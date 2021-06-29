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Новий акцизний збір на "зелену" енергію зупинить перехід до чистої енергетики, - експертка

Новий акцизний збір на

У разі запровадження акцизного збору на генерацію електроенергії з відновлюваних джерел Україна буде приречена на провал в екологічній політиці, оскільки розвиток підприємств "зеленої" енергетики зупиниться.

Про це заявила президентка Асоціації екологів України Людмила Циганок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Питання в тому, чи цінує наша держава міжнародну репутацію, бо у разі посилення податкового тиску без створення дієвої системи мотивації до зеленої модернізації, країна в принципі приречена на провал в частині сталого розвитку", - зазначила Циганок.

За її словами, уряд не виконує зобов’язання перед виробниками зеленої енергії та зараз абсолютно нелогічно намагається запровадити акцизний збір.

"Як від цього виграє довкілля? Як буде взагалі в нашій державі відбуватися декарбонізація, тобто відмова від традиційної генерації. Якщо ми говоримо, що наша держава обрала екологічний курс, якщо ми справді озеленюємося, то тоді виходить якесь справжнє задзеркалля. Адже з одного боку ми декларуємо справжнє озеленення, з іншого боку не просто не створюються стимули, а створюється величезна кількість перепон до реалізації такої амбітної мети", - пояснила експертка.

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При цьому вона зазначила, що, коли країни Європи намагаються перейти на зелену енергію, в Україні не створюється жодних дієвих інструментів щоби це трапилося.

"Доки не переходимо на альтернативні джерела енергії, доти ми будемо говорити про проблеми забрудненого повітря, про зміни клімату", - додала Циганок.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Під час обговорення проєкту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проекти.
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Топ коментарі
+18
Україна і її промисловість зацікавлені насамперед в переході до дешевої енергетики.
Про чистоту і екологію нехай думають вже промислово розвинені країни. Йдіть в Китай і намагайтесь впарити їм ваші вітряки і сонячні панелі втридорога.
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29.06.2021 17:47
+13
ну дійсно - чому нам не розвивати та використовувати ту ж атомну...- але ж вигіднішше всяким різним в 6-ти кратному стригти баранів....де так добре як не тут....
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29.06.2021 18:01
+9
У нас на сегодня уже 7 ГВт зеленки по 3-5 грн за 1 кВт ..... девать ее уже некуда, диспетчеры принудительно отключают всю эту хрень..... Мы лет 5 еще без новых мощностей обойдемся.....
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29.06.2021 18:12
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Україна і її промисловість зацікавлені насамперед в переході до дешевої енергетики.
Про чистоту і екологію нехай думають вже промислово розвинені країни. Йдіть в Китай і намагайтесь впарити їм ваші вітряки і сонячні панелі втридорога.
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29.06.2021 17:47 Відповісти
Китайози таких піддіків хахххрєн пошлють.
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29.06.2021 17:50 Відповісти
Новий акцизний збір на "зелену" енергію зупинить перехід до чистої енергетики, - експертка - Цензор.НЕТ 8525
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29.06.2021 18:07 Відповісти
Китай инвестирует в разработку и производство. Что бы потом продавать таким лохам как мы.
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29.06.2021 21:24 Відповісти
Ага. Почти

