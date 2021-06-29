УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9845 відвідувачів онлайн
Новини
2 244 20
ВР (14812) декларація (1377) закон (2781) законопроєкт (3547) Зеленський (22389) електронне декларування (1463)

Рада ухвалила закон про посилення відповідальності за брехню у деклараціях із пропозиціями Зеленського

Рада ухвалила закон про посилення відповідальності за брехню у деклараціях із пропозиціями Зеленського

Верховна рада ухвалила законопроєкт №4651 про посилення відповідальності за брехню в деклараціях з пропозиціями президента Володимира Зеленського. Раніше глава держави ветував цей документ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За документ проголосували 315 парламентаріїв.

Цей  проєкт закону посилює відповідальність за надання недостовірної інформації в деклараціях, зокрема повертає покарання у вигляді позбавлення волі, яке було скасовано рішенням Конституційного Суду в жовтні 2020 року, що негативно вплинуло на антикорупційну інфраструктуру Украіни

Згідно з президентським законопроєктом, за умисне помилкове декларування чиновника можуть покарати штрафом, громадськими роботами або обмеженням волі до двох років, якщо розбіжності з реальними доходами складуть від 1,1 млн грн до 4,5 млн грн. Якщо розбіжності - понад 4,5 млн грн, правопорушнику також загрожуватиме позбавлення волі на строк до двох років. Водночас за умисне неподання декларації законопроєкт передбачає, на додаток до штрафів і громадських робіт, покарання у вигляді ув'язнення до двох років.

Також читайте: Розраховую на політичну зрілість депутатів і сподіваюся, що вже цього тижня ми ухвалимо закон про корінні народи, - Джемілєв

Як повідомлялося, Венеціанська комісія позитивно оцінила цю законодавчу ініціативу президента. Позитивний відгук отримали й інші нововведення в законопроєкті.

