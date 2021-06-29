Єдиний в Україні: випускник київського фізико-математичного ліцею отримав 200 балів із трьох предметів ЗНО. ВIДЕО
В Україні один школяр отримав 200 балів з трьох предметів Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це 29 червня під час пресконференції повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.
Ім'я учня поки не розголошується, проте відомо, що це випускник київського фізико-математичного ліцею.
"Одна людина, яка отримала 200 балів з трьох навчальних предметів, це випускник (не буду називати) закладу загальної середньої освіти. Але це один з кращих не тільки в Києві, а й у всій Україні закладів фізико-математичної освіти", - поділився Валерій Бойко - керівник Українського центру оцінювання якості освіти.
Глава Міністерства освіти і науки розповів, що в цьому році в цілому 550 учасників ЗНО отримали максимальні 200 балів. З них 523 учасники набрали 200 балів з одного предмету, а 27 - з двох.
Сергій Шкарлет додав, що загальна картина стане зрозумілою після проведення додаткової сесії ЗНО та апеляцій.
25 червня Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив результати ЗНО з української мови та літератури, біології та історії України. З української мови поріг подолали 267,4 тис. осіб, з української мови та літератури подолали - понад 204 тис. учасників.
З історії України подолали поріг 163 тис. абітурієнтів, а з біології понад 79 тис.
Будь ласка, зачекайте...
Или не хотите видеть?
Ежедневно пацаны гоняют мяч на школьном стадионе.
Но вы тут же возразите - лучше бы математику учили.
Да?
И сколько таких ? наверное 73%!
Но программисты-сеньоры и в Украине зарабатывают очень много. Материально в Украине программистам оставаться выгоднее, т.к. зарплаты европейские, а цены украинские.
А этот хлопец, если родители не идиоты, имеет все шансы получить нормальное высшее образование за кордоном и там же получить нормальную работу.
По рублю ведро сейчас эта элита - бородатые мальчики, говорящие головой про стекхолдеров и синергию усилий. За пределами Украины эта "элита" никому нахрен не нужна и в Украине Голохвастовых уже тоже переизбыток.
Респект парню!!!
З.Ы. Вапрос на засыпку: что было раньше, паровая машина или водяной пар?(с)
встречу известных и прославленных выпускников школы
решили организовать на суперъяхте двоечника и второгодника Петрова.
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так хвилинка реклами
пропоную свої послуги як репетиторки з хімії,
склала ЗНО з хімії на 200,
їздила на всеукрїнські олімпіяди, на МАН,
закінчую КНУ Шевченка за спеціяльністю хімія,
працюю по спеціяльності.
можу готувати до ЗНО, ДПА, олімпіяд, конкурсів і т.д.
ретвіт бумбласка
А скільки не здали? Який процент тих що здали і не здали ЗНО?
Физмат - это вам не МАУП, не юридический, не лингвистический или филологический. На физмате нужен очень высокий интеллект. Желаю удачи этому талантливому ученику (или ученице, пол нигде не указан).
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біологія -хімія- математика
стане біологом