" .... В 2020 г. в Китае, как сообщает Национальное энергетическое управление страны (NEA), было построено новых ветровых электростанций на 71,67 ГВт. Это абсолютный годовой рекорд - ввод новых ветровых станций в стране почти втрое превысил показатель 2019 г. Мало того, получается, что мощности введенных в строй в Китае за прошлый год ветровых электростанций превышают суммарные мощности всех новых аналогичных станций во всем мире в 2019 г. (60,4 ГВт). Прирост мощности солнечных электростанций в Китае в 2020 г. также увеличился и составил 48,2 ГВт; ..."
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29.06.2021 23:41 Відповісти
Как Украина с економикой Зимбабве попала в десятку самых мощных стран выкидывающих деньги на ветер? Коня кують а жаба ногу пiдставляе...
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29.06.2021 23:25 Відповісти
Ілон Маск чомусь уміє зробити вигідно і людям, і державі - повчіться спершу у нього.
Як не красти.
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29.06.2021 20:12 Відповісти
Скільки ***** Циканка заробила на цьому опусі?
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29.06.2021 17:48 Відповісти
В нашей стране избыток газа, нефти и угля?
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29.06.2021 17:54 Відповісти
В нашей стране избыток денежных знаков у пенсионеров, которые в оплате счетов за электроэнергию, спонсируют зеленных мошенников. Не было их раньше, и сейчас не надо. Гнать нах вместе с ахметовскими блюдолизами. Зеленая энергетика имеет право на существование только если она конкурентная. А наживаться на моих последних гривнах - хер вам.
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29.06.2021 18:43 Відповісти
Уже лет через 5 невозобновляемые ресурсы подорожают в несколько раз - это неизбежный процесс. И грязная энергетика будет дороже зеленой. Что тогда запоете?
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29.06.2021 20:19 Відповісти
Через 5 лет, те технологии которые нам втюхивают, под видом зеленой энергетики, превратятся в промышленный мусор. Большинство "инвесторов" растворятся и утилизация этого хлама будет нашей проблемой.
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29.06.2021 21:26 Відповісти
На этом "промышленном мусоре, который тебе кто-то там втюхивает" уже вырабатывается треть электроэнергии в ЕС, треть электроэнергии в Китае и четверть в США. Так с чего бы этим технологиям становится мусором? Потому что тебе так хочется?
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29.06.2021 21:48 Відповісти
ЕС, Китай и США на этих технологиях создают добавочную стоимость. Основные источники это ветро и гидро энергетика, но не солнце.. Нам втюхивают технологии, с КПД меньше 25%, без ввозных пошлин и НДС. Без добавочной стоимости, без практически рабочих мест. Это все втюхивается под соусом "инвестиций". Все это субсидируется за наш счет. И самое главное, нам это не надо от слова вообще, у нас есть собственная атомная энергетика, с возможностью покрытия производства электроэнегрии до 90%.
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29.06.2021 22:00 Відповісти
90% атомной энергетики?! Да ты сказочник еще тот. Для этого нужно сделать так, чтобы потребление электроэнергии у тебя было ровным в течение суток, потому как АЭС не слишком маневренные. Это теоретически возможно в странах с очень развитой промышленностью. Про ГЭС и ГАЭС вспоминать не нужно - их у нас слишком мало. Наш потолок для АЭС - 50% (ну если очень постараться, то 60, но не больше). Так что, как ни крути, а 40% тебе чем-то замещать придется.
С тем, что солнечные электростанции не решают проблему, согласен. Но зеленку развивать все равно нужно. К солнечным электростанциям будут строить аккумулирующие мощности, будут развивать ветроэнергетику. Но это не будут принципиально новые технологии. И чтобы у тебя что-то появилось через 10 лет, то начинать нужно уже сейчас.
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29.06.2021 23:00 Відповісти
В совдеповские 70-80е годы приходилось мне почитывать журнал "Америка". Распространялся тогда такой посольством США в Союзе. Так уже тогда в этом альманахе было много статей про внедрение в США зеленой энергетики: ветростанций, солнечных коллекторов, тепловых насосов и т.д. И льготы они давали насколько я помню на 25 лет. Мы просто задержались в этом вопросе на 30 лет и теперь вынуждены догонять.
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29.06.2021 23:38 Відповісти
90% я имел в виду суммарная мощность АЭС от всей производимой электроэнергии. Даже пусть 60%, тогда все солнечные панельки можно отключить и не заметить. Но сэкономит это в бюджете примерно 30-40 млрд грн и решит постоянный головняк с небалансами от солнечных панелек. Тем более, что у нас переизбыток мощностей для производства ээ.
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30.06.2021 07:30 Відповісти
Повторю еще раз. Уголь, газ, нефть будут дорожать постоянно. Стоимость электроэнергии ТЭС будет дороже, чем стоимость возобновляемой энергии. Так что другого пути нет. Упустишь время, будешь покупать электроэнергию у паРаши по той цене, которую те заявят. Да и в ЕС с нашей "грязной" энергетикой дорога закрыта. Либо мы пытаемся идти в ногу с развитыми странами, либо остаемся за бортом - вариантов как бы не так много.
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30.06.2021 22:39 Відповісти
Я тоже повторюсь, я не против возобновляемой энергетики. Во всем мире основное направление возобновляемой энергетики это гидро и ветро. Никто в мире ни отказывается от ядерной энергетики. Солнечные панели, которые десять лет назад установили, уже сегодня морально устаревшие, а лет через 5-10 будут промышленным хламом. Каждый год примерно 1 млрд $ из нашего кармана улетучивается по офшорам. Это все выглядит, как банальные бабломойки, а не инвестиции или инфраструктурные проекты. Этот 1 млрд можно инвестировать в развитие атомной или "озеленение" используемых технологий. Мы 20 лет не можем достроить Днестровскую ГАЕС.
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01.07.2021 07:54 Відповісти
Хотя в общем, я не против возобновляемой энергетики Но не за мой счет. И думаю, лет через десять, это будут совершенно другие технологии. А сегодня надо развивать другие направления.
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29.06.2021 22:09 Відповісти
Дышите глубже. Ахметка с Беней еще подсобят

