев там не забывать убирать...
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29.06.2021 16:02 Відповісти
В FIFA 21 сейчас играют.
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29.06.2021 15:59 Відповісти
Те кто в детстве гонял мяч во дворе и потом не перешел на пиво и сигареты, сейчас гоняют мяч по контракту и зарабатываю получше чем любой доктор физмат наук )
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29.06.2021 15:15 Відповісти
.... зарабатываю получше чем любой доктор физмат наук

И сколько таких ? наверное 73%!
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29.06.2021 15:43 Відповісти
Забрали детство у ребенка! Все мяч, мяч. Нет, чтобы коменты в интернете оставлять..
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29.06.2021 16:29 Відповісти
И не слушал басту.
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29.06.2021 15:16 Відповісти
Вітаю, хлопце! На тебе вся надія! Бо на сьогодні маємо в презЕдентах одаробло, яке взагалі ніде нічьому не вчилося. Успіхів тобі! Бажано, в Україні!
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29.06.2021 15:13 Відповісти
И где он здесь сможет реализовать свой талант?? Лучше не носить розовых очков, сразу подавать документы в Европейский вуз. Через 4 года открыты все дороги, с реальными знаниями, а не теме рудиментами из 80-х.
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29.06.2021 15:31 Відповісти
100% если не хочет похоронить свои способности и потом ездить на заработки на стройку за границу, только в Европу.
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29.06.2021 15:51 Відповісти
Пусть сразу в депутаты идет.
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29.06.2021 16:31 Відповісти
Йому буде гидко з такими депутатами, яких набрали по підворотнях та з біглих колаборантів.
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29.06.2021 18:25 Відповісти
Физмат - лицей! Да он сейчас пойдет в Киевский политех или КНУ на программирование, будет чуть ли не с первого курса зарабатывать хорошие деньги в долларах. А к выпуску будет уже сеньором и поедет работать в Гугл, если захочет.
Но программисты-сеньоры и в Украине зарабатывают очень много. Материально в Украине программистам оставаться выгоднее, т.к. зарплаты европейские, а цены украинские.
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29.06.2021 17:20 Відповісти
А остальные пойдут в работать к Ахметову на "Метинвест" или в колхозы еврейской общины
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29.06.2021 16:15 Відповісти
Круто, молодец!
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29.06.2021 15:16 Відповісти
Хочется сказать ученику напутственное слово: --- ТИКАЙ!!!
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29.06.2021 15:16 Відповісти
11 лет оттрубил теперь на волю. ))))
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29.06.2021 15:21 Відповісти
И чем дальше на Запад от Украины, тем лучше.
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29.06.2021 15:54 Відповісти
Ага, поповнювати ряди нелегальних емігрантів. Краще такому хлопцю поступати в НАУКМА у Києві -- усі його бажання здійсняться. З Києво-Могилянської академії виходить еліта.
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29.06.2021 18:33 Відповісти
Ряды нелегальных эмигрантов будут пополнять полуграмотные кугуты, которые ЗНО сдать не могут и голосуют за ЗЕ.

А этот хлопец, если родители не идиоты, имеет все шансы получить нормальное высшее образование за кордоном и там же получить нормальную работу.
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29.06.2021 20:27 Відповісти
З Києво-Могилянської академії виходить еліта

