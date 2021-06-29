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іноземець (381) Львів (3021) наркотики (1430) прокуратура (3633) Туреччина (3431)

Четверо громадян Туреччини постануть перед судом у Львові за контрабанду понад тонни героїну, - прокуратура

Четверо громадян Туреччини постануть перед судом у Львові за контрабанду понад тонни героїну, - прокуратура

Чотирьох громадян Туреччини судитимуть за контрабанду понад тонни героїну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Львівської області.

"За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно чотирьох громадян Туреччини за фактом контрабанди наркотичних засобів в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що в січні 2021 року обвинувачені контрабандою ввезли в Україну з Пакистану героїн, який під виглядом партії рису транспортували на Західну Україну з метою переправити його в країни Європейського Союзу.

Під час обшуку складів у м. Львові правоохоронці виявили понад 1 тонну героїну, орієнтована вартість якого за цінами "чорного ринку" становить приблизно 2,3 млрд грн.

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Топ коментарі
+3
Конфіскований героїн відравили по призначенню, на Банкову?
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29.06.2021 15:25
+1
Не заплатили за транзит. Халявщики.
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29.06.2021 15:25
+1
А як їм треба було везти?Задекларувати?
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29.06.2021 15:44
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Не заплатили за транзит. Халявщики.
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29.06.2021 15:25 Відповісти
Конфіскований героїн відравили по призначенню, на Банкову?
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29.06.2021 15:25 Відповісти
З усіма чотирьма?
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29.06.2021 15:30 Відповісти
Понять, простить и отпустить.
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29.06.2021 15:38 Відповісти
А як їм треба було везти?Задекларувати?
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29.06.2021 15:44 Відповісти
тонна герыча? нифуя себе. на какую ж это сумму бабла хлопунли?
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29.06.2021 16:00 Відповісти
2,3 млрд грн
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29.06.2021 18:41 Відповісти
Тонна героина?
Рибята, тонна - это тысячяа килограммов!
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29.06.2021 16:58 Відповісти
 
 