Зокрема, включення декларування недостовірної інформації до переліку корупційних правопорушень, а також уточнення переліку осіб, які можуть нести відповідальність за ці правопорушення, що дозволить забезпечити відповідальність для осіб, які вже не обіймають посад, але, згідно із законом, подають декларації після припинення повноважень. Також фахівці позитивно оцінили збільшення термінів давності по окремим правопорушень до трьох років внаслідок посилення покарання.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
главный прикол знаешь в чем?
По закону, проще ОТМЕНИТЬ должность Президента, чем вынести ему Импичмент!
показати весь коментар
29.06.2021 16:03
+4
Уверен для того чтоб сесть по етому закону чиновник должен брать взятку перед камерой, в майке с путином, и плакатом "Я ненавижу зеленского".
И то по первым двум пунктам, - не факт.
показати весь коментар
29.06.2021 16:10
+3
За ложь с предложениями Зеленского?
показати весь коментар
29.06.2021 15:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За ложь с предложениями Зеленского?
показати весь коментар
29.06.2021 15:57 Відповісти
Т.е как с законом гундосого про импичмент- надо мин 300 голосов для признания воровства чиновников?
показати весь коментар
29.06.2021 15:58 Відповісти
главный прикол знаешь в чем?
По закону, проще ОТМЕНИТЬ должность Президента, чем вынести ему Импичмент!
показати весь коментар
29.06.2021 16:03 Відповісти
Уже не проще. Если зеляди идут на второй срок - возможен вариант как с овощем и потеря новых территорий. Этого и добивается *********
показати весь коментар
29.06.2021 16:57 Відповісти
Проще-проще!
А новыми наступлениями ваты не пужай.
Тогда не было ни армии, ни понимания "а можно ли стрелять?".
Сейчас все намного сложнее, даже не смотря на кацапских и олигархичных агентов в верхах.
показати весь коментар
29.06.2021 17:13 Відповісти
1. Никто не "пужаеть", такова реальность соседства с ***********- война на десятилетия . 2. Качество законотворчества зелёных имбецилов=зеро. Все законы принятые моносбродом- направлены на набивание карманов Бени и ахметки и опустошение буджета .3. Дай боже , чтоб ********* сдохли от санкций. Ибо евровата очень уж оживилась.
показати весь коментар
29.06.2021 18:03 Відповісти
Раз с "предложениями Зеленского", значит - никого НЕ ПОСАДЯТ.
показати весь коментар
29.06.2021 16:00 Відповісти
Страшно даже представить сколько нужно было подс....иков от наших западных союзников чтобы заставить Бубаса вернуть уголовную ответственность.
показати весь коментар
29.06.2021 16:03 Відповісти
Уверен для того чтоб сесть по етому закону чиновник должен брать взятку перед камерой, в майке с путином, и плакатом "Я ненавижу зеленского".
И то по первым двум пунктам, - не факт.
показати весь коментар
29.06.2021 16:10 Відповісти
При ПоТрохе провернули это решение про неконституционность реестра коррупционеров дважды: когда накопятся в реестре сведения про коррупционеров, КСУ принимает решение про неконституционность. Все дела ЗАКРЫВАЮТСЯ. Потом "герой" - Зєльцман повторно вносит решение в парламент и его принимают: Зєльцман - "герой", который борется с коррупцией, а КСУ - бяки, такие-сякие, отменяют закон про коррупционеров. Все дела начинают расследоваться с нуля. Так происходит уже третий или четвёртый раз. Один раз - случайность; два раза - умышленное действие; три раза - закономерность...
показати весь коментар
29.06.2021 16:17 Відповісти
так вальцман провернув теж саме.. і теж здається двічі..
потрібен закон, щоб КС чи ніякий інший суд, ні НПУ, на ГПУ/СБУ/ФСБУ/ДПУ не мали
ніякою можливості скасовувати покарання за незаконне збагачення і
приховуване декларування..
показати весь коментар
29.06.2021 16:44 Відповісти
Блин, кто и как докажет, что ощибка в декларации сделана УМЫШЛЕННО!? Опять профанация. Как уже надоела эта беспрерывная брехня. Аж тошнит.
показати весь коментар
29.06.2021 16:24 Відповісти
сажать надо не за вранье в декларации, а за незаконные доходы. когда ж уже до дебилов это дойдет?
показати весь коментар
29.06.2021 16:31 Відповісти
так декларації і потрібні, щоб виявити незаконні надходження ,
а щоб приховати незаконні надходження декларанти подають
брехливі декларації,
брехлива декларація - це вже злочин, за який очікується показання
показати весь коментар
29.06.2021 16:54 Відповісти
декларация, это симптом, а не сама болезнь. для выявления незаконных доходов декларация не нужна
показати весь коментар
29.06.2021 16:59 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1409860780330303489 27 мин
29.06.2021 Сегодня суд Нью-Йорка начинает рассмотрение дела по обвинению фармацевтической компании Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Истец - Министерство юстиции США. И это имеет непосредственное отношение к руководству Украины.В расследованиях министерства юстиции США относительно деятельности израильской компании Teva Pharmaceutical Industries Ltd. внезапно зазвучала украинская тема.
Министерство юстиции США обнаружило несколько очень интересных трансзакций связанных с Украиной и ее руководством. Еще в сентябре 2019 г. мы обращали на это внимание, (...) Надеемся что новые расследования (...) прольют свет на это дело. Хроника Наши надежды оправдались
показати весь коментар
29.06.2021 16:34 Відповісти
Два шага назад, шаг вперед. Сначала отменить, потом вернуть... Чемпион продолжает чемпионить...
показати весь коментар
29.06.2021 17:03 Відповісти
А конфискация!?
показати весь коментар
29.06.2021 18:17 Відповісти
Некоторые декларации не подают, родителей прислужников Януковича скрывают, уверен им ничего не будет, накажут свидетелей, мусорская страна
показати весь коментар
29.06.2021 23:16 Відповісти
 
 