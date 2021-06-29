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Шабунін про ухвалення закону, що поновлює роботу ВККС: "Залишилося "не загубити" визначальний голос міжнародних експертів"
Глава ЦПК Віталій Шабунін прокоментував прийняття законопроєкту відновлення роботи ВККС.
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Залишилося "не загубити" визначальний голос міжнародних експертів при підписанні в 3711_д спікером. Щоб хтось раптом з техніко-юридичними правками "погратися" не захотів ... Після підписання законопроєкту президентом окремо подякую йому і всім причетним до запуску однієї з двох основних частин судової реформи", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 29 червня Рада прийняла закон про відновлення роботи ВККС.
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КОЛЯ ТЫ НЕ КОТЛЕТА -ТЫ ПИТУХ ДЫРЯВЫЙ
Гадаю, дещо схоже сталося з Україною після Майдану. Навіть коли вимоги, за які "стояв Майдан", було не повністю, але значною мірою виконано, професійні борцуни продовжували запевняти, що ситуація в країні "гірша, ніж за часів Януковича".
Доходило до химерних закликів на адресу Євросоюзу "не давати Порошенкові безвіз" (хоча саме за це зближення з Європою якраз-то і "стояв Майдан"), бо нехороший Порошенко ще недостатньо... - що? - правильно, виконав "вимоги Майдану".
Звісно, що замість "двох кроків уперед замість одного" така радикалізація "боротьби за спадщину Майдану з постмайданною владою" могла призвести виключно до спільного реваншу немайданних ("какаяразница") і антимайданних сил.
Але що цікаво: тепер, коли цей реванш став реальністю, вкоренившись у Зе!владі поряд із промайданними гаслами, запал тих самих борців за європейське майбутнє України не посилився, а навпаки, дещо вщух. Заклики до Європи покарати нехорошого українського президента за недостатньо активні проєвропейські реформи від 2019 року повністю зійшли нанівець. Так само, ніхто не дошкуляє нинішньому президенту України гаслами "не за те стояв Майдан". Ну стояв і стояв... проїхали. - https://gazeta.ua/blog/55313/nihto-ne-dorikaye-prezidentu-gaslami-ne-za-te-stoyav-majdan