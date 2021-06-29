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Новини Скандали в Слузі народу
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Одеса (5320) ПДР (466) Васильковський Ігор (5)

Напевно, через мою бурхливу реакцію правоохоронці подумали, що я п'яний, - "слуга народу" Васильковський про затримання в Одесі

Напевно, через мою бурхливу реакцію правоохоронці подумали, що я п'яний, -

Нардеп "Слуги народу" Ігор Васильковський прокоментував інформацію про можливе п'яне водіння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Васильковський написав у фейсбуці.

"Щодо ситуації із зупинкою мого автомобіля патрульними вчора в Одесі. Хочу перепросити за свою поведінку, якщо вона образила працівників поліції чи інших громадян. Справді, я повівся емоційно та відреагував занадто бурхливо, за що прошу вибачення.

Вважаю цей інцидент помилкою. Звинувачення стосовно керування автомобілем у стані сп‘яніння не є обґрунтованими. Напевно, через мою емоційну реакцію правоохоронці зробили такий висновок", - пише він.

"Я послідовно відстоюю позицію, що закон – один для всіх. Тож гарантую, що після передачі матеріалів справи до суду виконаю його рішення у повному обсязі та суворо за законом. Бо перед ним усі рівні, незалежно від професії чи інших соціальних атрибутів.

Аби фінально прояснити ситуацію, я пройшов ретельне обстеження на алкоголь та наркотики. Результати тесту будуть за два тижні, про що додатково вас проінформую", - пообіцяв депутат..

Раніше Васильковський повідомив, що в ЗМІ поширюється новина про те, що його спіймали п'яним за кермом.

"Опоненти вкотре користуються будь-якою можливістю розповсюдити брехню. Так, дійсно, вчора мій автомобіль зупинили. Проте я не перебував у стані алкогольного сп’яніння", - написав нардеп.

Раніше за інформацією ЗМІ нардепа "СН" Ігоря Васильковського поліцейські нібито запідозрили в управлінні транспортним засобом в стані сп'яніння.
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Топ коментарі
+19
І відмовився від алкотестера та експертизи в лікарні.
Дайте вгадаю, аналізи здав в лабораторії Пальчевського?
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29.06.2021 17:05
+16
И шо ж за бурная реакция? Обрыгался по самое немогу и не смог встать?
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29.06.2021 17:00
+13
2 недели? Ппц. Что это за результаты такие пролонгированные по времени?
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29.06.2021 17:00
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2 недели? Ппц. Что это за результаты такие пролонгированные по времени?
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29.06.2021 17:00 Відповісти
2 недели космос, 100% ждет когда наркота с него хоть немного по выходит
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29.06.2021 17:08 Відповісти
И шо ж за бурная реакция? Обрыгался по самое немогу и не смог встать?
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29.06.2021 17:00 Відповісти
Просто оскотинел, неприкасаемый!
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29.06.2021 18:18 Відповісти
І відмовився від алкотестера та експертизи в лікарні.
Дайте вгадаю, аналізи здав в лабораторії Пальчевського?
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29.06.2021 17:05 Відповісти
Ха.Про Пальчевского тоже сразу подумал.
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29.06.2021 17:08 Відповісти
Уже начал наперед извиняться.Это хорошо,что сцыт.Хотя,учитывая зашквары слуг урода мог бы даже и огрызаться и угрожать ментам увольнением или что головы всем поотрезает. 73%-му быдлу это нравиться.
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29.06.2021 17:13 Відповісти
Так від Пальчевського ми досі нічого не отримали.
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29.06.2021 17:11 Відповісти
Я последовательно отстаиваю позицию, что закон - один для всех.

