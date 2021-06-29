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Кременчук (288) міст (1220) Укравтодор (1200) Велике будівництво (741)

Турецька компанія завершує геологічні роботи на місці будівництва нового моста через Дніпро в Кременчуці, - Укравтодор

Турецька компанія завершує геологічні роботи на місці будівництва нового моста через Дніпро в Кременчуці, - Укравтодор

У Кременчуці на місці майбутнього масштабного мосту через Дніпро, будівництво якого має розпочатися цього року, підрядник уже завершує геологічні вишукування на воді. Новий міст сполучатиметься із трасою національного значення Н-08 Дніпро — Маріуполь.

Про це повідомляє Facebook-сторінка Укравтодору, інформує Цензор.НЕТ.

"Підрядник визначає тип ґрунту, щоб у майбутньому запроєктувати необхідну глибину залягання паль та в подальшому фундаменту майбутніх опор", - йдеться у повідомленні.

Найближчим часом розпочнеться випробування паль. Саме цей процес дозволить перевірити несучу здатність паль та опор мосту. Одночасно мостовики уже облаштовують майданчики під будівництво.

Будівництво нового мосту через Дніпро у Кременчуці паралельно старому Крюківському ведеться за Національною програмою відновлення мостів, яка входить до програми "Велике будівництво".

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Передбачається, що майбутній міст сполучатиметься на правому березі з трасою Н-08, а на лівому — з мережею вулиць Кременчука. У цих точках планується будівництво транспортних різнорівневих розв’язок.

Міст є одним із мегапроєктів програми. Він буде 3 км у довжину, з чотирма смугами руху та двома пілонами висотою близько 100 метрів.

Контракт за принципом design-build на будівництво мосту підписано 8 лютого 2021 року з турецькою компанією DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. Відповідальною за розробку проєктної документації та виконавцем робіт з будівництва моста буде одна компанія.

