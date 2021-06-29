УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9845 відвідувачів онлайн
Новини
1 504 5
хабар (4638) здирство (284) податкова (698) ДБР (3293)

Податківцю загрожує до 12 років в'язниці за вимагання 1 мільйона грн хабара, - ДБР

Податківцю загрожує до 12 років в'язниці за вимагання 1 мільйона грн хабара, - ДБР

Територіальним управлінням ДБР Львова до суду направлено обвинувальний висновок за фактом вимагання хабара начальником одного з райуправлінь Державної податкової інспекції в Тернопільській області.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР.

Слідство встановило, що посадовець вимагав у підприємиці 1 мільйон гривень. За ці гроші він обіцяв допомогти зменшити штрафи та не відкривати кримінальне провадження за результатами податкової перевірки компанії.

Він залучив посередника, якого було затримано ввечері 26 лютого 2021 року під час передачі 1 мільйона гривень.

Посадовець податкової обвинувачується у проханні надати та в одержанні службовою особою, яка обіймає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України).

Йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснювала Тернопільська обласна прокуратура, оперативний супровід – УСБУ в Тернопільській області.

Також читайте: 350 тис. грн "відкату" за розрахунки за договором - директора комунального підприємства на Житомирщині затримано на хабарі. ФОТО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
лям гривен? нищеброд какой то...
показати весь коментар
29.06.2021 16:37 Відповісти
Ключевое слово - грозит.
показати весь коментар
29.06.2021 16:38 Відповісти
Последствия потроховского закона по которому любой мелкий чинушка из податковой может легко выписать бешенный штраф с конфискацией майна в обход судебной системы.
показати весь коментар
29.06.2021 17:33 Відповісти
Показуха - так "працюють" 90% податкової. Решту 10% - ті, що влатувалися вчора-позавчора...
Ще б зняли відосік про якогось митника.
показати весь коментар
29.06.2021 18:56 Відповісти
Налоговик, не сцы! Нихрена тебе не грозит!!! Все будет как насиров! Остегнешь и свободен! И еще компенсацию с извинениями вручат, и в должности восстановят или даже повысят!
Это же не блок сигарет ******** в киоске, это всего-навсего взятка на какой-тот лям - трехдневный оброк!
показати весь коментар
29.06.2021 19:01 Відповісти
 
 