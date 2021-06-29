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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Верховна Рада скасувала штрафи для жителів ОРДЛО, що в'їжджають через Росію

Верховна Рада скасувала штрафи для жителів ОРДЛО, що в'їжджають через Росію

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5478, що стосується тимчасових підстав незастосування штрафів за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема народні депутати проголосували за проєкт закону про внесення зміни до розділу II "Прикінцеві положення" закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" про тимчасові підстави незастосування заходів адміністративного впливу за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї". За таке рішення - 292 присутніх парламентаріїв.

Перед голосуванням голова комітету ВРУ з питань прав людини Дмитро Лубинець назвав законопроєкт важливим документом. "Зараз розпочинається вступна кампанія. Ми хочемо, щоб наші діти, які проживають на тимчасово окупованій території, вступали в українські вищі навчальні заклади. Саме цей крок дозволить їм та їхнім батькам, приїжджаючи на нашу територію, не отримувати додаткові адміністративні стягнення", - зазначив він.

Читайте також: Жителям окупованих територій більше не потрібно здавати тести і сидіти на самоізоляції
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Топ коментарі
+47
их родители не платят налоги. как они могут учиться в гос вузах?
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29.06.2021 18:41
+46
Мало того, там пенсы получают две пенсии и считают Украину лохом, которого они доят.
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29.06.2021 18:44
+41
Теперь жители Лугандона будут въезжать в Украину с коронавирусом штамма "дельта" бесплатно.
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29.06.2021 18:42
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29.06.2021 18:39 Відповісти
еге, 1600 дол штрафу

https://twitter.com/angelys667

https://twitter.com/angelys667 Сергей Дорожный

https://twitter.com/angelys667 @angelys667 https://twitter.com/angelys667/status/1409578464647254024 21 ч

Правительство Израиля одобрило введение штрафа за посещение израильтянами стран, включенных минздравом в список государств с максимальным уровнем угрозы заражения, среди которых РФ, Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика
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29.06.2021 18:40 Відповісти
их родители не платят налоги. как они могут учиться в гос вузах?
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29.06.2021 18:41 Відповісти
Мало того, там пенсы получают две пенсии и считают Украину лохом, которого они доят.
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29.06.2021 18:44 Відповісти
вы бы, товарищ Иванов, предпочли, чтобы они учились в Лугандоне, а потом поступили на работу в ряды боевиков?
Я считаю, что для Украины выгоднее, чтобы украинцы учились в Украине, а не пополняли ряды боевиков.
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29.06.2021 21:45 Відповісти
вірно, нехай вони поповнюють лави російських військових формувань та окупаційних "інституцій" після отримання освіти в Україні (освіченим одразу офіцерські звання даватимуь).
приклади того покидька, який сцяв в Києві на портрети Небесної сотні або тих випускників Харківського (здається) вишу, які повернулися на окуповані території працювати мнс-никами не є показовими та не мають повернути нас у реальність, правда?
ви забуваєте, що до українських вишів вони їдуть з цілком сформованим світоглядом, після того, як їх вже понад сім років виховують у ненависті до України та у відданості росії.
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30.06.2021 09:11 Відповісти
Теперь жители Лугандона будут въезжать в Украину с коронавирусом штамма "дельта" бесплатно.
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29.06.2021 18:42 Відповісти
а теперь надо опять кормить кормильцев
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29.06.2021 18:43 Відповісти
ага, хто вижив після "спутніка"...

https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky

Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky


Наглые жулики и воры - пиарщики «Спутника» Гинцбург, Дмитриев, Голикова - за год изолгались и изворовались беспредельно.
2 дня назад Гинцбург безапелляционно утверждал, что «Спутник» эффективен против индийского штамма.
Сегодня в день рекордных смертей признал противоположное.
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29.06.2021 19:51 Відповісти
штрафы для жителей ОРДЛО, въезжающих через Россию\\\\\\\\\\

