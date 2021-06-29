Законопроєкт про національний спротив - це основа для неможливості агресивних дій з боку вороже налаштованих держав, - Веніславський

Народний депутат фракції "Слуга народу", член комітету Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський вважає, що парламент зробив важливий крок, проголосувавши в першому читанні законопроєкти про національний спротив і збільшення чисельності ЗСУ.

Про це він сказав у коментарі журналістам у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Сьогодні без перебільшення відбулася історична подія щодо формування повноцінної системи національного спротиву... Сумно, що одна з політичних сил, представлених у парламенті, вкотре продемонструвала свою явно антиукраїнську позицію, не проголосувавши за закон, який створює потужну основу для унеможливлення будь-яких агресивних дій з боку будь-яких ворожо налаштованих до нас держав", - підкреслив нардеп.

За його словами, після прийняття законопроєктів у цілому Україна отримає дуже потужний інструмент для протистояння будь-якому потенційному агресору.

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"Якраз через те, що в 2014 році у нас не було повноцінної і діючої системи територіальної оборони, зокрема ми маємо таку ситуацію, що сьогодні частина території України тимчасово окупована", - зазначив Веніславський.

Нагадаємо, 29 червня Верховна Рада зробила перший крок до збільшення чисельності Збройних Сил України.