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5-річна дитина загинула в трансформаторній будці на Одещині, - Нацполіція. ФОТО

5-річна дитина загинула в трансформаторній будці на Одещині, - Нацполіція. ФОТО

В Ізмаїлі Одеської області 5-річний хлопчик загинув у трансформаторній будці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.

"Під час відпочинку з батьком біля озера в одному з сіл району дитина полізла в трансформаторну будку і зазнала несумісного з життям ураження струмом", - говориться в повідомленні.

В ході досудового розслідування поліцейські встановлюватимуть, чому об’єкт, що становить небезпеку для людей, не був на замку, а маленький хлопчик – під наглядом дорослих.

5-річна дитина загинула в трансформаторній будці на Одещині, - Нацполіція 01

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Відомості за даним фактом правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України: п.2 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) з позначкою "нещасний випадок", ч.1 ст.166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування), та ч.1 ст.272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).
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Топ коментарі
+9
який жах... бiдне дитя
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29.06.2021 17:01
+8
Соболезнования родителям.
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29.06.2021 17:16
+7
Не думаю, что замок не повесили умышленно. Часто при авариях местные "Кулибины" лазят в подстанции до приезда аварийной бригады. Замок тупо сбивают.
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29.06.2021 17:21
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РЭС - полные разгильдяи.Туда могли попасть и взрослые.Владельцев сетей -под суд.
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29.06.2021 17:01 Відповісти
Не думаю, что замок не повесили умышленно. Часто при авариях местные "Кулибины" лазят в подстанции до приезда аварийной бригады. Замок тупо сбивают.
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29.06.2021 17:21 Відповісти
кстати, если бригады едут сутки-две, то ваше возмущение неуместно - чет там коротнуть шоп району свет и тепло пошло, а не ждать бригадиров и бригадников - вполне себе ок.)
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29.06.2021 17:54 Відповісти
Где вы видите возмущение? По поводу бригад: на район одна бригада в составе водителя и электромонтёра. В их задачи входит найти повреждение ( в непогоду и тёмное время суток задача ещё та), выписать наряд-допуск, произвести необходимые отключения, принять меры препятствующие самопроизвольному включению оборудования, заземлить оборудование и только после выполнения всех организационно-технических мероприятий заниматься непосредственно ликвидацией аварии. Линия может проходить в труднодоступной местности, плюс фермера распахали все дороги и подъезды
. Автоподьемеик туда заехать не может. Ремон приходится выполнять с лазов, задача ещё та. Если вы не знаете специфику это работы, то не делайте скоропостижных выводов. Нежелание подождать в итоге приводит к печальным последствиям, а именно к гибели и травматизму людей.
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29.06.2021 18:10 Відповісти
Ти ще склади пісню про наших енергетиків (від Ахметова) накшталт "наша служба і апасна і трудна". За такі гроші, що ви лупите з населення і організацій ви не можете відремонтувати трансформаторні будки? Подивийся на фото цієї "будки" - те уй.бище - то ваше лице. А ЛЕП у сільській місцевості - ствпи на голови падають, люди світять кагінцями? Мало вам халявного бабла на комплектування і оснащення рембригад? (половина з них лише на папері, а решту - пиячать і грають у карти, люди сидять сутками без світла). Халявщики і дармоїди, ще й харахориться, "херой"...
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29.06.2021 21:45 Відповісти
Ты даже близко понятия не имеешь о том, о чем взялся рассуждать)) Я видел фото этой ТП, ну и что с ней не так в техническом плане? Кто с тебя бабки лупит? Не хочешь - не плати, отрежь ввод и сиди без электрики. Дёшево и сердито)) Вроде работники Облэнерго заставляют тебя покупать электричество насильно.
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29.06.2021 21:59 Відповісти
який жах... бiдне дитя
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29.06.2021 17:01 Відповісти
Соболезнования родителям.
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29.06.2021 17:16 Відповісти
алкашня полюбому это ему урок
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29.06.2021 17:47 Відповісти
не, вы же сам был внуком - уследили бы за вами ваш прадед и тетка?
ну так и я о том же.
страшно шо слесарь Вася теперь может попасть под проблемы бо директор не выдал бабла на замок шоп будку запереть то.
не, ну реально - тупо работал себе и вот подкрадается ...дець.
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29.06.2021 17:53 Відповісти
Обратите внимание на "пъедестал"....а на трассе М13 есть принадлежащие ДТЭК экземпляры на деревянных чурках (придорожное кафе "Родник" у села Качуровка.....) а тут плачут о зелёной энергетике, забрали доход который "гудок" хотел потратить на машину дров для замены устаревших и прогнивших палок.
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29.06.2021 18:05 Відповісти
 
 