Новий акцизний збір на "зелену" енергію зупинить перехід до чистої енергетики, - експертка - Цензор.НЕТ 4132
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29.06.2021 18:14 Відповісти
ну дійсно - чому нам не розвивати та використовувати ту ж атомну...- але ж вигіднішше всяким різним в 6-ти кратному стригти баранів....де так добре як не тут....
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29.06.2021 18:01 Відповісти
Слишком дорогой переход получается,обойдемся,тем более что ахметки себе две виллы в Европе уже купили,поки им хватит.
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29.06.2021 18:02 Відповісти
Вы правы, хоть и сами этого не знаете. Вы вчера отдали по 35% оплаты Ахметке за его ТЭС и ТЭЦ на угле. А не за его "зеленку". И Бене за уголек, кстати, тоже хорошо перепало.

https://ua.energy/peredacha-i-dyspetcheryzatsiya/dyspetcherska-informatsiya/robota-oes-********-za-tyzhden/
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29.06.2021 18:20 Відповісти
_Чего ты споришь? Не нужна людям зелёнка по такой цене, вот и всё. И мне - не нужна! Дотировать её я не хочу. Хочешь людям навязать ненужный им по такой цене товар? Тогда что общего это имеет с рынком? Я не хочу покапать зелёную энергию по таким ценам, вот и всё. Здесь не о чем спорить.
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29.06.2021 18:44 Відповісти
Я не спорю. Травитесь и травите своих детей на здоровье. Только вы сейчас и так дотируете Ахметку за его золотую энергию с ТЭЦ и ТЭС. При этом суммы государственных субсидий в угольную энергетику Украины являются самыми большими в Европе.



А самой грязной электростанцией Европы является Бурштынская ТЭС. При этом Украина выбрасывает ядовитое топливо с содержанием тяжелых металлов больше, чем все страны ЕС, Турция и Западные Балканы вместе взятые.
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29.06.2021 18:52 Відповісти
_Атом - вот настоящая, реалистичная и эффективная зелёнка уже сегодня и на ближайшие десятилетия. А зелёнка низкоэффективна и по таким ценам - афёра и утопия.
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29.06.2021 19:15 Відповісти
Т.е. за 2.20 грн/квт. 43% энергии Ахметову вас устраивает, а за 3.70 грн/квт 7% "зеленки" нет?
Какая из частей формулы добавляет большую часть к окончательной стоимости 1 квт. энергии?
( 50*0.12 + 43*2.20 + 7*3.70 ) / 100 = 1.265
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29.06.2021 19:43 Відповісти
Я же говорил, писулька. Особенно в части "50*0.12"
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29.06.2021 21:51 Відповісти
Я уже точно также ответил.
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29.06.2021 22:37 Відповісти
Так цифры абсолютные не привел.
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29.06.2021 23:04 Відповісти
У нас на сегодня уже 7 ГВт зеленки по 3-5 грн за 1 кВт ..... девать ее уже некуда, диспетчеры принудительно отключают всю эту хрень..... Мы лет 5 еще без новых мощностей обойдемся.....
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29.06.2021 18:12 Відповісти
Новий акцизний збір на "зелену" енергію зупинить перехід до чистої енергетики, - експертка - Цензор.НЕТ 5777
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29.06.2021 18:31 Відповісти
Да мне пох какая будет энергетика! Зелена, возобновляемая, атомная, тепловая! Я плачу за киловатты, стоимость которых растет вместе с зеленным энерговаттом. Нужно жить по средствам. Если у меня нет денег на Лексус, я езжу на Ланосе, а прикармливать ахметовских мошенников за мой счет - пошли в ... А зарплата таких "экспердов" зависит от прибыли дармоедов. А то что Европа скажет. Какая Европа?! Частное жулье, которое тянет последние копейки из бюджета Украины?
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29.06.2021 18:37 Відповісти
Джинса, яка до того ж не пояснює стан речей з тарифами у зел. енергетиці.
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29.06.2021 18:42 Відповісти
Всю возобновляемую энергию покупает государственное предприятие Гарантированный покупатель (Гарпок).Покупает за выручку от продажи электроэнергии электростанций. Включая налог на "зеленых" , который в 2019 г. составил 19,8 млрд грн. В 2020 г. образовался долг Гарпока перед "зелёноми" в 9 млрд грн. Шмыгаль долг объясняет слишком большой мощностью ветровых и солнечных электростанций. В 2020г.мощности ВЕС и СЕС были 1037 и 4368 МВт, выработка ими электроэнергии составила 3,6 %. По-видимому , дело не в слишком большой мощностью ветровых и солнечных электростанций. А в падении выручки от продажи электроэнергии электростанций.
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29.06.2021 19:29 Відповісти
Вот истинная причина в виде графика. Начало кризиса в энергетике. Об этом Шмыгаль "скромно" молчит.

