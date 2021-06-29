Законопроєкт про національний спротив - це основа для неможливості агресивних дій з боку вороже налаштованих держав, - Веніславський
Народний депутат фракції "Слуга народу", член комітету Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський вважає, що парламент зробив важливий крок, проголосувавши в першому читанні законопроєкти про національний спротив і збільшення чисельності ЗСУ.
Про це він сказав у коментарі журналістам у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Сьогодні без перебільшення відбулася історична подія щодо формування повноцінної системи національного спротиву... Сумно, що одна з політичних сил, представлених у парламенті, вкотре продемонструвала свою явно антиукраїнську позицію, не проголосувавши за закон, який створює потужну основу для унеможливлення будь-яких агресивних дій з боку будь-яких ворожо налаштованих до нас держав", - підкреслив нардеп.
За його словами, після прийняття законопроєктів у цілому Україна отримає дуже потужний інструмент для протистояння будь-якому потенційному агресору.
"Якраз через те, що в 2014 році у нас не було повноцінної і діючої системи територіальної оборони, зокрема ми маємо таку ситуацію, що сьогодні частина території України тимчасово окупована", - зазначив Веніславський.
Нагадаємо, 29 червня Верховна Рада зробила перший крок до збільшення чисельності Збройних Сил України.
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я имел в виду ту же степень свободы что и у чехов
https://shopgun.com.ua/cupit-ruzhe/nareznoe-oruzhie/vintovka/karabin-nareznoj-barrett-mrad-kal338-26-chernyj
А в мене портупея, форма тощо. І військова пенсія.
То воно мене захистить від кацапо-окупанта?
Молоді солдати бувають. І були. "Під рушницю" ставили при потребі мільйони чи мільярди разів.
Довідки-дозволи, шафа для зберігання зброї (це дрібниця у порівнянні з усім іншим), звертання до дільничого інспектора та ще багато чого.
Я не витримаю такої процедури (тяганини).
То з мене захисника не вийде.
Слава Богу, що хоч є Збройні сили України.
То, може, захистять, якщо, не доведи Боже, полізуть російські вбивці-окупанти та всякі найманці.
Дякую за увагу.
Вибачте неконкретний мій попередній допис.
Я на строковій теж із калашем у руках або на відстані руки провів чи не більше часу, ніж без нього.
Дійсно, дуже корисно.
І добре, якщо створиться система спротиву із видачею зброї (якщо це є в проекті).
А щодо придбання зброї, то, навіть незважаючи на відсутність закону, зараз в ціні біля тисячі баксюків можна набути той таки калаш як карабін, або Кел-Тек 2000 як квазі-короткоствол.
А просто "тер. оборона" не підходить ??
При Порошенко армія була збільшена на 100 тисяч, зі 150 до 250
Ви у 90-х бачили стільки дорогих авто на дорогах ??
невозможности агрессивных действий со стороны вражески настроенных государств
Вот как это "невозможности"?
Возможно все!!! Вопрос только цены, которую за это придется заплатить.
А ведь эту лапшу с удовольствием будут жевать зебилы и верить, что раз ЗЕляди приняли какую-то сраную бумажку, то все - конец войнам по всей Земле.
25 областей.
Зараз візьму калькулятор ... Ща ...
По 400 бійців на область !!!
Ну добре, візьмемо тільки проблемні - 7 областей.
По 700 бійців.