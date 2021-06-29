Новий акцизний збір на "зелену" енергію зупинить перехід до чистої енергетики, - експертка
У разі запровадження акцизного збору на генерацію електроенергії з відновлюваних джерел Україна буде приречена на провал в екологічній політиці, оскільки розвиток підприємств "зеленої" енергетики зупиниться.
Про це заявила президентка Асоціації екологів України Людмила Циганок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Питання в тому, чи цінує наша держава міжнародну репутацію, бо у разі посилення податкового тиску без створення дієвої системи мотивації до зеленої модернізації, країна в принципі приречена на провал в частині сталого розвитку", - зазначила Циганок.
За її словами, уряд не виконує зобов’язання перед виробниками зеленої енергії та зараз абсолютно нелогічно намагається запровадити акцизний збір.
"Як від цього виграє довкілля? Як буде взагалі в нашій державі відбуватися декарбонізація, тобто відмова від традиційної генерації. Якщо ми говоримо, що наша держава обрала екологічний курс, якщо ми справді озеленюємося, то тоді виходить якесь справжнє задзеркалля. Адже з одного боку ми декларуємо справжнє озеленення, з іншого боку не просто не створюються стимули, а створюється величезна кількість перепон до реалізації такої амбітної мети", - пояснила експертка.
При цьому вона зазначила, що, коли країни Європи намагаються перейти на зелену енергію, в Україні не створюється жодних дієвих інструментів щоби це трапилося.
"Доки не переходимо на альтернативні джерела енергії, доти ми будемо говорити про проблеми забрудненого повітря, про зміни клімату", - додала Циганок.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%.
Під час обговорення проєкту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проекти.
Будь ласка, зачекайте...
Про чистоту і екологію нехай думають вже промислово розвинені країни. Йдіть в Китай і намагайтесь впарити їм ваші вітряки і сонячні панелі втридорога.
" .... В 2020 г. в Китае, как сообщает Национальное энергетическое управление страны (NEA), было построено новых ветровых электростанций на 71,67 ГВт. Это абсолютный годовой рекорд - ввод новых ветровых станций в стране почти втрое превысил показатель 2019 г. Мало того, получается, что мощности введенных в строй в Китае за прошлый год ветровых электростанций превышают суммарные мощности всех новых аналогичных станций во всем мире в 2019 г. (60,4 ГВт). Прирост мощности солнечных электростанций в Китае в 2020 г. также увеличился и составил 48,2 ГВт; ..."
Як не красти.
С тем, что солнечные электростанции не решают проблему, согласен. Но зеленку развивать все равно нужно. К солнечным электростанциям будут строить аккумулирующие мощности, будут развивать ветроэнергетику. Но это не будут принципиально новые технологии. И чтобы у тебя что-то появилось через 10 лет, то начинать нужно уже сейчас.
https://ua.energy/peredacha-i-dyspetcheryzatsiya/dyspetcherska-informatsiya/robota-oes-********-za-tyzhden/
А самой грязной электростанцией Европы является Бурштынская ТЭС. При этом Украина выбрасывает ядовитое топливо с содержанием тяжелых металлов больше, чем все страны ЕС, Турция и Западные Балканы вместе взятые.
Какая из частей формулы добавляет большую часть к окончательной стоимости 1 квт. энергии?
( 50*0.12 + 43*2.20 + 7*3.70 ) / 100 = 1.265
"ВЭС и СЭС мощностью 7 000 МВт может выдать 7 000 МВт в очень короткий промежуток времени. Среднегодовая эксплуатационная мощность ВЭС и СЭС 7 000 МВт составляет примерно 2 000 МВт."
Странно, а как мы раньше жили без этих дармоедов? А теперь без ахметки в гроб ложиться?
Ви приберіть акцизи і залиште старий розмір тарифів для домогосподарських електростанцій та кредити дайте на це... і у вас буде економія по електриці а люди будуть мати хоч якусь свободу від ваших монополістів обленерго.. Ато задрали вже доїть народ