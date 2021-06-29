Шабунін про ухвалення закону, що поновлює роботу ВККС: "Залишилося "не загубити" визначальний голос міжнародних експертів"

Глава ЦПК Віталій Шабунін прокоментував прийняття законопроєкту відновлення роботи ВККС.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Залишилося "не загубити" визначальний голос міжнародних експертів при підписанні в 3711_д спікером. Щоб хтось раптом з техніко-юридичними правками "погратися" не захотів ... Після підписання законопроєкту президентом окремо подякую йому і всім причетним до запуску однієї з двох основних частин судової реформи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 червня Рада прийняла закон про відновлення роботи ВККС.

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