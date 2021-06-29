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Зеленський (22399) судова реформа (1458) електронне декларування (1463) ВККСУ (451)

Зеленський про ухвалення закону щодо ВККС: Сподіваюся, нікому не вдалося заховати в законопроєкті юридичні "міни"

Зеленський про ухвалення закону щодо ВККС: Сподіваюся, нікому не вдалося заховати в законопроєкті юридичні

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ухвалення парламентом закону, який відновлює роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у Фейсбуці.

"Ми обіцяли людям відновлення й подальше панування справедливості. Ми робимо це за допомогою різних інструментів щодня. І сьогодні маємо добрі новини з Верховної Ради України, яка надала сили одному з головних інструментів для забезпечення справедливості – судовій системі. Нарешті ухвалено законопроєкт для відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Сподіваюся, що нікому не вдалося сховати в законопроекті юридичні "міни" чи спотворити його зміст "поправковим спамом", - написав президент.

Зеленський наголосив, що ВККС "має бути й буде сформована так, щоб у її членів не було жодних "зобов'язань" чи "зв'язків" з так званою суддівською мафією".

Читайте також: США готові допомогти Україні відновити судову систему, - посольство вітає ухвалення Радою закону про ВККС

"Є ті, хто проти залучення міжнародних експертів та їхньої вирішальної ролі при відборі кандидатів до ВККС. Це означає лише одне – вони проти реальної судової реформи в Україні. Вони бояться, що судова реформа стане справді реформою, а не імітацією, як було неодноразово протягом останніх 30 років", - зазначив він.

Зеленський назвав це "корисним страхом", додавши, що "ті, хто перетворював судову систему на приватну комерційну корпорацію, мають змиритись і запам'ятати: ваш час закінчився у 2019 році". "Ми продовжуємо прибирати всі залишки старої системи з життя України", - підкреслив президент.

Також читайте: Рада ухвалила закон про відновлення роботи ВККС: міжнародні експерти отримали вирішальний голос у конкурсній комісії з доброчесності. ВIДЕО

Крім того, він нагадав, що Рада повернула "жорстку" відповідальність за брехню в деклараціях, і тепер посадових осіб і депутатів, які спробують приховати свої активи, чекає позбавлення волі.

""І це справедливо, адже той, хто обманув громадян України, повинен не платити символічний штраф, а мати достатньо часу за ґратами, щоб добре обдумати свою поведінку. Систему реальної відповідальності багато хто намагався "збити" і зламати. Зламали тільки власні зуби. А ми разом із суспільством можемо посміхнутись на всі 32, бо справедливості в Україні – бути! Якнайшвидше очікую надходження на підпис", - написав Зеленський.

Также читайте: Рада приняла закон об усилении ответственности за ложь в декларациях с предложениями Зеленского
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Топ коментарі
+18
А ти почитай той закон, ти ж юрЬІст.
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29.06.2021 19:18
+13
аж жисть ти полє мінноє, а я твой мінний трал...

Зеленский о принятии закона о ВККС: Надеюсь, никому не удалось спрятать в законопроекте юридические "мины" - Цензор.НЕТ 4260
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29.06.2021 19:18
+11
Те, кто обманул граждан Украины,должен иметь достатачно времени за решеткой, чтобы обдумать своё поведение...
Это он про себя?
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29.06.2021 19:49
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аж жисть ти полє мінноє, а я твой мінний трал...

