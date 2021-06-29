Четверо громадян Туреччини постануть перед судом у Львові за контрабанду понад тонни героїну, - прокуратура

Чотирьох громадян Туреччини судитимуть за контрабанду понад тонни героїну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Львівської області.

"За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно чотирьох громадян Туреччини за фактом контрабанди наркотичних засобів в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що в січні 2021 року обвинувачені контрабандою ввезли в Україну з Пакистану героїн, який під виглядом партії рису транспортували на Західну Україну з метою переправити його в країни Європейського Союзу.

Під час обшуку складів у м. Львові правоохоронці виявили понад 1 тонну героїну, орієнтована вартість якого за цінами "чорного ринку" становить приблизно 2,3 млрд грн.

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