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агресія (1189) росія (63552) США (20972) Блінкен (1145)

США розраховують на стабільні відносини з РФ, але готові відповісти на безрозсудні або агресивні дії, - Блінкен

США розраховують на стабільні відносини з РФ, але готові відповісти на безрозсудні або агресивні дії, - Блінкен

США розраховують збудувати стабільні і передбачувані відносини з Росією. Однак, якщо російське керівництво продовжить "поводитися агресивно", то Вашингтон відповість.

Про це в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Якщо Росія буде продовжувати безрозсудні або агресивні дії, ми відповімо - не з метою конфлікту і не для ескалації, а тому, що ми будемо захищати наші інтереси і цінності", - сказав він.

Як приклади агресивної поведінки Росії Блінкен згадав скоєні російськими хакерами кібератаки проти американських компаній і спробу отруїти російського опозиціонера Олексія Навального, який перебуває у в'язниці.

Також читайте: Байден дасть "жорсткий сигнал" Путіну через агресію проти України і кібератак РФ, - NBC
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Топ коментарі
+5
"Однако, если российское руководство продолжит "вести себя агрессивно", то Вашингтон ответит."
_Пустомели! Уже как минимум 13 лет продолжает. А может быть и с 11 сентября 2001...
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29.06.2021 17:06
+3
Если с Трампом было "неплохо", то это к Юрию Табаху.
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29.06.2021 20:47
+1
Так-таки Московии придётся ещё раз терпеть эмбарго и ну и вместо СВИФТА пользоваться почтовыми голубями, ездовыми собаками, оленями, верблюдами. Распространится кредитование "под документы в пути".
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29.06.2021 17:29
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Это он так пугает, бо все ж знают, что самая большая стабильность на погосте.
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29.06.2021 16:56 Відповісти
"Однако, если российское руководство продолжит "вести себя агрессивно", то Вашингтон ответит."
_Пустомели! Уже как минимум 13 лет продолжает. А может быть и с 11 сентября 2001...
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29.06.2021 17:06 Відповісти
Заметь, тебе "поаплодировали" в основном лица с русскими фамилиями. Хоть на это можно много возражать, но в последнее время что-то значительно увеличился такой контингент, обозначенный УКРАИНСКИМ (!) флагом. Но, если ты не тот "NON", а с которым можно дискутировать, то хочу тебе заметить, что, не ощущая минимальной ответственности ("каждый мнит себя стратегом (героем), видя бой со стороны") всегда (почти) думается что для нас другие делают недостаточно, но ты прикинь, какой ГРУЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ лежит на действительно движущих силах прогресса, а цена ошибки - огромна, думается ты согласишься. И только такие особи, как путин, поступают абсолютно безответственно, а о его слова можно сразу, не вдаваясь в подробности, архивировать (не для истории, а для разбора в последствии, как свидетельство патологических отклонений ). Лично я подобные слова Блинкена очень одобряю на своем уровне, понимая, что сказанное очень логично и вестко, т.к. ранее (в отличие от путина) сказанное ответственными представителями из США не отличалось от реальных действий. Ты этого не заметил?
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29.06.2021 19:26 Відповісти
Так-таки Московии придётся ещё раз терпеть эмбарго и ну и вместо СВИФТА пользоваться почтовыми голубями, ездовыми собаками, оленями, верблюдами. Распространится кредитование "под документы в пути".
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29.06.2021 17:29 Відповісти
То шо янки сдулись было понятно ещё в 2014 году. Индия и Китай вообще на них положили. С каждым новым президентом дела идут все хуже и хуже, скоро скатятся до уровня зеленского.
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29.06.2021 17:30 Відповісти
А мардва са сваим ссарем скоро на шавкамц пирийдёть.
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29.06.2021 18:00 Відповісти
Коля не звизди . С Трампом было очень даже неплохо и в экономике и в политике .
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29.06.2021 18:16 Відповісти
Конкретнее. Хотелось бы какие-то факты. Если есть, то с радостью выслушаю. Лично для меня последним президентом США был г-н Рейган, все кто после него просто ничто. Если вам симпатичен Трамп, то пожалуйста))
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29.06.2021 18:25 Відповісти
Колюня, хоть ты и вспоминаешь времена Рейгана, 2014г, но, похоже так и неусвидомил, что теперешняя пора характерна гибридом ИНФО и реально физической силы. И здесь хочу тебется настоятельно сообщить, что то, что делается, но невидимо таким, как мы с тобой, и при этом имеет не меньшую, а то и большую силу (вспомни недавние секретные документы на британской скамеечке в РФ, наверное, до сих пор жуют свои сопли при этом старательно надувая щеки и осыпая мнимого противника словесными образами). В общем, тишь кабинетов может сегодня разрешать сложнейшие вопросы, а ты, например, в это время будешь наслаждаться трелями соловья, не задумываясь, что в это время чьи-то ... интересы в серьезнейшей опасности или это УЖЕ МИНОВАЛО..
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29.06.2021 19:39 Відповісти
Рост экономики при Трампе достигал 3% . Безработица стояла на уровне 3.2% . Самая низкая за 50летнюю историю безработица среди черного населения , что не удавалось никому даже Рейгану. При Трампе наша компания выставляла на дорогу плакаты - требуються работники . Такого я не помню за 10 лет . Перезаключены экономические и торговые договоры в пользу Америки , с Мексикой , Канадой , ЮКореей , Китаем , Европу заставили изменить свое хамское потребительское отношение в торговле с США пригрозив санкциями и тарифами . США стало активно экспортировать нефть и газ на мировом рынке . Договорились с Польшей о распределении американского природного газа через морской терминал ( противовес росейскому СП2)(байден похерил этот проект) и о переносе военной базы из Германии в Польшу(что куда разумнее) . Израиль заключил мирное соглашение с арабскими странами при прямом участии администрации Трампа . Ни один американский президент даже рядом такого не мог сделать включая Рейгана. Трамп перенес посольство США в Израиле в Иерусалим . Остальные президенты только обещали а он сделал. Проходили успешные переговоры с Ким чен Иром . Премьер министр Японии заявлял что Трамп заслуживает нобелевской премии за мир за успехи в этом процессе. (демпартития изговняла и это начинание) .
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29.06.2021 19:46 Відповісти
А зачем он его туда перенёс ? Кому из американцев это было надо ?
Скрытым хабадникам, сотрудничающим с путиным ?
Трамп не верил своей разведке, но верил путину - это как ?
При Трампе было УНИЧТОЖЕНО 10000 рабочих мест.
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29.06.2021 20:22 Відповісти
бессвязные фразы результат чтения мусорных статеек о
Трампе . Трамп не уничтожал рабочие места . Каждые полгода сообщалось о создании новых рабочих мест и что самое главное много в производстве ,а не сфере услуг. Даже не хватало квалифицированных рабочих и спецов .
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29.06.2021 20:33 Відповісти
Что именно бессвязно? Конкретно?
При Трампе сообщалось о создании новых рабочих мест.
А вот ПО ФАКТУ число рабочих мест СОКРАТИЛОСЬ на целых 10 000 (десять тысяч).
"Сообщать" много ума не надо.
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29.06.2021 20:43 Відповісти
"А вот ПО ФАКТУ число рабочих мест СОКРАТИЛОСЬ на целых 10 000 (десять тысяч)."