что-то неадекватное название - как будто ОРДЛО это россия. чего ехать с Луганска через Воронеж шоб приехать в Киев или к Гройсману то?
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29.06.2021 18:43 Відповісти
Ты настолько неместный что ли? Потому что кацапы их напрямую в Украину не пускают - все КПВВ перекрыты с "той" стороны.
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29.06.2021 18:56 Відповісти
не слыхал такого еще. что - надо въехать на рашку и потом откуда в Украину ехать то? что за бред то?
может за крымчан еще бы поверил. да и то - ну просто нелогично же.
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29.06.2021 19:01 Відповісти
Не логично...но это так и есть...
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29.06.2021 19:23 Відповісти
первый раз слышу - что заставляют в раху приехать шоб выехать из ОРДЛО? не, ни разу реально такого не читал еще. с рахой у нас безвиз так шо даже штампа не ставят, ну или ставят но всем побоку - что дает то шо ордлун приедет в ростов, а потом в Житомир? х.з. короче и как то пофиг
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29.06.2021 19:28 Відповісти
Зачинені всі пропускні пункти, на вільну територію можна попасти хіба що, якщо із піднятими руками вийти на позиції ЗСУ, більше ніяк.
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29.06.2021 19:46 Відповісти
не пропустят. Там кругом минные поля. А в Луганской области линия разграничения идет по Северскому Донцу - немаленькая речка, и вся пойма заминирована.
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29.06.2021 21:49 Відповісти
так були кпп закриті, ось на минулому тижні лише написали, що повідкривали наче. дира казала, що наче закриті ізза корони.
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29.06.2021 19:30 Відповісти
что нелогично? попробуй проедь в Лугандон официально. Никак не получится - только через Рашку. У меня там знакомые живут, все закрыто. Считают, что пенсы из Украины в ОРДЛО ковид привозят.
И дети-учащиеся.
Было бы смешно если бы не пипец...
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29.06.2021 21:48 Відповісти
через расію безпечніше - в тому сенсі, що не впаде на голову якась міна чи не наступиш на неї сам якщо підеш відлити у кущі при дорозі
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29.06.2021 19:26 Відповісти
справа навіть не в безпеці. Там до Станиці нормальна дорога, потім по Україні - ще краща. То таке.. а от те шо тїх зараз тупо не відпускають, позакривали КПП, Коли Украина заявила шо будуть навчати дітей з ОРДЛО безкоштовно - збільшилося бажаючих їхати до України на навчання. Тому бойовики їм це тупо заборонили - тільки до Росії.. ось і маємо.
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29.06.2021 21:54 Відповісти
Харош бухати
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29.06.2021 19:00 Відповісти
ну так закрути бутылку и поставь вна холодильник.
если чел в донецке - как он приедет сюда? - напрямую. и в рашку въезжать ему не надо ведь. оттого и спрашиваю шо это чет не то
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29.06.2021 19:03 Відповісти
потому что боевики закрыли все официальные пункты пропуска из ОРДЛО на с оккупированных территорий. Украинские дети не могут свалить в Украину...
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29.06.2021 21:46 Відповісти
Так закон для дітей з батьками чи для всіх, а прикриваються дітьми
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29.06.2021 18:45 Відповісти
Все правильно, с киевлян доберем. Там же "наши люди", захарченки, гиви и прочие.
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29.06.2021 18:48 Відповісти
дети с ОРДЛО - УКРАИНЦЫ. Хотят вернуться на родину. Хотят учиться и остаться жить В УКРАИНЕ. Или ты хочешь чтобы они там пополнили ряды боевиков? я лично против.

Лучшая борьба против сепаров - воспитать их детей нормальными украинцами. А если после учебы они назад в ОРДО вернутся - значит, плохо мы их тут учили.
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29.06.2021 21:50 Відповісти
Монобольшинство поддерживает свой электорат...
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29.06.2021 18:48 Відповісти
в жопу еще поцелуйте этих жителей
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29.06.2021 18:49 Відповісти
Эти питарасы от власти, скоро обяжут их целовать в задницу при пересечении кордона из кацапстана!!!
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29.06.2021 18:49 Відповісти
верховна зе-рада соревнуется с дурдомом? - o гражданаx Украины и их детях они не желают позаботиться?
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29.06.2021 18:51 Відповісти
Киркоров об исключении его из «черного списка» Минкульта:
Украина протянула рф соломинку дружбы
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29.06.2021 18:54 Відповісти
Треба в Україні ставати зрадником-сепаратистом, щоб тебе почали поважати більше за інших і давати тобі більше прав і привілеїв. Ну, або треба їхати до ***** і казати йому про "моє улюблене місце на росії - це крим". Тоді тобі взагалі всі дороги відкриті.
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29.06.2021 18:55 Відповісти
Щось почав підозрювати?.........
Це лише початок.
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29.06.2021 19:19 Відповісти
а по новоруцким паспортинам украинские пенсии еще кормильцам не дают?
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29.06.2021 19:11 Відповісти
Питання часу. Діточок з рос аспортами вже вчать безкоштовно.
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29.06.2021 19:48 Відповісти
кормильцы мля Верховна Рада скасувала штрафи для жителів ОРДЛО, що в'їжджають через Росію - Цензор.НЕТ 4721
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29.06.2021 20:02 Відповісти
Премии им еще выпишите.
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29.06.2021 19:11 Відповісти
Я не пойму в Украине президент украинцев или сепаров. Этот недомерок с огнем играет. 95 кварталу давно пора на Ростов с вещами на выход.
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29.06.2021 19:17 Відповісти
А які можуть бути штрафи? І - за що?!
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29.06.2021 19:18 Відповісти
Якщо в ОРДЛО в'їхав з України а потім повертаєшся в Україну вже через Росію
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29.06.2021 19:28 Відповісти
виходить, що перетнув кордон з росією на непідконтрольній території (як з Кримом)
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29.06.2021 19:29 Відповісти
Навіщо такі складнощі?
Скоріш за все поїдуть з ЛДНР в Україну через Росію і навпаки. Щоб минути КПП в зоні АТО.
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29.06.2021 19:38 Відповісти
Верховна Рада скасувала штрафи для жителів ОРДЛО, що в'їжджають через Росію - Цензор.НЕТ 1107
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29.06.2021 19:37 Відповісти
Дельта! Міласті просім!
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29.06.2021 19:55 Відповісти
С караваем еще встречайте, с такой политикой власти государственность потерять можна в два счета.
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29.06.2021 20:28 Відповісти
Они же дети )))
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29.06.2021 21:09 Відповісти
Зе кодло охренело наше молчание их бодрит
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29.06.2021 21:17 Відповісти
так распереживались за наших детей... знаю точно, что во многих вышах в общежитие ребенку участника АТО, ССО ,поступившему не попасть... заброниравно все лугандонцами))) довоевались, пля.
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29.06.2021 22:37 Відповісти
 
 