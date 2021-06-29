ICAO продовжила до вересня розслідування щодо примусової посадки літака Ryanair у Мінську

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) продовжила розслідування інциденту з примусовою посадкою літака авіакомпанії Ryanair у Мінську. Розслідування було продовжено до вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказано в заяві Міністерства комунікацій і транспорту Литви.

28 червня Рада ІКАО заявила, що інформації, отриманої від сторін і організацій, поки недостатньо, щоб визначити всі обставини і конкретну послідовність подій і відповісти на будь-які запитання, які можуть виникнути.

Зазначається, що Білорусь надала слідству великий обсяг інформації російською мовою. Цю інформацію треба перекласти.

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Також було підкреслено, що для завершення розслідування щодо встановлення фактів все ще необхідна додаткова інформація від країн та організацій. Тому подальшу співпрацю з країнами і організаціями, які беруть участь у розслідуванні цього інциденту, буде продовжено з метою отримання необхідної інформації для завершення розслідування.

"Ми одні ставили багато запитань слідчим. Часу було мало, а обсяг інформації великий. Зазвичай такі розслідування вимагають часу. Тому не дивно, що в інтересах якості та об'єктивності термін проведення цього розслідування також було продовжено, що цілком зрозуміло", - сказав міністр транспорту і комунікацій Литви Маріус Скуодіс.

За його словами, Міністерство не даватиме подальших коментарів із приводу проміжного звіту, оскільки для проведення розслідування була створена група слідчих ІСАО.

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Як повідомлялося, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.