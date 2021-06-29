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вор у законі (241) росія (63556) ФСБ (1428) Аброськін (465)

"Майже всіх українських ворів у законі короновано в Російській Федерації", - Аброськін

До 2015 року в Україні було до 30 ворів у законі. Постійно були присутні 15-20 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "УНІАН" заявив колишній перший заступник глави Національної поліції України - начальник кримінальної поліції.

"Найсерйозніший наразі затриманий - Сергій Умка з Дніпра. Один з найстаріших ворів - Льора Сумський. Тривалий час перебував в Україні російський вор в законі Нодар Руставський. Це - основні, які мають серйозний вплив", - зазначив Аброськін.

"Майже всі українські вори в законі короновані в Російській Федерації. Наскільки знаю, поліція там з ними щільно працює. Ворів, які від співпраці відмовляються, переслідують і вони виїжджають за межі країни. Виходить, має місце певна домовленість, що припускає якесь співробітництво. Таким чином, російський вор, що  мав відношення до коронації українця, може на нього впливати. Ставити конкретні завдання, які той повинен виконувати в Україні", - додав він.

Аброськін вважає, що більшість ворів у законі співпрацюють з ФСБ.

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Топ коментарі
+10
Та в нас тут прєзік прибздюханий , коронований расєйськими голубцами - масляковим та вірменською бабцею кєркоровой!)))
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29.06.2021 17:38
+10
ёперный театр... даже коронуются на рашке...а у нас шо..некому их на месте...короновать??)))
аваков..ну я не знаю ))) ну надо ж как-то решать этот вопрос))))
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29.06.2021 17:48
+9
вся ця "коронована" шелупонь - гебнява агентура
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29.06.2021 17:47
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Так. Звідки знаєш?
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29.06.2021 17:59 Відповісти
Ну і що? ПИуйло вінне?
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29.06.2021 17:32 Відповісти
нет, порошенко
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29.06.2021 17:41 Відповісти
с какого такого Мопс был вором в законе?
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29.06.2021 17:44 Відповісти
А Дейдей где? полковник?
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29.06.2021 17:35 Відповісти
Полковник-гопник одесских подворотен...
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29.06.2021 19:22 Відповісти
Ну и что нам всем от того, что считает или не считает Аброськин? К чему эти гениальные "умозаключения" бывшего? Главное, сколько посадили, сколько денег конфискованно в бюджет и к кому они постоянно ездят в Украине, и всё это хотелось бы услышать от Авакова и Венедиктовой в первую очередь
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29.06.2021 17:35 Відповісти
Не только воры, но и весь КабМин
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29.06.2021 17:38 Відповісти
Та в нас тут прєзік прибздюханий , коронований расєйськими голубцами - масляковим та вірменською бабцею кєркоровой!)))
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29.06.2021 17:38 Відповісти
Киркоров только по папе армянин. А по маме - как и вовочка
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29.06.2021 17:44 Відповісти
А дурмак вообще в кремле коронованный.
.
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29.06.2021 17:39 Відповісти
Йосю Сралина короновали еще на рубеже 19-20 столетия...,а в 1907 году Йося ограбил банк РАБссиянской Вампирии в городе Баку...,сумма небольшая всего 20 миллионов золотіх РЖУблей...
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29.06.2021 17:41 Відповісти
пишут, что институт "воров" сложился в тридцатые..
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29.06.2021 17:55 Відповісти
20 миллионов золотых рублей могли быть только во всех банках империи вместе взятых . Разве что это были какие-то особые бакинские золотые фубли .
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29.06.2021 18:12 Відповісти
именно по-этому, граница с *********** у нас не закрыта...
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29.06.2021 17:41 Відповісти
Паршивые воришки и те под прессом фсб,не трудно представить,как плотно поработали со строителем фабрики в липецке.
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29.06.2021 17:41 Відповісти
та твой членограй оманский недавно коронован был кожаной флейтой, самим филей болгарским!
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29.06.2021 17:48 Відповісти
Какой замечательный образец тамбовского юмора.
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29.06.2021 17:57 Відповісти
это не юмор , это факт .
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29.06.2021 18:10 Відповісти
Читай мордвинец и учись,вот факт - твой путин убийца и педофил.
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29.06.2021 19:06 Відповісти
путин сказал выбирайте любого кроме Порошенко . вот вы и выбрали зеленского . так что путен ваш .
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30.06.2021 02:24 Відповісти
Со стороны именно вы кажетесь финно угорским подпевалой, увы( Паттерн знакомый :идосинкразия к Пороху на фоне ирраци-онального влечение к жидоскомороху.
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30.06.2021 08:42 Відповісти
вся ця "коронована" шелупонь - гебнява агентура
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29.06.2021 17:47 Відповісти
ёперный театр... даже коронуются на рашке...а у нас шо..некому их на месте...короновать??)))
аваков..ну я не знаю ))) ну надо ж как-то решать этот вопрос))))
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29.06.2021 17:48 Відповісти
Хороший вопрос... Надо подумать. Аваков -чьорт! Не підходить. Може я на щось згожуся)))
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29.06.2021 17:54 Відповісти
Фенька кстати придумана На РАБссии когда в тюряге сидел Федор Михайлович Достоевский,а маты и прочие туфту солбрал типа в словарь не сочинитель рюсскава наречия типа Даль,а совсем другой чувак,уже в 20 стьолетии...
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29.06.2021 17:49 Відповісти
пишут, что половина фени с идиша ...
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29.06.2021 17:57 Відповісти
Филя Киркоров даст концерт для Зелемойских...стоимость билета 10 копеек... В Литве Фиркоров персона Нон-Грата за Крым...,,а в Украиине этот Мудак брат...Поразительные бараны...
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29.06.2021 17:53 Відповісти
Україна жива и будет житть...РАБссия сдохнет от своей БРЕХНИ,Дезы и Дебилизма...
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29.06.2021 17:56 Відповісти
необязательно быть "вором в законе" что бы сотрудничать с ФСБ..
можно быть политиком, а 1996 году быть задержанной в Шереметьево с неучтенной наличкой, а потом дать согласие на сотрудничество с ФСБ, и потом методично предавать свою страну называя это "моей политической позицией"..
кстати, путь Януковоща, Медведчука, Шуфрича, Бойко, Царёва и еще сотен политиков-предателей, очень похож.. есть такая профессия "родину продавать"(сарказм)..
"Майже всіх українських ворів у законі короновано в Російській Федерації", - Аброськін - Цензор.НЕТ 4005
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29.06.2021 17:57 Відповісти
Григорян - вана свята. За зємлю дбає.
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29.06.2021 18:01 Відповісти
Аброськін каже,що всіх укр.злодіїв в законі коронують в Кацапії і через що,»короновані» українці змушені співпрацювати з ФСБ.Що можу сказати..Амброськін,так як «мафія-безсмертна»,хоч як явище існує якихось сто років,і «святе місце-пустим не буває»,то придумуйте свій ритуал і коронуйте українських мафіоз в Україні.І хай вони співпрацюють з СБУ.А який інший вихід?(сарказм)
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29.06.2021 17:58 Відповісти
Від кацапів одне зло, це не новина.
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29.06.2021 18:02 Відповісти
так блин визовый режим вводите!
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29.06.2021 18:09 Відповісти
Злодії короновані , тут немає нічого дивного? Так у нас в Україні короновані в паРаші не тільки злодії а і все оточення ОП ... резидента капітулянта. Вся вища влада ЗЕбілів ( слуг кремля) вона продажна прокремлівська.
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29.06.2021 18:14 Відповісти
А Ніколу Пітєрского чому не згадали?