Згідно з планами на 2021 рік в Україні буде відновлено та побудовано 245 штучних споруд на дорогах, у тому числі мостів.
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Топ коментарі
+5
Смешно читать всю эту хрень. В Кременчуге они будут мост строить, при том что половина Украины уже торчит в Киеве и области. И тут *** нихера не делают, от слова вообще. Вот какого хера не строят вокруг Киева Окружные и мосты через Днепр? Весь транзит круглосуточно через Киев херачит, пробки всюду с утра и до ночи и нахрен никому не нужно ничего тут строить для обхода. Гандоны правят балом. Других эмоций нет, звиняйте господа
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29.06.2021 20:38
+4
украинские компании строить что либо вообще не в состоянии.
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29.06.2021 19:52
+4
Порадуйтесь и тому, что мост который построят турки, будет служить долго.
И его не прийдется ремонтировать через месяц, как случается с объектами, которые строят украинские компании.
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29.06.2021 20:03
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Иногда задаюсь вопросом, что бы мы без турок делали? Надо с ними дружить, а не с московскими шестерками, вроде Макарона и Меркль. И Антонов у нас вроде есть, ударных беспилотников своих нет. США и Израиль принципиально не продают, Путин не разрешает, одни турки выручают.
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29.06.2021 19:50 Відповісти
сами мост не можем построить?
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29.06.2021 20:04 Відповісти
Можем.
Только через месяц надо будет ремонтировать.
В качестве примера, несколько транспортных развязок Киева:
Развязка Нивках, мост на Шулявке, развязка на Демеевке.
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29.06.2021 20:08 Відповісти
а что с развязкой на Нивках? ладно на Шулявке - фонарь упал, ты можешь скиздеть шо это типа с мостом что то не так, но на Нивках что ты придумаешь?
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29.06.2021 20:27 Відповісти
украинские компании строить что либо вообще не в состоянии.
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29.06.2021 19:52 Відповісти
Тому, що половину крадуть?
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29.06.2021 20:14 Відповісти
это кто тебе такое сказал?
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29.06.2021 20:27 Відповісти
такое впечатление
асфальт даже турки кладут
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29.06.2021 20:30 Відповісти
Я тішусь новим робочим місцям і значним фінансовим прибутком Турецької республіки.
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29.06.2021 19:53 Відповісти
Порадуйтесь и тому, что мост который построят турки, будет служить долго.
И его не прийдется ремонтировать через месяц, как случается с объектами, которые строят украинские компании.
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29.06.2021 20:03 Відповісти
это ты этих турклв имел в виду или каких то других?
https://korrespondent.net/world/4133283-v-turtsyy-rukhnul-most-s-luidmy В Турции рухнул мост с людьми
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29.06.2021 20:29 Відповісти
Мост рухнул в результате осадков.
Такое бывает.
Но вот я сомневаюсь что он рухнул, через месяц после того, как его построили.
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29.06.2021 20:33 Відповісти
УКРАВ ТОДОР
Звісно що вкрали, чи знайдуть Тодора..
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29.06.2021 19:53 Відповісти
А як же залізнична гілка ? Залишиться на старому , аварійному мосту ? .
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29.06.2021 19:58 Відповісти
Эрдоганыч маладца,начал строить параллельный пролив...теперь Конвенцией Мотре Мавзолейные мудаки могут дупло подтереть...Босфор Путлеру в Дупу...
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29.06.2021 19:58 Відповісти
конвенция Монтрё вроде как про оба пролива сразу и Черное море в придачу
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29.06.2021 20:30 Відповісти
Дайош канали.
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29.06.2021 20:00 Відповісти
Украина выпускает на сегодня 7 видов ударных беспилотников,+ к этому есть Байрактары и Акинчи турецкого производства...
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29.06.2021 20:01 Відповісти
Украина выпускает дрон круче Байрактара и Акинчи....,но зачем вам это знать Чуваки?)))
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29.06.2021 20:04 Відповісти
Хмм...иногда геологические работы должны быть очень оперативными. Очень! Напомню, как работает мода Н21. Она преобразует материю согласно карте волн в круглом волноводе. Т.е. вода уходит под землю, образуя пустоты( это для любой точки планеты, особенно зона экватора). Чем дольше работает мода, тем обширнее пустоты. Вы наверное скажете, к чему этот высер??.....а к воооот этому качану!!

начали покрываться трещинами.
В пригороде города Майами жители соседних с разрушенной многоэтажкой зданий обнаружили, что их дома также начали покрываться трещинами. Об этом сообщает портал Daily Mail. Отмечается, что местные власти еще не решили объявлять начало эвакуации, несмотря на то, что мэр города сказал, что не хотел бы проводить ночь в этих домах. Он также предложил проживающим в зданиях людях эвакуироваться самим, пока сооружения будут проверять эксперты.
Правда, обследование зданий проведут в течение следующих 30 дней!!! Чтобы выявить все неисправности и дать адекватную оценку, эксперты будут использовать специальное оборудование, включая георадары и рентгеновские аппараты.
Им просто не хватит времени, ....чтобы спастись.....
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29.06.2021 20:05 Відповісти
Байка о начале строительстве этого моста длится с средины 90-х...сколько еще продлится строительство моста Укравтодор умалчивает.
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29.06.2021 20:10 Відповісти
Смешно читать всю эту хрень. В Кременчуге они будут мост строить, при том что половина Украины уже торчит в Киеве и области. И тут *** нихера не делают, от слова вообще. Вот какого хера не строят вокруг Киева Окружные и мосты через Днепр? Весь транзит круглосуточно через Киев херачит, пробки всюду с утра и до ночи и нахрен никому не нужно ничего тут строить для обхода. Гандоны правят балом. Других эмоций нет, звиняйте господа
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29.06.2021 20:38 Відповісти
мегапроект --- 3 километра в длину. /facepalm

ну да, куда там китайцам со своими мостами в 164 и 157 километров (!). ну и другими, поменьше
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29.06.2021 23:26 Відповісти
 
 