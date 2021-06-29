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Новини Судова реформа
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посольство (939) судова реформа (1458) США (20973) ВККСУ (451)

США готові допомогти Україні відновити судову систему, - посольство вітає ухвалення Радою закону про ВККС

США готові допомогти Україні відновити судову систему, - посольство вітає ухвалення Радою закону про ВККС

США готові допомогти Україні впроваджувати і реалізовувати закон, що відновлює роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter посольства США в Україні.

"США вітають ухвалення законопроєкту 3711-д щодо міжпартійної підтримки, щоб відновити ВККС і чекають остаточного тексту з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії. Вітаємо Верховну Раду і керівництво України з важливим кроком на шляху до всеосяжної судової реформи", - сказано в повідомленні.

Також у посольстві побажали якнайшвидшого продовження судової реформи: "Ми з нетерпінням чекаємо першочергового прийняття законопроєкту 5068 про реформування ВРП, щоб доповнити нинішні досягнення. США готові підтримати наших українських партнерів у впровадженні 3711-д і реалізації цієї історичної можливості оновити судову систему України від імені українського народу".

Читайте також: "Рішучим кроком є фундаментальна реформа судової системи України", - Посол ЄС Маасікас про прийняття Радою закону, що поновлює роботу ВККС

США готові допомогти Україні відновити судову систему, - посольство вітає ухвалення Радою закону про ВККС 01

