Турецька компанія завершує геологічні роботи на місці будівництва нового моста через Дніпро в Кременчуці, - Укравтодор
У Кременчуці на місці майбутнього масштабного мосту через Дніпро, будівництво якого має розпочатися цього року, підрядник уже завершує геологічні вишукування на воді. Новий міст сполучатиметься із трасою національного значення Н-08 Дніпро — Маріуполь.
Про це повідомляє Facebook-сторінка Укравтодору, інформує Цензор.НЕТ.
"Підрядник визначає тип ґрунту, щоб у майбутньому запроєктувати необхідну глибину залягання паль та в подальшому фундаменту майбутніх опор", - йдеться у повідомленні.
Найближчим часом розпочнеться випробування паль. Саме цей процес дозволить перевірити несучу здатність паль та опор мосту. Одночасно мостовики уже облаштовують майданчики під будівництво.
Будівництво нового мосту через Дніпро у Кременчуці паралельно старому Крюківському ведеться за Національною програмою відновлення мостів, яка входить до програми "Велике будівництво".
Передбачається, що майбутній міст сполучатиметься на правому березі з трасою Н-08, а на лівому — з мережею вулиць Кременчука. У цих точках планується будівництво транспортних різнорівневих розв’язок.
Міст є одним із мегапроєктів програми. Він буде 3 км у довжину, з чотирма смугами руху та двома пілонами висотою близько 100 метрів.
Контракт за принципом design-build на будівництво мосту підписано 8 лютого 2021 року з турецькою компанією DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. Відповідальною за розробку проєктної документації та виконавцем робіт з будівництва моста буде одна компанія.
Згідно з планами на 2021 рік в Україні буде відновлено та побудовано 245 штучних споруд на дорогах, у тому числі мостів.
Будь ласка, зачекайте...
Только через месяц надо будет ремонтировать.
В качестве примера, несколько транспортных развязок Киева:
Развязка Нивках, мост на Шулявке, развязка на Демеевке.
асфальт даже турки кладут
И его не прийдется ремонтировать через месяц, как случается с объектами, которые строят украинские компании.
https://korrespondent.net/world/4133283-v-turtsyy-rukhnul-most-s-luidmy В Турции рухнул мост с людьми
Такое бывает.
Но вот я сомневаюсь что он рухнул, через месяц после того, как его построили.
Звісно що вкрали, чи знайдуть Тодора..
начали покрываться трещинами.
В пригороде города Майами жители соседних с разрушенной многоэтажкой зданий обнаружили, что их дома также начали покрываться трещинами. Об этом сообщает портал Daily Mail. Отмечается, что местные власти еще не решили объявлять начало эвакуации, несмотря на то, что мэр города сказал, что не хотел бы проводить ночь в этих домах. Он также предложил проживающим в зданиях людях эвакуироваться самим, пока сооружения будут проверять эксперты.
Правда, обследование зданий проведут в течение следующих 30 дней!!! Чтобы выявить все неисправности и дать адекватную оценку, эксперты будут использовать специальное оборудование, включая георадары и рентгеновские аппараты.
Им просто не хватит времени, ....чтобы спастись.....
ну да, куда там китайцам со своими мостами в 164 и 157 километров (!). ну и другими, поменьше