"Майже всіх українських ворів у законі короновано в Російській Федерації", - Аброськін - Цензор.НЕТ 1902
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29.06.2021 20:03 Відповісти
Вори у законі.....,росія....,хочеться ригати від сих слів.
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29.06.2021 18:23 Відповісти
А "хтось" казав що на Україні не залишилось жодного "вора в законі"......
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29.06.2021 18:25 Відповісти
Обидно. Воров коронует ФСБ, а Аброськин хочет сам. Нужно создавать, наш, национальный комитет коронации воров.
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29.06.2021 18:29 Відповісти
Надо свой Томос получать у сицилийской, японской или еще какой-то мафий.
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29.06.2021 18:33 Відповісти
Цивілізатори ж ,а потім починається з поганого рота ,то їм вишиванки не ні,то пливе кача не туди,а то й б...ь їм в цій Україні навіть пальми не ростуть.
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29.06.2021 18:37 Відповісти
А той Нарік, який з Порохом в церкві стояв, коли Томос давали, теж вор в законє?
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29.06.2021 18:38 Відповісти
Вор "законнік"був виведений у часи Правління ЙосиПа Скаженого.
Цією сілекцією займався відділ НКВС СРСР . Законники діяли Переважно на територіях загарбаних . Україна, Грузія, Крим, Таджикістан, Країни Прибалтики,
Після дістались і до Куби - Франції і Панами - Нікорагуа.
Вор законнік розкладає сусПільство з середини граючи на низьмених відчуттях.
Гральний бізнес , Проституція, незаконні валютні оПерації, наркобізнес, Ритуальні Послуги.
При Януки дійшло до того що ДАЇ Платило законнікам.у общак.

Україна Повинна очиститись від законників!!!!!!!!!!!!!! Це ще одна тенета Кремля.
Цікаво хто теПер замість Кабздона тримає шоу-бізнес.!!!!!!!!!! Кіркоров?
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29.06.2021 19:02 Відповісти
Як ви думаєте, чому в Україні пандемія йде на спад?
Тому, що на прохання Зєлєнскаво, одеські вори в законє на своєй сходкє раскороновалі коронавірус. От так вот!
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29.06.2021 20:08 Відповісти
Гебня всю эту тему контролировала и контролирует, в фильме "Бандитский Петербург" все описано))))
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29.06.2021 19:39 Відповісти
Таких коронованых надо ЛЮБЫМИ способами опускать под видеозапись, с дальнейшей рассылкой соответствущих маляв по тюрьмам,зонам и лагерям Украины и расейки.. После такого они сами будут опасаться попасть в Украину.
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29.06.2021 19:43 Відповісти
Сомневаюсь, что царь электричества, шпилевой катала и король Донбасса вообще был коронован. Оно ему не надо, как и современной мафии. Есть для обывателей киношные воры, о которых и Аброськин говорит. Реальных авторитетов никто не тронет.
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29.06.2021 19:45 Відповісти
воры со времен петра неприкасаемые ( как и депутаты ) , их даже арестовать нельзя , и депортация ( а не пуля ) за счет налогоплательщика
позорище - копы не могут ( нет приказа ) закрыть душегуба , как же наша власть ненавидит своих граждан
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29.06.2021 20:54 Відповісти
 
 