На позачерговому засіданні 1 липня Рада розгляне зміни до Податкового кодексу і закон про олігархів, - Разумков. ДОКУМЕНТ

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту з ініціативи президента на 16:00 1 липня 2021 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці політика.

"Порядок денний включає проєкт Закону про корінні народи України (№5506) та законопроєкти, що стосуються реформи містобудівної діяльності (№5655, № 5656). Крім того, розглядатиметься ініціатива про визнання таким, що втратив силу, Закону "Про створення зони вільної економічної зони "Крим" (№5502-д). У зв'язку з цим пропонується внести зміни до Митного кодексу (№5503-д). Водночас на порядку денному стоїть законопроєкт щодо адміністрування податків і зборів у тимчасово окупованому Криму (№5501-д).

Також у четвер Верховна Рада розгляне законопроєкт про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (№5599)", - повідомив Разумков.

Всього в порядку денному - 9 питань.

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