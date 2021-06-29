Верховна Рада скасувала штрафи для жителів ОРДЛО, що в'їжджають через Росію

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5478, що стосується тимчасових підстав незастосування штрафів за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема народні депутати проголосували за проєкт закону про внесення зміни до розділу II "Прикінцеві положення" закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" про тимчасові підстави незастосування заходів адміністративного впливу за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї". За таке рішення - 292 присутніх парламентаріїв.

Перед голосуванням голова комітету ВРУ з питань прав людини Дмитро Лубинець назвав законопроєкт важливим документом. "Зараз розпочинається вступна кампанія. Ми хочемо, щоб наші діти, які проживають на тимчасово окупованій території, вступали в українські вищі навчальні заклади. Саме цей крок дозволить їм та їхнім батькам, приїжджаючи на нашу територію, не отримувати додаткові адміністративні стягнення", - зазначив він.

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