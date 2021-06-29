Фігурантів Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Суф'янова і Хайредінова етапували з окупованого Криму до Росії

Кримські татари Алім Суф'янов і Сейран Хайредінов, учасники у справі так званої "четвертої Бахчисарайської групи" Хізб ут-Тахрір, були етаповані з кримського ізолятора в Ростов-на-Дону.

Про це "Кримській солідарності" повідомила дружина Хайредінова, інформує Цензор.НЕТ.

Найближчим часом у Південному окружному військовому суді почнеться розгляд їх кримінальної справи.

Адвокат Ліля Гемеджі підтверджує незаконне вивезення підсудних з території Криму.

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"Згідно з міжнародним законодавством, це порушує статтю 49 Женевської конвенції IV, яка забороняє під будь-яким виглядом депортацію жителів окупованої території. Порушенням є в цілому практика етапування жителів Криму до Росії, що стосується й ув'язнених", - пояснює Гемеджі.

При цьому ні захисниці, ні дружині точно не було відомо, коли обвинувачених відправили в Ростов-на-Дону - обидві схиляються до дат між кінцем травня і початком червня.

Також Ліля Гемеджі розповіла, що попереднє слухання у їхній справі відбулося 18 травня. 25 червня в Південному військовому окружному суді Ростова-на-Дону повинно було пройти перше засідання по суті, але його відклали до 26 липня.

7 липня 2020 року в Бахчисарайському районі Криму пройшли обшуки, внаслідок яких було арештовано 3 кримських мусульман: Олександр Сизиков, Алім Суф'янов і Сейран Хайредінов за звинуваченням у статті 205.5 КК РФ ( "Організація і участь в діяльності терористичної організації").

Перший - людина з інвалідністю першої групи, який не може бачити. Проте в ФСБ саме йому закидають організацію "осередку Хізб ут-Тахрір", а в будинку у нього знайшли релігійну літературу, яку він фізично не здатний читати без шрифту Брайля. Зараз чоловік перебуває під домашнім арештом.

Раніше він приходив на обшуки заарештованих мусульман, також відвідував суди. Двічі виходив з одиночним пікетом на захист свого опікуна, жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаілова, заарештованого в травні 2018 року.

Алім Суф'янова і Сейран Хайредінова зараз утримують в СІЗО-1 ГУФСІН Росії по Ростовській області.