США готові допомогти Україні відновити судову систему, - посольство вітає ухвалення Радою закону про ВККС

США готові допомогти Україні впроваджувати і реалізовувати закон, що відновлює роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter посольства США в Україні.

"США вітають ухвалення законопроєкту 3711-д щодо міжпартійної підтримки, щоб відновити ВККС і чекають остаточного тексту з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії. Вітаємо Верховну Раду і керівництво України з важливим кроком на шляху до всеосяжної судової реформи", - сказано в повідомленні.

Також у посольстві побажали якнайшвидшого продовження судової реформи: "Ми з нетерпінням чекаємо першочергового прийняття законопроєкту 5068 про реформування ВРП, щоб доповнити нинішні досягнення. США готові підтримати наших українських партнерів у впровадженні 3711-д і реалізації цієї історичної можливості оновити судову систему України від імені українського народу".

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Нагадаємо, 29 червня Верховна Рада ухвалила закон про відновлення роботи ВККС.