Нагадаємо, 29 червня Верховна Рада ухвалила закон про відновлення роботи ВККС.
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Топ коментарі
+6
якби ви своїм галасування не привели до влади оту вашу зебілну нечисть - і Україна нині мала би суттєву підтримку США. Та й вам же Байден сказав; "робіть реформи, зеленіблді"!
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29.06.2021 18:30
+5
Три последних президента США вложили в Украину 7 миллиардов долларов...,а бі Зелемойским не дал и 6 копеек... ,все Украдет Игорь Валерьевич...
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29.06.2021 18:19
+5
Не для того Леонид Данилыч строил Олигархат целых 2 каденции,причем при помощи МАВЗОЛЕЙГНОГО быдла...,Кучму сдала Машка ЗаХерова,совсем недавно в Москве на брифинге эта дура сказала дословно...Мы против борьбы с олигархией НА Украине...,конец цитаты...,в Украине...крыса ты тупая не знающая рюсскава наречия...
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29.06.2021 18:37
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А баба Яга - проти.
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29.06.2021 18:13 Відповісти
Хочешь что-то хорошо посадить - посади сам.
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29.06.2021 18:28 Відповісти
Очень важно понять, что топ-коррупция в Украине не сможет реформировать и отменить саму себя. Поэтому качественные перемены в правоохранительной и судебных системах, будут эффекты тогда, когда их будут проводить граждане США, Канады и ЕС. Сори, но мы уже топчимся ГОДАМИ на одном месте, а реформ как кот наплакал, одна демагогия
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29.06.2021 18:16 Відповісти
Не ну Британцы не граждане ЕС, однако положительный опыт с их участием именно в судебной системе присутствует...
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29.06.2021 18:30 Відповісти
І це ще не закінчення прийняття законодавства стосовно судової реформи... яке мало бути прийняти ще в 2019-му році...
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29.06.2021 18:16 Відповісти
Спецлужбы Британии провели крупнейшую дезинформационную операцию "Op Ditroite"....РАБссия в шоке.... сообщает Тарас Березовец.....Поздравляю Тараса есть 100 000 подписчиков в Ютьюбе,успехов Пане Тарасе!!!
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29.06.2021 18:16 Відповісти
Они нам уже помогли Рашку сразить, прекратить строительство северного потока - люди очнитесь никто кроме нас нам с вами не поможет!
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29.06.2021 18:17 Відповісти
Слыхали шо пишут? - сша Грузии отслюнявили 40млрд.
на реформы
не рублей
а нам выкручивают клешни за 150-200 млн... б*же, если лицемерие есть, то это оно.
Грузия - как у нас Днепр. обл. или чуть больше
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29.06.2021 18:18 Відповісти
Дійсно. Не хочуть, грошима американців забезпечити безперебійний розпил, дерибан корупцію плісняви. НігАдяї.
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29.06.2021 18:29 Відповісти
Да как они посмели выступать против нашей суверенной коррупции?!
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29.06.2021 18:45 Відповісти
якби ви своїм галасування не привели до влади оту вашу зебілну нечисть - і Україна нині мала би суттєву підтримку США. Та й вам же Байден сказав; "робіть реформи, зеленіблді"!
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29.06.2021 18:30 Відповісти
да, да на провода.
я на выборы не ходил кстати - от отвращения. хотя если бы ходил то не за двух этих голосовал бы в первом туре
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29.06.2021 18:32 Відповісти
А какие такие реформы нужно делать?Сывочолый Гэтьман же все сделал.Или не сделал?Или даже не пытался делать?
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30.06.2021 07:43 Відповісти
Они и не дадут ничего, один хрен слуги разворуют, не может США давать деньги стране, у которой госпредприятия всего за год с 50 миллиардов плюс ушли в 50 миллиардов минус, то есть за год в неизвестном направлении испарилось 100 миллиардов, но при этом приближенные к власти олигархи за этом время устроили и или удвоили свое состояние.
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29.06.2021 18:36 Відповісти
Ммм...Это ж скок домиков,в которых будут жить детки,можно построить...Это ж скок яхт,на которых будут плавать детки,можно купить...Еще и на крутые тачки,на которых будут ездить детки,останется...
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30.06.2021 07:51 Відповісти
Три последних президента США вложили в Украину 7 миллиардов долларов...,а бі Зелемойским не дал и 6 копеек... ,все Украдет Игорь Валерьевич...
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29.06.2021 18:19 Відповісти
В Грузии на сегодня проживает 4 миллиона жителей,и всем по 40 ярдов...Грузині обошли уже Швейцарию...
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29.06.2021 18:21 Відповісти
Візьміть під свій контроль, будь ласка.
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29.06.2021 18:25 Відповісти
Не для того Леонид Данилыч строил Олигархат целых 2 каденции,причем при помощи МАВЗОЛЕЙГНОГО быдла...,Кучму сдала Машка ЗаХерова,совсем недавно в Москве на брифинге эта дура сказала дословно...Мы против борьбы с олигархией НА Украине...,конец цитаты...,в Украине...крыса ты тупая не знающая рюсскава наречия...
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29.06.2021 18:37 Відповісти
Новый президент США уже вложил миллиард долларов в Украину....Пентагон заказал в Украине на заводе АВТОКРАЗ кучу грузивиков для армии США и спецназа США,всего 4 модификации Кразов...,контракт рассчитан на 3 года..поплачьте Путлерские болваны...
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29.06.2021 18:41 Відповісти
А что сам не баллотировался,поди знать)(...
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29.06.2021 18:44 Відповісти
"Это к Юрию,выше...
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29.06.2021 18:47 Відповісти
"США готовы помочь Украине обновить судебную систему..."

Невже безкоштовно будуть постачати шнурки і мило?
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29.06.2021 18:53 Відповісти
США готовы помочь Украине обновить судебную систему, - посольство приветствует принятие Радой закона о ВККС - Цензор.НЕТ 535
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29.06.2021 18:58 Відповісти
... не саунчоусом пансой, с зеленым горошком на устах, безумно мчавшигеся навстречу новому траншу кадилфака от папы с мамой с портоиспаножабомерхюлями от лицемеров USA,
ГДЕ КОНКРЕТИКА?
Зе-убрать,*****-напалмом...
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29.06.2021 19:30 Відповісти
наївні наївні США
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29.06.2021 19:14 Відповісти
Це не допоможе - краще обновіть всю Владу!
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29.06.2021 21:30 Відповісти
судьи Украины _ мрази
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30.06.2021 07:53 Відповісти
 
 