США розраховують на стабільні відносини з РФ, але готові відповісти на безрозсудні або агресивні дії, - Блінкен
США розраховують збудувати стабільні і передбачувані відносини з Росією. Однак, якщо російське керівництво продовжить "поводитися агресивно", то Вашингтон відповість.
Про це в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Якщо Росія буде продовжувати безрозсудні або агресивні дії, ми відповімо - не з метою конфлікту і не для ескалації, а тому, що ми будемо захищати наші інтереси і цінності", - сказав він.
Як приклади агресивної поведінки Росії Блінкен згадав скоєні російськими хакерами кібератаки проти американських компаній і спробу отруїти російського опозиціонера Олексія Навального, який перебуває у в'язниці.
Топ коментарі
+5 NonCFist
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+3 Colt
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+1 Владимир Сухов e5dee246
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_Пустомели! Уже как минимум 13 лет продолжает. А может быть и с 11 сентября 2001...
Скрытым хабадникам, сотрудничающим с путиным ?
Трамп не верил своей разведке, но верил путину - это как ?
При Трампе было УНИЧТОЖЕНО 10000 рабочих мест.
Трампе . Трамп не уничтожал рабочие места . Каждые полгода сообщалось о создании новых рабочих мест и что самое главное много в производстве ,а не сфере услуг. Даже не хватало квалифицированных рабочих и спецов .
При Трампе сообщалось о создании новых рабочих мест.
А вот ПО ФАКТУ число рабочих мест СОКРАТИЛОСЬ на целых 10 000 (десять тысяч).
"Сообщать" много ума не надо.
Вот это и есть бессвязный лживый пропагандисцкий бред .
И не уходите от вопроса кому из американцев был нужен перенос посольства
в Иерусалим ?
Американцы так не выражаются.
Трамп и путина устраивал как президент.