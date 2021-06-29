США готові допомогти Україні відновити судову систему, - посольство вітає ухвалення Радою закону про ВККС
США готові допомогти Україні впроваджувати і реалізовувати закон, що відновлює роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter посольства США в Україні.
"США вітають ухвалення законопроєкту 3711-д щодо міжпартійної підтримки, щоб відновити ВККС і чекають остаточного тексту з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії. Вітаємо Верховну Раду і керівництво України з важливим кроком на шляху до всеосяжної судової реформи", - сказано в повідомленні.
Також у посольстві побажали якнайшвидшого продовження судової реформи: "Ми з нетерпінням чекаємо першочергового прийняття законопроєкту 5068 про реформування ВРП, щоб доповнити нинішні досягнення. США готові підтримати наших українських партнерів у впровадженні 3711-д і реалізації цієї історичної можливості оновити судову систему України від імені українського народу".
Нагадаємо, 29 червня Верховна Рада ухвалила закон про відновлення роботи ВККС.
Будь ласка, зачекайте...
на реформы
не рублей
а нам выкручивают клешни за 150-200 млн... б*же, если лицемерие есть, то это оно.
Грузия - как у нас Днепр. обл. или чуть больше
я на выборы не ходил кстати - от отвращения. хотя если бы ходил то не за двух этих голосовал бы в первом туре
Невже безкоштовно будуть постачати шнурки і мило?
ГДЕ КОНКРЕТИКА?
Зе-убрать,*****-напалмом...