Зеленський про ухвалення закону щодо ВККС: Сподіваюся, нікому не вдалося заховати в законопроєкті юридичні "міни"

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ухвалення парламентом закону, який відновлює роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у Фейсбуці.

"Ми обіцяли людям відновлення й подальше панування справедливості. Ми робимо це за допомогою різних інструментів щодня. І сьогодні маємо добрі новини з Верховної Ради України, яка надала сили одному з головних інструментів для забезпечення справедливості – судовій системі. Нарешті ухвалено законопроєкт для відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Сподіваюся, що нікому не вдалося сховати в законопроекті юридичні "міни" чи спотворити його зміст "поправковим спамом", - написав президент.

Зеленський наголосив, що ВККС "має бути й буде сформована так, щоб у її членів не було жодних "зобов'язань" чи "зв'язків" з так званою суддівською мафією".

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"Є ті, хто проти залучення міжнародних експертів та їхньої вирішальної ролі при відборі кандидатів до ВККС. Це означає лише одне – вони проти реальної судової реформи в Україні. Вони бояться, що судова реформа стане справді реформою, а не імітацією, як було неодноразово протягом останніх 30 років", - зазначив він.

Зеленський назвав це "корисним страхом", додавши, що "ті, хто перетворював судову систему на приватну комерційну корпорацію, мають змиритись і запам'ятати: ваш час закінчився у 2019 році". "Ми продовжуємо прибирати всі залишки старої системи з життя України", - підкреслив президент.

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Крім того, він нагадав, що Рада повернула "жорстку" відповідальність за брехню в деклараціях, і тепер посадових осіб і депутатів, які спробують приховати свої активи, чекає позбавлення волі.

""І це справедливо, адже той, хто обманув громадян України, повинен не платити символічний штраф, а мати достатньо часу за ґратами, щоб добре обдумати свою поведінку. Систему реальної відповідальності багато хто намагався "збити" і зламати. Зламали тільки власні зуби. А ми разом із суспільством можемо посміхнутись на всі 32, бо справедливості в Україні – бути! Якнайшвидше очікую надходження на підпис", - написав Зеленський.

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