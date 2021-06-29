Справа Шеремета: суд вирішив вивчати матеріали прослушки, не розібравшись, чи законно вони отримані

Судді збираються прослухати сотні годин записів телефонних розмов, в яких, як визнає прокуратура, немає жодного натяку на злочин.

Про це пише у Фейсбуці Леонід Маслов - адвокат, що захищає підозрюваного у вбивстві Шеремета музиканта і військовослужбовця Андрія Антоненка, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Щойно суд присяжних с.Голуб і Ко ухвалив процесуальне рішення досліджувати "прослушку" (НСРД) фігурантів РАНІШЕ, ніж досліджувати законність цієї прослушки", - написав він.

Маслов стверджує, що ці записи не містять інформації про вбивство Павла Шеремета, а їх прослуховування тільки затягне розгляд справи.

Читайте також: "Справа Шеремета": Кузьменко продовжили домашній арешт ще на два місяці, у Дугарь залишаються зобов'язання

"Нескінченне прослуховування сотень побутових розмов, у яких немає ніякого натяку на злочин (і це визнає прокурор) - це очевидне затягування процесу з боку обвинувачення і суду. Воно демонструє повну неспроможність цих дармоїдів ефективно встановлювати істину. Це відпрацювання завдання "петляти"", - вважає адвокат.

Крім того, самі матеріали, за словами Маслова, були отримані незаконно.

"(На деякі судових дозволів НЕМА ВЗАГАЛІ, а на інші рішення розсекречених ДО передачі справи в суд, а відкриті стороні захисту - ПІСЛЯ) - це вже є грубим порушенням права на справедливий суд. Бо так існує ризик, що незаконно отриманий доказ вплине на думку присяжних", - стверджує захисник.



