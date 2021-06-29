Єдиний в Україні: випускник київського фізико-математичного ліцею отримав 200 балів із трьох предметів ЗНО. ВIДЕО

В Україні один школяр отримав 200 балів з трьох предметів Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це 29 червня під час пресконференції повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Ім'я учня поки не розголошується, проте відомо, що це випускник київського фізико-математичного ліцею.

"Одна людина, яка отримала 200 балів з трьох навчальних предметів, це випускник (не буду називати) закладу загальної середньої освіти. Але це один з кращих не тільки в Києві, а й у всій Україні закладів фізико-математичної освіти", - поділився Валерій Бойко - керівник Українського центру оцінювання якості освіти.

Глава Міністерства освіти і науки розповів, що в цьому році в цілому 550 учасників ЗНО отримали максимальні 200 балів. З них 523 учасники набрали 200 балів з одного предмету, а 27 - з двох.

Сергій Шкарлет додав, що загальна картина стане зрозумілою після проведення додаткової сесії ЗНО та апеляцій.

Також читайте: Щотретій учасник ЗНО не зміг вирішити завдання із математики за 9-й клас. Сумно, - в.о. директора УЦОЯО Бойко

25 червня Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив результати ЗНО з української мови та літератури, біології та історії України. З української мови поріг подолали 267,4 тис. осіб, з української мови та літератури подолали - понад 204 тис. учасників.

З історії України подолали поріг 163 тис. абітурієнтів, а з біології понад 79 тис.