Новий акцизний збір на "зелену" енергію зупинить перехід до чистої енергетики, - експертка - Цензор.НЕТ 5834
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29.06.2021 19:45 Відповісти
Украина - самая бедная и коррупционная страна Европы - вот и вся репутация.
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29.06.2021 20:08 Відповісти
О мощности 7 ГВт./ Блок АЭС 1000 МВт предназначен для несения постоянной нагрузки 1000 МВт. Блок ТЭС 300 МВт с турбиной К-300-240 предназначен для долговременной работы с мощностью 300 МВт на гарантийном режиме, кратковременной работе с мощностью 330 МВт в пиковом режиме и недолговременной работе на частичных режимах. ВЭС и СЭС мощностью 7 000 МВт может выдать 7 000 МВт в очень короткий промежуток времени. Среднегодовая эксплуатационная мощность ВЭС и СЭС 7 000 МВт составляет примерно 2 000 МВт.
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29.06.2021 20:08 Відповісти
Ох, как возбудились "зеленные активисты", работающие на кошелек ахметки. Видимо, его зеленая электроэнергия, которую я покупаю в пять раз дороже - это мое счастье. Видно, что денег на формирование общественного мнения зеленая банда не жалеет. Чтоб вас, иуды, на этой электроэнергии черти жарили.
"ВЭС и СЭС мощностью 7 000 МВт может выдать 7 000 МВт в очень короткий промежуток времени. Среднегодовая эксплуатационная мощность ВЭС и СЭС 7 000 МВт составляет примерно 2 000 МВт."
Странно, а как мы раньше жили без этих дармоедов? А теперь без ахметки в гроб ложиться?
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29.06.2021 20:32 Відповісти
Энергетический кризис никакого оношения к зелёной энергетике не имеет. Нельзя позволять в угоду олигархов останавливать атомные электростанции.
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29.06.2021 20:37 Відповісти
пнх с вашими тарифами, заложенными в обычную
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29.06.2021 21:53 Відповісти
"Чистую" тоже надо брать в кавычки.
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29.06.2021 21:56 Відповісти
Она такая "чистая", как у Ахметова руки.
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29.06.2021 22:04 Відповісти
Первым пожаловался на зелёную энергетику Шмыгаль. Как стало понятно позже из сочувствия Ахметову, заявившему что государство должно ему по "зелёному" тарифу 1 млрд грн. Бедолага получил по "зелёному" тарифу в 2019г. только 4,7 млрд грн . Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. Хотя это всего лишь стоимость сортиров вилл Ахметова и его сына. Ахметов купил виллу за 200 млн евро. Сын Ахметова приобрел виллу в Швейцарии почти за 2 млрд гривен./Справка. Шмыгаль возглавлял Бурштынскую тепловую электростанцию Ахметова.- «энергетический гигант с грабительской ценовой политикой в регионе Западной Украины».
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29.06.2021 22:10 Відповісти
Ахха. Паразиты возбудились)))
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29.06.2021 23:29 Відповісти
Розвиток зупинився коли простим громадянам заборонили використовувати сонячні батареї на земельних ділянках ... А баригам дали можливість на пустом місті бало косить... А от тепер і бариг за яй..я взяли....
Ви приберіть акцизи і залиште старий розмір тарифів для домогосподарських електростанцій та кредити дайте на це... і у вас буде економія по електриці а люди будуть мати хоч якусь свободу від ваших монополістів обленерго.. Ато задрали вже доїть народ
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30.06.2021 01:56 Відповісти
 
 