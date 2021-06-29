"Будь-яка країна має право заходити в міжнародні води" - представник 6-го флоту ВМС США Гант про навчання Sea Breeze -2021
Багатонаціональні військові навчання Sea Breeze-2021, які почалися 28 червня, проходитимуть в міжнародних водах Чорного моря, тому учасники мають право там тренуватися.
Так капітан першого рангу, заступник командира 65-ї оперативної групи 6-го флоту ВМС США Кайл Гант прокоментував Радіо Свобода недавні заклики Росії до США не брати участі в навчаннях, інформує Цензор.НЕТ.
"Ці навчання готувалися завчасно. Вони відбуваються в міжнародних водах. Будь-яка країна має право заходити в міжнародні води. Це стосується цих навчань також", − сказав він.
Водночас, заступник командира Гант відмовився коментувати тему ймовірного обстрілу британського есмінця HMS Defender Росією.
"Всі коментарі щодо подій, що відбуваються із Військово-морськими силами Великої Британії, прошу ставити їхньому керівництву або Міністерству оборони Великої Британії. Військово-морські сили Великої Британії залишаються послідовним, дуже надійним партнером для Військово-морських сил США, наших партнерів та Європи. Ми з нетерпінням очікуємо продовження співпраці з британською стороною в рамках "Сі Бриз-2021", − наголосив Гант.
Капітан Гант додав, що "Сі Бриз-2021" та подальше партнерство дозволять посилити потужності Військово-морських Сил України. Він зауважив, що "дуже вражений можливостями, і з нетерпінням очікує на подальшу розбудову зв’язків із українськими силами".
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Але справа в тому, що на ньому так файно пиляться грошенятка, що на ремонті він буде стояти щонайменьше до 25-го, або навіть пізніше, коли вже приймуть рішення списати його на голки.
А покі що він - молодчина! - спустошує російській бюджет!
Читайте Олександра Коваленко.
Але найголовніше те, що росіяни його тупо викрали в грудні 1991 року.
У грудні 1991 року на адресу командира корабля надійшла урядова телеграма від Президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леоніда Кравчука , в якій пояснювалося, що крейсер є власністю України і що до прийняття урядового рішення він повинен залишатися на севастопольському рейді. Незважаючи на заборону Києва корабель вийшов в район Феодосійського полігону для відпрацювання зльоту-посадки палубних літаків. Тим часом з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_(%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0) Північного флоту до Криму терміново вилетів заступник командувача Північним флотом віце-адмірал Юрій Устименко, який, прибувши на борт, віддав наказ терміново, без двох третин офіцерсько-мічманського складу і заводської здавальної команди, які перебували на березі, терміново готуватися до переходу моремhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2_(%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)#cite_note-bulatov-8 [8] - аби не залишити корабель Україні, командування ВМФ прийняло рішення про його перехід на Північ до завершення державних випробувань.