Зеленский о принятии закона о ВККС: Надеюсь, никому не удалось спрятать в законопроекте юридические "мины" - Цензор.НЕТ 4260
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29.06.2021 19:18 Відповісти
в любом аудиоредакторе будет видно шо "сомкнули", фразы, так шо бред какой то.
смешнее то шо презедент юрист и тут "надеется" на что -то, вместо шоб сказать как юрист.
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29.06.2021 19:24 Відповісти
Любая нейронная сеть или сеть надиктует вам любой текст нужным голосом. Нужен только банк с голосом живого человека.
https://www.kommersant.ru/doc/4148142 https://www.youtube.com/watch?v=WyU-gJ2NTGc&t=24s
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29.06.2021 20:02 Відповісти
"нейронная сеть" это фуфло для неграмотных. руками все прекрасно монтируется
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29.06.2021 20:37 Відповісти
вообще не будет слышно! уметь "смыкать" просто надо!
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29.06.2021 20:36 Відповісти
Подейкують, в одній з розмов- плівку скоро викладуть- Сурков каже Медведчуку що він побоюється що до влади прийде така патріотична та мудра людина як Володимир Зеленський, а Медведчук жахається і каже що це буде смерть олігархам і кінець всім планам *****.
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29.06.2021 19:53 Відповісти
І це правда! А ще Порошенко вселяється в оболонку Зеленського на усіх ток-шоу та телеефірах і базікає гудносим голосом усілякі дурниці. А ще проводить усілякі середньовічні обряди з його портретом.Після чого у ЗЕ падає рейтинг.
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29.06.2021 20:22 Відповісти
А ти почитай той закон, ти ж юрЬІст.
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29.06.2021 19:18 Відповісти
Всего лишь игрунист и уклонист. Но вот эта фраза "Надеюсь, никому не удалось спрятать в законопроекте юридические "мины" или исказить его смысл "поправочным спамом" имеет глубочайший смысл.
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29.06.2021 20:16 Відповісти
Когда в следующий раз, Байден намекнет про нежелание украинской власти, бороться с коррупцией, сложно будет прикинуться идиотом.
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29.06.2021 19:20 Відповісти
будет сложно! ))) но они постараются )))
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29.06.2021 20:46 Відповісти
Надеется оно...😁 клоунада..
Это должно быть обязательным условием любого закона...в противном случае закон не должен быть принят и подписан..
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29.06.2021 19:30 Відповісти
Міни... Ти ж, начебто, юрист.
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29.06.2021 19:42 Відповісти
Мины у тебя в памперсе, чмо крыворожское!
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29.06.2021 19:44 Відповісти
)))!!!
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29.06.2021 19:47 Відповісти
оно хоть что-то соображает,что ему пишут для реплик,сумбур,цирк и позорище...
поц,давай прогноз на1/8 в прямом эфире исчо есть время ,ты ввойдешь в историю аракула-недебила,хэхэ...
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29.06.2021 19:45 Відповісти
Те, кто обманул граждан Украины,должен иметь достатачно времени за решеткой, чтобы обдумать своё поведение...
Это он про себя?
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29.06.2021 19:49 Відповісти
Мина у ниво в пукане,с роостяжкой!на выхлопе,оно исчо не вкурсах,....ь...
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29.06.2021 19:58 Відповісти
Зеленский о принятии закона о ВККС: Надеюсь, никому не удалось спрятать в законопроекте юридические "мины" - Цензор.НЕТ 8495
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29.06.2021 20:00 Відповісти
Зеленский о принятии закона о ВККС: Надеюсь, никому не удалось спрятать в законопроекте юридические "мины" - Цензор.НЕТ 2758
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29.06.2021 20:03 Відповісти
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29.06.2021 20:04 Відповісти
Жесть! Так закон же Зєля подавав! ЮрИст недороблений! Хіба що здійснив акт множинних дефекацій, доки прочитати осилив?
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29.06.2021 20:00 Відповісти
Подписывай. Все-равно сидеть.
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29.06.2021 20:05 Відповісти
удалось спрятать міну в квартальному прєпистєнті.
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29.06.2021 20:23 Відповісти
Зеленский о принятии закона о ВККС: Надеюсь, никому не удалось спрятать в законопроекте юридические "мины" - Цензор.НЕТ 6715
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29.06.2021 20:23 Відповісти
Господство справедливости у ЗЕ, заключается в допуске Киркорова, слива вагнеровцев, в инфляции, в подорожании энергоносителей в огромном росте кредитов за которые мы плати
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29.06.2021 20:26 Відповісти
Воистину речь дипломированного юриста, билят!
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29.06.2021 20:39 Відповісти
Все ж таки він ЛОХ.
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29.06.2021 23:14 Відповісти
Главная мина, это само ЗЕчмо.
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29.06.2021 23:16 Відповісти
 
 