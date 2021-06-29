Справа Шеремета: суд вирішив вивчати матеріали прослушки, не розібравшись, чи законно вони отримані
Судді збираються прослухати сотні годин записів телефонних розмов, в яких, як визнає прокуратура, немає жодного натяку на злочин.
Про це пише у Фейсбуці Леонід Маслов - адвокат, що захищає підозрюваного у вбивстві Шеремета музиканта і військовослужбовця Андрія Антоненка, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Щойно суд присяжних с.Голуб і Ко ухвалив процесуальне рішення досліджувати "прослушку" (НСРД) фігурантів РАНІШЕ, ніж досліджувати законність цієї прослушки", - написав він.
Маслов стверджує, що ці записи не містять інформації про вбивство Павла Шеремета, а їх прослуховування тільки затягне розгляд справи.
"Нескінченне прослуховування сотень побутових розмов, у яких немає ніякого натяку на злочин (і це визнає прокурор) - це очевидне затягування процесу з боку обвинувачення і суду. Воно демонструє повну неспроможність цих дармоїдів ефективно встановлювати істину. Це відпрацювання завдання "петляти"", - вважає адвокат.
Крім того, самі матеріали, за словами Маслова, були отримані незаконно.
"(На деякі судових дозволів НЕМА ВЗАГАЛІ, а на інші рішення розсекречених ДО передачі справи в суд, а відкриті стороні захисту - ПІСЛЯ) - це вже є грубим порушенням права на справедливий суд. Бо так існує ризик, що незаконно отриманий доказ вплине на думку присяжних", - стверджує захисник.
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Смысл этого в том, чтобы держать патриотов на ограничении их свободы подольше, а засранные этим беспределом дупы Зели с Авакяном- посуше.
Как кто то правильно заметил, Конституцию Украины, нужно спасать от того, кто является ее гарантом.
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Зєлю геть. Дострокові.
Романенко:
Я вчера видел пост по поводу Riffmaster (Андрей Антоненко), , где ты (ДРУЗЕНКО)
ОТСТРОИЛСЯ ОТ НЕГО (от Антоненко)
ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПОЯВИЛСЯ ОН…
После того, как его обнял Петр Алексеевич
Да, обнял Петр Алексеевич. Мне кажется, это такой знаковый для определенных групп момент, потому что ты был одним из тех людей, которые подписался под него и в общем-то…
ДРУЗЕНКО:
Я дятел.
От я говорив вчора з Семеном Глузманом, я хочу його опитати про кодекс політв'язня.
Андрій ніколи не був політв'язнем, бо його не за політику посадили, але він став такою символічною особою, він довше всіх, 500 днів просидів. І як зробити так, щоб в'язниця тобі, у в'язниці ж немає нічого хорошого.
Але окремим особам при правильній поведінці, як голодування, йде на користь, очищає організм, є час подумати про певні речі, коли ти не можеш подумати, вистроїти перспективу. Більшість бігає по камері і думає: «Блін, коли мене випустять».
Людина, яка вийшла, і нарешті реалізувала свою мрію, бо він був музика, відомий в узьких колах. Ну там 5 тисяч прихильників, напевно, по Україні, раптом здобув всеукраїнську славу.
ЧЕРЕЗ ЗАДНІ ДВЕРІ ВІН РЕАЛІЗУВАВ МРІЮ ЖИТТЯ, його знає пів-України.
В цьому світі тебя обнимает Порошенко и для всех ты стаєшь людиною Порошенко.
УЛЫБНУЛСЯ ГИТЛЕР И ВСЕ. ?????!!!!
ДА-ДА.
ЛЮБИМЧИК ГИТЛЕРА.???!!!
Я ЕВРЕЕВ НЕ СЖИГАЛ, ПРОСТО ПООБНИМАЛИСЬ С АДОЛЬФОМ АЛОИЗОВИЧЕМ.(???!!!)
Людина відсиділа за компанію, так склалось життя, але не стала ні мудрішою, ні масштабнішою, ні розумнішою.
Ну тепер, він дорослий хлопчик, йому цього року 50 років, він мені став абсолютно нецікавий.
Якщо людина до 50 не змогла зрозуміти прості речі, мені з нею не по дорозі.
https://HVYLYA.NET/Interview/231334-gennadiy-druzenko-zelenskiy-pochuvstvoval-silu
В цьому світі тебя обнимает Порошенко и для всех ты стаєшь людиною Порошенко.
УЛЫБНУЛСЯ ГИТЛЕР И ВСЕ.
ДА-ДА.
ЛЮБИМЧИК ГИТЛЕРА.???!!!
Я ЕВРЕЕВ НЕ СЖИГАЛ, ПРОСТО ПООБНИМАЛИСЬ С АДОЛЬФОМ АЛОИЗОВИЧЕМ.(???!!!)
Человек просто захлебывается в желчи....Ужас.
А когда-то я считал его порядочным человеком...