Сказал. что нас много, а закон один. Так что, на всех его не хватает. Вот на него не хватило. Но он же в этом не виноват, правильно?
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29.06.2021 17:11 Відповісти
Совершенно верно.Всего на всех всегда не хватает.
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29.06.2021 17:15 Відповісти
Был бухой - 100%! В порядке сатисфакции - лишить водительских прав и разрешить полицейским/избирателям обматерить его прилюдно с использованием средств видеофиксации !
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29.06.2021 17:14 Відповісти
А чего такой стеснительный и не захотел дунуть в трубочку? А теперь оправывается и по лабораториям бегает.
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29.06.2021 17:16 Відповісти
да блин зеленая отрыжка уже ут
омила ездить пьяными на рулём. но Аваков-то свой черт, да? поэтому снова ничего не будет зеленому ублюдку
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29.06.2021 17:18 Відповісти
наркота. не меньше.
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29.06.2021 17:20 Відповісти
что значит "Результаты теста будут через две недели"? А оперативно почему пробы не взяли? Закон же один для всех...
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29.06.2021 17:23 Відповісти
Как сообщили «Думской» источники в правоохранительных органах, полицейские заподозрили нардепа в управлении транспортным средством в состоянии опьянения - у него была нарушена координация движений, а зрачки не реагировали на свет.
При этом от прохождения освидетельствования в медицинском учреждении Васильковский отказался.
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29.06.2021 17:30 Відповісти
а принудительно его нельзя было освидетельствовать? Судя по описанию, наркота.
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29.06.2021 17:35 Відповісти
Так а мусора не имеют права принудительно, там жеж не ДТП с пострадавшими, а просто административка, максимум шо могут - протокол составить, они и составили
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29.06.2021 17:37 Відповісти
понятно. И на учет ставили раньше в таком случае. А сейчас что, пусть едет дальше? Помолимся, чтобы никого не убил?
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29.06.2021 17:42 Відповісти
Не, если наркота - менты по закону обязаны направить на освидетельствование, а если отказался - в суде ето почти 100% пройдёт как подтверждённое нарк. опьянение.
И в том и в другом случае тело к дальнейшему управлению транспортным засобом не допускается.
Но максимум шо ему грозит ето штраф, конечно.
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29.06.2021 17:57 Відповісти
Если зрачки на свет не реагировали - значить уважаемый депутат либо обдвигался ширкой, либо винтом, либо фена обожрался.
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29.06.2021 17:34 Відповісти
похоже на то. Наверное, из-за депутатской неприкосновенности его не освидетельствовали.
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29.06.2021 17:36 Відповісти
которую отменили 1 января 2020. Внезапно осенило.
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29.06.2021 17:42 Відповісти
Ця пиз,та просто безневинні ягнятка. Ніколи і ні у чомі не винні. То всім і звжди здається.
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29.06.2021 17:33 Відповісти
"...когда я пьян
а пьян всегда я
ничем меня
не устрашить"...
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29.06.2021 17:35 Відповісти
2 тижні чекати на аналізи, може патанатом швидше зробить?
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29.06.2021 17:36 Відповісти
"Результаты теста будут через две недели, о чем дополнительно вас проинформирую",

что за бред? тебя детапут должны были задуть драгером на месте или отвезти в больницу где результаты становятся известны через 3 минуты
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29.06.2021 18:02 Відповісти
А чё в нашей сельской поликлинике результат на следующий день а в Киеве через две недели?
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29.06.2021 18:03 Відповісти
А ведь он не врёт.Какой алкоголь?Кокс рулит.
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29.06.2021 18:17 Відповісти
Цікаво в нього виходить ! "Закон один для всіх" але дути в алкотестер і здавати кров в лабораторії він не захотів !)))))
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29.06.2021 18:22 Відповісти
Берите пример!
Какой честный и принципиальный депутат!

Зато мы теперь знаем шо когда бухими за рулём пошлём гайцев то это всего лишь " бурно отреагировать".)
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29.06.2021 18:33 Відповісти
Отказался проходить тест ,признал себя виновным.Только так должны рассматривать отказ
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29.06.2021 18:33 Відповісти
А если ему смертную вынесут, странный человек или в судах уже порешали? Закон не один для всех в Украине
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30.06.2021 14:29 Відповісти
Отказ от прохождения освидетельствования приравнивается к вождению в нетрезвом виде. На следующее утро он здал или вернулся через час и здал - не имеет значения. Он отказался, его лишат прав на год, если судья будет справедливым
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30.06.2021 14:33 Відповісти
 
 