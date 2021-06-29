Верховна Рада скасувала штрафи для жителів ОРДЛО, що в'їжджають через Росію
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5478, що стосується тимчасових підстав незастосування штрафів за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Зокрема народні депутати проголосували за проєкт закону про внесення зміни до розділу II "Прикінцеві положення" закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" про тимчасові підстави незастосування заходів адміністративного впливу за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї". За таке рішення - 292 присутніх парламентаріїв.
Перед голосуванням голова комітету ВРУ з питань прав людини Дмитро Лубинець назвав законопроєкт важливим документом. "Зараз розпочинається вступна кампанія. Ми хочемо, щоб наші діти, які проживають на тимчасово окупованій території, вступали в українські вищі навчальні заклади. Саме цей крок дозволить їм та їхнім батькам, приїжджаючи на нашу територію, не отримувати додаткові адміністративні стягнення", - зазначив він.
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https://twitter.com/angelys667 Сергей Дорожный
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Правительство Израиля одобрило введение штрафа за посещение израильтянами стран, включенных минздравом в список государств с максимальным уровнем угрозы заражения, среди которых РФ, Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика
Я считаю, что для Украины выгоднее, чтобы украинцы учились в Украине, а не пополняли ряды боевиков.
приклади того покидька, який сцяв в Києві на портрети Небесної сотні або тих випускників Харківського (здається) вишу, які повернулися на окуповані території працювати мнс-никами не є показовими та не мають повернути нас у реальність, правда?
ви забуваєте, що до українських вишів вони їдуть з цілком сформованим світоглядом, після того, як їх вже понад сім років виховують у ненависті до України та у відданості росії.
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Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
Наглые жулики и воры - пиарщики «Спутника» Гинцбург, Дмитриев, Голикова - за год изолгались и изворовались беспредельно.
2 дня назад Гинцбург безапелляционно утверждал, что «Спутник» эффективен против индийского штамма.
Сегодня в день рекордных смертей признал противоположное.
что-то неадекватное название - как будто ОРДЛО это россия. чего ехать с Луганска через Воронеж шоб приехать в Киев или к Гройсману то?
может за крымчан еще бы поверил. да и то - ну просто нелогично же.
И дети-учащиеся.
Было бы смешно если бы не пипец...
если чел в донецке - как он приедет сюда? - напрямую. и в рашку въезжать ему не надо ведь. оттого и спрашиваю шо это чет не то
Лучшая борьба против сепаров - воспитать их детей нормальными украинцами. А если после учебы они назад в ОРДО вернутся - значит, плохо мы их тут учили.
Украина протянула рф соломинку дружбы
Це лише початок.
Скоріш за все поїдуть з ЛДНР в Україну через Росію і навпаки. Щоб минути КПП в зоні АТО.