По рублю ведро сейчас эта элита - бородатые мальчики, говорящие головой про стекхолдеров и синергию усилий. За пределами Украины эта "элита" никому нахрен не нужна и в Украине Голохвастовых уже тоже переизбыток.
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29.06.2021 20:30 Відповісти
Ну ця еліта виходить і йде на ринок торгувати з фізмат ВО.
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30.06.2021 10:33 Відповісти
Хірню пишете, в Україні здібна молодь зараз тоже не погано заробляє. Моя знайома (26 років) ,яка також ЗНО з математики здала на 200 отримує +40000₴ , її чоловік- також відмінник, "червонодипломник" ще більше. Зараз фірмам потрібні професіонали, років 20 тому на твої знання може й не звертали увагу.
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29.06.2021 16:08 Відповісти
Зеленскому кокаин дорожат ?
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29.06.2021 16:16 Відповісти
Бачиш, в тебе навіть розуму не вистачає щоб придумати якійсь нормальні способи заробітку не те що здійснити їх)))
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29.06.2021 16:23 Відповісти
Необязательно профессионалы. Многие фирмы куют кадры себе сами. И под себя. Это нормальная кадровая политика. Поэтому, если в объяве указано "с опытом работы ++" - это обычно какое то гавно хуже оутсорса.
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29.06.2021 16:34 Відповісти
Угу, нужны мои знания)) с 2004-2009 год отпахал в КБ " Морозова" за зп в 2400+ копеечные надбавки, потом плюнул и занялся удаленкой, работал инженером по Европе и странам Ближнего Востока. Уже забыл про КБ " Морозова", набирают меня в 2014 году, рады Вас пригласить назад у нас хорошая зарплата 3600 грн + надбавка. Вот Вам и социальный лифт, за 5 лет на 1200 грн. Были посланы в эротическое путешествие.
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29.06.2021 17:00 Відповісти
Прикольная история. Прям как в "Дне Радио"))) Вспомнили через 5 лет! Я вас поздравляю. А вообще это типичная ситуация, когда некоторые товарисчи, облеченные властью, теряют контакт с реальностью. В данный момент интересно, они поняли, что в настоящее время предлагать грамотному специалисту $400 - это оскорбление, или еще нет? Вот когда это понимание приедет в голову топ-менеджменту, включая государственный, тогда и начнет в стране что-то меняться к лучшему.
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29.06.2021 18:02 Відповісти
Позор системе!!!
Респект парню!!!
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29.06.2021 15:19 Відповісти
Один отличник на всю страну?
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29.06.2021 15:21 Відповісти
Там де написано - один, который х3, 27 - х2, 523 - х1. А чего добился ты?
З.Ы. Вапрос на засыпку: что было раньше, паровая машина или водяной пар?(с)
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29.06.2021 15:30 Відповісти
Ты наверное с Кривого Рога! Там таки так!
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29.06.2021 15:49 Відповісти
На встречу выпускников пришёл только отличник Петя. Остальные приехали, прилетели, приплыли
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29.06.2021 15:39 Відповісти
А некоторых, очевидно, привезли под конвоем.
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29.06.2021 15:42 Відповісти
***
встречу известных и прославленных выпускников школы
решили организовать на суперъяхте двоечника и второгодника Петрова.
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29.06.2021 16:05 Відповісти
Вначале должно быть подключение мозгов и умение читать.
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29.06.2021 17:19 Відповісти
Подключение мозгов есть ВСЕГДА. К телевизору, например. Возможно, вы имели в виду термин "правильная инициализация".
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29.06.2021 17:50 Відповісти
и писАть желательно.
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29.06.2021 18:27 Відповісти
Та да, косяк «системы». Нужно просмотр сериала «Сваты» срочно включить в школьную программу.
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29.06.2021 16:00 Відповісти
Универсальный солдат.А отличников -много.Учителя-троешники не могут научить на отлично.Да и родители -троечники тоже передают свои гены.Раньше был отбор физико-матических,химических талантов.Их учили по специальным программам,спонсировали.А сейчас? Физмат лицей превратился в дояра-рекордиста.
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29.06.2021 15:34 Відповісти
Ага особенно Королева, отобрали, обучили и мотивацию дали. То что творилось в вышках раньше дало итог в виде проФФесоров и ученых кыв, причем это те кто публичные и молотят реальную дичь, а сколько гноя еще внутри... Образование в СНГ мертво.
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29.06.2021 15:44 Відповісти
Учителя при савке были весьма высокооплачиваемой кастой,особенно в сельской местности,где их крохи были богатством ,на фоне абсолютного отсутствия зарплаты у колхозников,работавших от зари и до заката за похлёбку.Я учился при савке и знаю цену моим сельским учителям.Большинство из них были прекрасными учителями.Я им благодарен за практически бескорыстный труд.
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29.06.2021 17:30 Відповісти
https://twitter.com/dorybvb13
https://twitter.com/dorybvb13
https://twitter.com/dorybvb13
https://twitter.com/dorybvb13 бан очкаЄдиний в Україні: випускник київського фізико-математичного ліцею отримав 200 балів із трьох предметів ЗНО - Цензор.НЕТ 8813 https://twitter.com/dorybvb13 @dorybvb13 https://twitter.com/dorybvb13/status/1406980539589050368 21 июн.

так хвилинка реклами

пропоную свої послуги як репетиторки з хімії,
склала ЗНО з хімії на 200,
їздила на всеукрїнські олімпіяди, на МАН,
закінчую КНУ Шевченка за спеціяльністю хімія,
працюю по спеціяльності.
можу готувати до ЗНО, ДПА, олімпіяд, конкурсів і т.д.

ретвіт бумбласка
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29.06.2021 15:36 Відповісти
Геть звідси, розбійник!
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29.06.2021 16:10 Відповісти
"...По украинскому языку порог преодолели 267,4 тыс. человек, по украинскому языку и литературе преодолели - более 204 тыс. участников..."

А скільки не здали? Який процент тих що здали і не здали ЗНО?
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29.06.2021 17:10 Відповісти
шокуючий %
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30.06.2021 13:11 Відповісти
Физико-математический лицей - это очень крутая школа, это практически готовый программист. И сдавал он явно математику, английский и украинский, а значит английский - очень высокий уровень. Поступит на программиста и будет работать чуть ли не с первого дня учебы в ВУЗе, его там с руками оторвут.
Физмат - это вам не МАУП, не юридический, не лингвистический или филологический. На физмате нужен очень высокий интеллект. Желаю удачи этому талантливому ученику (или ученице, пол нигде не указан).
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29.06.2021 17:27 Відповісти
Кінзерський Д.В.

https://abit-poisk.org.ua/#search-%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%94.%D0%92.

біологія -хімія- математика
стане біологом
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03.08.2021 09:33 Відповісти
а чего не назвать? есть подозрения, что место куплено? (или у кого-то есть желание перекупить для чада несмышленого и тупого, но своего?) или чтобы народ не слишком волновался, типа, закрытые данные, декларации, конкурсы, бюджеты, лицензии и т.п. так пусть и тут все будет шито-крыто?
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29.06.2021 17:44 Відповісти
или боятся конкурента на президентские \ депутатскиевыборы?
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29.06.2021 17:45 Відповісти
Одна из моих учениц,тоже получила по 200 баллов по трём предметам (украинский,история,английский)! Одесса.
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29.06.2021 18:33 Відповісти
КИВА - это ты ?
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30.06.2021 00:06 Відповісти
 
 