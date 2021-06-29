На позачерговому засіданні 1 липня Рада розгляне зміни до Податкового кодексу і закон про олігархів, - Разумков. ДОКУМЕНТ
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту з ініціативи президента на 16:00 1 липня 2021 року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці політика.
"Порядок денний включає проєкт Закону про корінні народи України (№5506) та законопроєкти, що стосуються реформи містобудівної діяльності (№5655, № 5656). Крім того, розглядатиметься ініціатива про визнання таким, що втратив силу, Закону "Про створення зони вільної економічної зони "Крим" (№5502-д). У зв'язку з цим пропонується внести зміни до Митного кодексу (№5503-д). Водночас на порядку денному стоїть законопроєкт щодо адміністрування податків і зборів у тимчасово окупованому Криму (№5501-д).
Також у четвер Верховна Рада розгляне законопроєкт про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (№5599)", - повідомив Разумков.
Всього в порядку денному - 9 питань.
Будь ласка, зачекайте...
29.06.2021
Для Зеленского заканчивается самая счастливая его полоса в правлении Байдена, . когда Байден занимается внутренними вопросами. Окончание вопроса с принятием плана по инфраструктуре, знаменует поворот внимания на внешнеполитические вопросы, в том числе и на ситуацию в Украине. При этом вовсе не факт, что это будет рассматриваться в рамках "сдерживания России". Байден собирается решать вопрос с глобальным противником - Китаем. И Украина как его крупнейший торговый партнер, получатель технологических решений, источник военно-технической информации для Китая, несомненно будет рассматриваться досконально и тщательно. Преференции китайским структурам и атаки на американские будут способствовать принятию конкретных решений. Личные отношения второстепенны, но создают фон.