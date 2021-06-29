Податківцю загрожує до 12 років в'язниці за вимагання 1 мільйона грн хабара, - ДБР

Територіальним управлінням ДБР Львова до суду направлено обвинувальний висновок за фактом вимагання хабара начальником одного з райуправлінь Державної податкової інспекції в Тернопільській області.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР.

Слідство встановило, що посадовець вимагав у підприємиці 1 мільйон гривень. За ці гроші він обіцяв допомогти зменшити штрафи та не відкривати кримінальне провадження за результатами податкової перевірки компанії.

Він залучив посередника, якого було затримано ввечері 26 лютого 2021 року під час передачі 1 мільйона гривень.

Посадовець податкової обвинувачується у проханні надати та в одержанні службовою особою, яка обіймає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України).

Йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснювала Тернопільська обласна прокуратура, оперативний супровід – УСБУ в Тернопільській області.

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