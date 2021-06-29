УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10642 відвідувача онлайн
Новини Убивство Шеремета
1 326 14
арешт (2497) суд (11494) Кузьменко Юлія (165) Дугарь Яна (122)

"Справа Шеремета": Кузьменко продовжили домашній арешт ще на два місяці, у Дугарь залишаються зобов'язання

Шевченківський районний суд Києва продовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для обвинуваченої у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко і термін дії зобов'язань для іншої обвинуваченої у цій справі - Яни Дугарь.

Про це оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Суд постановив: клопотання прокурора - задовольнити. Продовжити дію запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту Кузьменко Юлії. Продовжити термін дії зобов'язань обвинуваченій Дугарь Яні", - заявила суддя.

Читайте також: Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наступне засідання у справі призначено на 27 липня на 11:00.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. 

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
зеленский подонок
показати весь коментар
29.06.2021 19:15
+5
"Аваков - потужний міністр ."(с) счас зе-скотоферма прикрывает потужного министра. ну и задницу бубочки заодно - тот назначил виновных без всякого суда.
показати весь коментар
29.06.2021 18:46
+4
Предлагаю зебилам новую тему для обсуждения: операцию по "вагнеровцам" Луке слили Риф, Кузьменко и Дугарь (и Шеремета они же заодно убили). Они по походке подходят.
показати весь коментар
29.06.2021 18:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
3,14.
показати весь коментар
29.06.2021 18:36 Відповісти
Предлагаю зебилам новую тему для обсуждения: операцию по "вагнеровцам" Луке слили Риф, Кузьменко и Дугарь (и Шеремета они же заодно убили). Они по походке подходят.
показати весь коментар
29.06.2021 18:40 Відповісти
ну ще можна парочку повісити.
показати весь коментар
29.06.2021 19:27 Відповісти
У вас не вистачає головного для зебуїнів - згадки про Пороха. Тому трішечки підправлю
Все сходиться! Шеремет же ж наче з Білорусі? А Ріф, як істий арієць та нацист, продовжує справу і знищує слов'ян. А у вагнерівцях він та його поплічниці побачили однодумців в боротьбі з арабами, африканцями та іншими "чурками". Тому вирішили їх врятувати від фашиствуючих бандерівців. Через відвідувачів та протестувальників вони зв'язались з Порохом, який надав їм повну інформацію (через їхніх адвокатів) по вагнерівцям і одноразовий мобільний телефон з номером КДБ Білорусі.
От тепер все точно! Бубочка ні при чому, вагнерівців злили патріоти, а винен у всьому Порох.
Де там мосійчукча та бігусович? Дарю ідею!
показати весь коментар
29.06.2021 19:50 Відповісти
"Аваков - потужний міністр ."(с) счас зе-скотоферма прикрывает потужного министра. ну и задницу бубочки заодно - тот назначил виновных без всякого суда.
показати весь коментар
29.06.2021 18:46 Відповісти
https://youtu.be/a3HFBBMgyqw
показати весь коментар
30.06.2021 08:20 Відповісти
2.72
показати весь коментар
29.06.2021 18:47 Відповісти
Тягнуть кота за хвоста))!! Але ж кінець таки буде і хтось повинен буде сісти вже за таке розслідування!!
показати весь коментар
29.06.2021 19:02 Відповісти
Надеются что арестованый сорвется и выйдет с дома, и тогда сгноят в тюрьме и быстро, Держись Герой.
показати весь коментар
29.06.2021 19:02 Відповісти
1+1
показати весь коментар
29.06.2021 19:09 Відповісти
зеленский подонок
показати весь коментар
29.06.2021 19:15 Відповісти
...глибокий
показати весь коментар
29.06.2021 19:28 Відповісти
Пора вже взяти під арешт всіх слідчих і прокурорів, які мають відношення до справи Шеремета. За службове недбальство і підтасовку фактів...
показати весь коментар
29.06.2021 22:51 Відповісти
ябацькові роги аж стирчать
показати весь коментар
30.06.2021 08:52 Відповісти
 
 