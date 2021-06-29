"Рішучим кроком є фундаментальна реформа судової системи України", - Посол ЄС Маасікас про прийняття Радою закону, що поновлює роботу ВККС
Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас вітає прийняття Верховною Радою закону, що поновлює роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).
Про це він повідомив у своєму Twitter у вівторок, 29 червня, інформує Цензор.НЕТ.
"Рішучим кроком є фундаментальна реформа судової системи України, зроблена сьогодні Верховною Радою. Вітаю прийняття реформи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, з нетерпінням чекаю остаточного тексту законопроєкту №3711-д відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії", - написав Маасікас.
Він також додав, що Європейський Союз готовий призначити незалежних експертів для підтримки обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
"Для проведення всеосяжної судової реформи необхідно реформувати і Вищу раду юстиції - відповідний законопроєкт зараз на стадії розробки", - додав Маасікас.
Як повідомлялося, сьогодні, 29 червня, Верховна Рада прийняла закон про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Відповідно до закону, Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України складається з шістнадцяти членів, вісім з яких призначаються з числа суддів або суддів у відставці. Вища кваліфікаційна комісія суддів України вважається повноважною за умови призначення до її складу не менше одинадцяти членів. ВККС необхідна для того, щоб заповнити вакансії в судовій системі і завершити кваліфікаційне оцінювання суддів.
Будь ласка, зачекайте...
Так Петруха ж Всепереможный пять лет её реформировал и спереди, и сзади.
https://www.dw.com/uk/hanna-suchocka-sudova-systema-ukrainy-zatysnuta-u-leshchatakh-koruptsii-ta-polityzatsii/a-55273369 на тобі два!!!
іди посмикай свого в'ялого, на кого ти там смикаєш
"За" ухвалення законопроєкту проголосували 293 нардепи, "Проти" - 20, утримались - 26.
Підтримали законопроєкт 217 нардепів від "Слуги народу", 22 - від "Європейської солідарності", 15 - від "Голосу", 19 - від "Довіри" та 13 від фракції "За майбутнє".
Не голосували за закон фракції "Батьківщина" та "ОПЗЖ".