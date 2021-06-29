Турецька компанія завершує геологічні роботи на місці будівництва нового моста через Дніпро в Кременчуці, - Укравтодор

У Кременчуці на місці майбутнього масштабного мосту через Дніпро, будівництво якого має розпочатися цього року, підрядник уже завершує геологічні вишукування на воді. Новий міст сполучатиметься із трасою національного значення Н-08 Дніпро — Маріуполь.

Про це повідомляє Facebook-сторінка Укравтодору, інформує Цензор.НЕТ.

"Підрядник визначає тип ґрунту, щоб у майбутньому запроєктувати необхідну глибину залягання паль та в подальшому фундаменту майбутніх опор", - йдеться у повідомленні.

Найближчим часом розпочнеться випробування паль. Саме цей процес дозволить перевірити несучу здатність паль та опор мосту. Одночасно мостовики уже облаштовують майданчики під будівництво.

Будівництво нового мосту через Дніпро у Кременчуці паралельно старому Крюківському ведеться за Національною програмою відновлення мостів, яка входить до програми "Велике будівництво".

Читайте також: Стартував капітальний ремонт двох додаткових ділянок на трасі Н-12 "Суми - Полтава"

Передбачається, що майбутній міст сполучатиметься на правому березі з трасою Н-08, а на лівому — з мережею вулиць Кременчука. У цих точках планується будівництво транспортних різнорівневих розв’язок.

Міст є одним із мегапроєктів програми. Він буде 3 км у довжину, з чотирма смугами руху та двома пілонами висотою близько 100 метрів.

Контракт за принципом design-build на будівництво мосту підписано 8 лютого 2021 року з турецькою компанією DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. Відповідальною за розробку проєктної документації та виконавцем робіт з будівництва моста буде одна компанія.

Згідно з планами на 2021 рік в Україні буде відновлено та побудовано 245 штучних споруд на дорогах, у тому числі мостів.