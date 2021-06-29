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ВР (14812) Вища рада правосуддя (577) Костін (266)

"Слуга народу" Костін про судову реформу: Завтра правовий комітет ВР починає підготовку до другого читання законопроєкту про ВРП

Завтра комітет ВР з питань правової політики почне готувати до другого читання законопроєкт щодо реформи Вищої ради правосуддя.

Про це в інтерв'ю журналістам в кулуарах Верховної Ради заявив народний депутат "Слуги народу", глава комітету Андрій Костін, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Однак, парламентарій не уточнив, коли документ може бути внесений на голосування в сесійній залі, зазначивши, що це станеться, коли буде завершено розгляд законопроєкту в комітеті.

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"Я не хочу давати прогнози. Давайте закінчимо роботу, тоді будемо прогнозувати", - підкреслив нардеп.
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Виконавчу і законодавчу гілки влади Зеленський вже контролює повністю, тепер треба узурпувати і суддівську... Скоро ніщо не заважатиме фальсіфікувати наступні вибори, чи внести зміни в Конституцію, щоб оголосити себе президентом пожиттєво.
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29.06.2021 16:04 Відповісти
 
 