Вот это и есть бессвязный лживый пропагандисцкий бред .
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29.06.2021 22:02 Відповісти
Сокращение числа рабочих мест на 10000 за годы правления Трампа - это факт.
И не уходите от вопроса кому из американцев был нужен перенос посольства
в Иерусалим ?
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29.06.2021 22:32 Відповісти
бессвязный лживый пропагандисцкий бред .
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30.06.2021 02:20 Відповісти
Импотентское бла-бла-бла ....
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30.06.2021 09:28 Відповісти
И по этому избиратели выбрали его на второй срок! Это должно было быть последнее предложение в твоём опусе, не так ли? Почему ты его не написал?))
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29.06.2021 20:34 Відповісти
Если с Трампом было "неплохо", то это к Юрию Табаху.
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29.06.2021 20:47 Відповісти
Меня он как президент устраивал. Мнение жителей других стран мне до лампочки , то есть насрать .
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29.06.2021 22:06 Відповісти
Американский флажок не соответствует российскому хамству.
Американцы так не выражаются.
Трамп и путина устраивал как президент.
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29.06.2021 22:35 Відповісти
Мнение жителей других стран мне до лампочки , то есть насрать .
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30.06.2021 02:20 Відповісти
Ты расписался в том, что ответить тебе нечего.
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30.06.2021 09:27 Відповісти
 
 