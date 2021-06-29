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Євросоюз (12768) ВККСУ (451) Матті Маасікас (134)

"Рішучим кроком є фундаментальна реформа судової системи України", - Посол ЄС Маасікас про прийняття Радою закону, що поновлює роботу ВККС

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас вітає прийняття Верховною Радою закону, що поновлює роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

Про це він повідомив у своєму Twitter у вівторок, 29 червня, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішучим кроком є фундаментальна реформа судової системи України, зроблена сьогодні Верховною Радою. Вітаю прийняття реформи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, з нетерпінням чекаю остаточного тексту законопроєкту №3711-д відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії", - написав Маасікас.

Він також додав, що Європейський Союз готовий призначити незалежних експертів для підтримки обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шабунін про ухвалення закону, що поновлює роботу ВККС: "Залишилося "не загубити" визначальний голос міжнародних експертів"

"Для проведення всеосяжної судової реформи необхідно реформувати і Вищу раду юстиції - відповідний законопроєкт зараз на стадії розробки", - додав Маасікас.

Як повідомлялося, сьогодні, 29 червня, Верховна Рада прийняла закон про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Відповідно до закону, Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України складається з шістнадцяти членів, вісім з яких призначаються з числа суддів або суддів у відставці. Вища кваліфікаційна комісія суддів України вважається повноважною за умови призначення до її складу не менше одинадцяти членів. ВККС необхідна для того, щоб заповнити вакансії в судовій системі і завершити кваліфікаційне оцінювання суддів.

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Топ коментарі
+3
"Решительный шаг к фундаментальной реформе судебной системы Украины"

"Решительный шаг к фундаментальной реформе судебной системы Украины", - Посол ЕС Маасикас о принятии Радой закона, возобновляющего работу ВККС - Цензор.НЕТ 712

Так Петруха ж Всепереможный пять лет её реформировал и спереди, и сзади.
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29.06.2021 17:20
+2
объясните мне плз как это должно сработать. судьи вдруг внезапно перестанут брать взятки и выносить законные решения?
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29.06.2021 17:15
+2
нет,просто судей берут "под колпак" до перезагрузки новым составом,назначенного новой отборочной комиссии по новым требованиям.
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29.06.2021 17:23
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объясните мне плз как это должно сработать. судьи вдруг внезапно перестанут брать взятки и выносить законные решения?
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29.06.2021 17:15 Відповісти
нет,просто судей берут "под колпак" до перезагрузки новым составом,назначенного новой отборочной комиссии по новым требованиям.
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29.06.2021 17:23 Відповісти
и? в новом составе что-то будет по другому? это будут те же саме новые лица. других нет.
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29.06.2021 17:25 Відповісти
печалька,но тех оставлять нельзя однозначно.если оставим,перемен не будет.Потом позже "хаккнут" и "купол".((
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29.06.2021 17:35 Відповісти
болтовня все это. пока не будет реальных наказаний за действия и бездействие, толку не будет. сейчас достаточно правовых возможностей для привлечения к ответственности. и очередная вывеска ничего не изменит.
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29.06.2021 18:07 Відповісти
вот ,вроде этого,предлагается...но как у нас всегда бывает,красиво предлагают,но ничего практического не делают..Это касается в первую очередь наказания.если рассматривать с юридической точки зрения.у неас хорошая конституция и не самые плохие в европе законы.у нас только одно 2но2-неисполнение ни конституции.ни тех законов....а что вы ПРЕДЛАГАЕТЕ не болтовнёй? сразу скажу."брать Зимний" не модно и уже никто не пойдёт)
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29.06.2021 18:15 Відповісти
основа любой правоохранительной системы - неотратимость наказания. у нас этого нет. как ее восстановить я не знаю. я не специалист-юрист. но очередная вывеска очевидно дел не поправит.
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29.06.2021 18:30 Відповісти
Тарифи піднімуться.
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29.06.2021 17:30 Відповісти
"Решительный шаг к фундаментальной реформе судебной системы Украины"

"Решительный шаг к фундаментальной реформе судебной системы Украины", - Посол ЕС Маасикас о принятии Радой закона, возобновляющего работу ВККС - Цензор.НЕТ 712

Так Петруха ж Всепереможный пять лет её реформировал и спереди, и сзади.
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29.06.2021 17:20 Відповісти
Потрібно бууло збоку.
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29.06.2021 17:30 Відповісти
На втором сроке рассчитывал. Враги реформ помешали.
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29.06.2021 17:35 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/20/7215567/ на тобі ря3ь!!!

https://www.dw.com/uk/hanna-suchocka-sudova-systema-ukrainy-zatysnuta-u-leshchatakh-koruptsii-ta-polityzatsii/a-55273369 на тобі два!!!

іди посмикай свого в'ялого, на кого ти там смикаєш
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29.06.2021 17:48 Відповісти
Шо его смыкать. дорогой? Подходи, лизнёшь.
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29.06.2021 17:56 Відповісти
хабал твойо всьо
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29.06.2021 17:57 Відповісти
Весь возмёшь? Какой интересный мальчик.
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29.06.2021 18:00 Відповісти
хабал і ********** - фул комплєкт!
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29.06.2021 18:03 Відповісти
Рекламируешь себя? Полный пакет, говоришь? Дурень, а почему здесь? Вам, бикодырявым. своих сайтов мало?
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29.06.2021 18:34 Відповісти
Міжнародні експерти матимуть вирішальний голос при відборі кандидата до ВККС.

"За" ухвалення законопроєкту проголосували 293 нардепи, "Проти" - 20, утримались - 26.
Підтримали законопроєкт 217 нардепів від "Слуги народу", 22 - від "Європейської солідарності", 15 - від "Голосу", 19 - від "Довіри" та 13 від фракції "За майбутнє".
Не голосували за закон фракції "Батьківщина" та "ОПЗЖ".
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29.06.2021 17:29 Відповісти
а блокування ВККС цією ж зеблюдочною шаражкою тоді чим було?
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29.06.2021 17:49 Відповісти
Этот закон шмаркля ещё отменить успеет. Рано петь деферамбы предателю.
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29.06.2021 17:50 Відповісти
Да ты что,одиннадцать друзей закона не берущие взяток,наверное марсиане какие то.
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29.06.2021 17:53 Відповісти
що цікаво, а на дотичній інфі по темі https://censor.net/ru/news/3274053/sbu_begaet_po_kandidatam_na_rukovoditelya_sap_predlagaya_golosa_opshnyh_chlenov_komissii_v_obmen_na можливість висловитись відсутня...
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29.06.2021 17:58 Відповісти
 
 