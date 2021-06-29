"Майже всіх українських ворів у законі короновано в Російській Федерації", - Аброськін
До 2015 року в Україні було до 30 ворів у законі. Постійно були присутні 15-20 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "УНІАН" заявив колишній перший заступник глави Національної поліції України - начальник кримінальної поліції.
"Найсерйозніший наразі затриманий - Сергій Умка з Дніпра. Один з найстаріших ворів - Льора Сумський. Тривалий час перебував в Україні російський вор в законі Нодар Руставський. Це - основні, які мають серйозний вплив", - зазначив Аброськін.
"Майже всі українські вори в законі короновані в Російській Федерації. Наскільки знаю, поліція там з ними щільно працює. Ворів, які від співпраці відмовляються, переслідують і вони виїжджають за межі країни. Виходить, має місце певна домовленість, що припускає якесь співробітництво. Таким чином, російський вор, що мав відношення до коронації українця, може на нього впливати. Ставити конкретні завдання, які той повинен виконувати в Україні", - додав він.
Аброськін вважає, що більшість ворів у законі співпрацюють з ФСБ.
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аваков..ну я не знаю ))) ну надо ж как-то решать этот вопрос))))
можно быть политиком, а 1996 году быть задержанной в Шереметьево с неучтенной наличкой, а потом дать согласие на сотрудничество с ФСБ, и потом методично предавать свою страну называя это "моей политической позицией"..
кстати, путь Януковоща, Медведчука, Шуфрича, Бойко, Царёва и еще сотен политиков-предателей, очень похож.. есть такая профессия "родину продавать"(сарказм)..
Цією сілекцією займався відділ НКВС СРСР . Законники діяли Переважно на територіях загарбаних . Україна, Грузія, Крим, Таджикістан, Країни Прибалтики,
Після дістались і до Куби - Франції і Панами - Нікорагуа.
Вор законнік розкладає сусПільство з середини граючи на низьмених відчуттях.
Гральний бізнес , Проституція, незаконні валютні оПерації, наркобізнес, Ритуальні Послуги.
При Януки дійшло до того що ДАЇ Платило законнікам.у общак.
Україна Повинна очиститись від законників!!!!!!!!!!!!!! Це ще одна тенета Кремля.
Цікаво хто теПер замість Кабздона тримає шоу-бізнес.!!!!!!!!!! Кіркоров?
Тому, що на прохання Зєлєнскаво, одеські вори в законє на своєй сходкє раскороновалі коронавірус. От так вот!
позорище - копы не могут ( нет приказа ) закрыть душегуба , как же наша власть ненавидит своих граждан