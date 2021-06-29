"Майже всіх українських ворів у законі короновано в Російській Федерації", - Аброськін

До 2015 року в Україні було до 30 ворів у законі. Постійно були присутні 15-20 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "УНІАН" заявив колишній перший заступник глави Національної поліції України - начальник кримінальної поліції.

"Найсерйозніший наразі затриманий - Сергій Умка з Дніпра. Один з найстаріших ворів - Льора Сумський. Тривалий час перебував в Україні російський вор в законі Нодар Руставський. Це - основні, які мають серйозний вплив", - зазначив Аброськін.

"Майже всі українські вори в законі короновані в Російській Федерації. Наскільки знаю, поліція там з ними щільно працює. Ворів, які від співпраці відмовляються, переслідують і вони виїжджають за межі країни. Виходить, має місце певна домовленість, що припускає якесь співробітництво. Таким чином, російський вор, що мав відношення до коронації українця, може на нього впливати. Ставити конкретні завдання, які той повинен виконувати в Україні", - додав він.

Аброськін вважає, що більшість ворів у законі співпрацюють з ФСБ.

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