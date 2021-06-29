Зеленський про ухвалення закону щодо ВККС: Сподіваюся, нікому не вдалося заховати в законопроєкті юридичні "міни"
Президент України Володимир Зеленський прокоментував ухвалення парламентом закону, який відновлює роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у Фейсбуці.
"Ми обіцяли людям відновлення й подальше панування справедливості. Ми робимо це за допомогою різних інструментів щодня. І сьогодні маємо добрі новини з Верховної Ради України, яка надала сили одному з головних інструментів для забезпечення справедливості – судовій системі. Нарешті ухвалено законопроєкт для відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Сподіваюся, що нікому не вдалося сховати в законопроекті юридичні "міни" чи спотворити його зміст "поправковим спамом", - написав президент.
Зеленський наголосив, що ВККС "має бути й буде сформована так, щоб у її членів не було жодних "зобов'язань" чи "зв'язків" з так званою суддівською мафією".
"Є ті, хто проти залучення міжнародних експертів та їхньої вирішальної ролі при відборі кандидатів до ВККС. Це означає лише одне – вони проти реальної судової реформи в Україні. Вони бояться, що судова реформа стане справді реформою, а не імітацією, як було неодноразово протягом останніх 30 років", - зазначив він.
Зеленський назвав це "корисним страхом", додавши, що "ті, хто перетворював судову систему на приватну комерційну корпорацію, мають змиритись і запам'ятати: ваш час закінчився у 2019 році". "Ми продовжуємо прибирати всі залишки старої системи з життя України", - підкреслив президент.
Крім того, він нагадав, що Рада повернула "жорстку" відповідальність за брехню в деклараціях, і тепер посадових осіб і депутатів, які спробують приховати свої активи, чекає позбавлення волі.
""І це справедливо, адже той, хто обманув громадян України, повинен не платити символічний штраф, а мати достатньо часу за ґратами, щоб добре обдумати свою поведінку. Систему реальної відповідальності багато хто намагався "збити" і зламати. Зламали тільки власні зуби. А ми разом із суспільством можемо посміхнутись на всі 32, бо справедливості в Україні – бути! Якнайшвидше очікую надходження на підпис", - написав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
смешнее то шо презедент юрист и тут "надеется" на что -то, вместо шоб сказать как юрист.
https://www.kommersant.ru/doc/4148142 https://www.youtube.com/watch?v=WyU-gJ2NTGc&t=24s
Это должно быть обязательным условием любого закона...в противном случае закон не должен быть принят и подписан..
поц,давай прогноз на1/8 в прямом эфире исчо есть время ,ты ввойдешь в историю аракула-недебила,хэхэ...
Это он про себя?