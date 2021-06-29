Громадянина України, який організував контрабанду гашишу, засудили в Польщі до 11 років в'язниці

Окружний суд в Перемишлі засудив Сергія Г. до 11 років позбавлення волі. За даними прокуратури, громадянин України визнаний винним в керівництві організованою групою, що займалася контрабандою гашишу.

Окружний суд в Перемишлі засудив 49-річного Сергія Г. за керівництво організованою злочинною групою, спробу незаконного ввезення 237 кілограмів гашишу, до 11 років позбавлення волі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Суд також зобов’язав його сплатити штраф у розмірі 200 тис. злотих, додаткові 50 тис. злотих із метою боротьби з запобіганням наркоманії та зобов’язав покрити витрати на судовий розгляд у розмірі 8 тис. злотих.

Сергій Г. перебував у розшуку з 16 березня 2017 року на підставі червоної ноти Інтерполу, Європейського ордера на арешт та ордера на арешт. Він був заарештований 22 січня 2020 року в аеропорту Барселони. 14 лютого його передано польській стороні та ув'язнено у виправній колонії у Ряшеві.

Під час провадження, прокурор Підкарпатського відділення Департаменту з питань організованої злочинності та корупції Крайової прокуратури в Ряшеві встановив, що наркотики транспортувалися з Іспанії до Росії. Кур’єри здійснювали контрабанду в спеціальних коробках, розташованих в автомобілях BMW X6 та BMW X5, на українських номерних знаках. Контрабанду зірвали працівники Прикордонних служб у Тересполі та Корчовій. Банда Сергія Г. діяла в Європейському Союзі, Україні та Росії.

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