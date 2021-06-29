5-річна дитина загинула в трансформаторній будці на Одещині, - Нацполіція. ФОТО
В Ізмаїлі Одеської області 5-річний хлопчик загинув у трансформаторній будці.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.
"Під час відпочинку з батьком біля озера в одному з сіл району дитина полізла в трансформаторну будку і зазнала несумісного з життям ураження струмом", - говориться в повідомленні.
В ході досудового розслідування поліцейські встановлюватимуть, чому об’єкт, що становить небезпеку для людей, не був на замку, а маленький хлопчик – під наглядом дорослих.
Відомості за даним фактом правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України: п.2 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) з позначкою "нещасний випадок", ч.1 ст.166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування), та ч.1 ст.272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).
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. Автоподьемеик туда заехать не может. Ремон приходится выполнять с лазов, задача ещё та. Если вы не знаете специфику это работы, то не делайте скоропостижных выводов. Нежелание подождать в итоге приводит к печальным последствиям, а именно к гибели и травматизму людей.
ну так и я о том же.
страшно шо слесарь Вася теперь может попасть под проблемы бо директор не выдал бабла на замок шоп будку запереть то.
не, ну реально - тупо работал себе и вот подкрадается ...дець.