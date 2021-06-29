Міноборони Нідерландів: Літаки РФ поводилися агресивно поблизу фрегата Zr.Ms. Evertsen у Чорному морі. ФОТО

Російські винищувачі провокували команду нідерландського фрегата Zr.Ms. Evertsen у Чорному морі і поводились агресивно.

Про це повідомила 29 червня пресслужба Міноборони Нідерландів, інформує Цензор.НЕТ.

Літаки неодноразово турбували фрегат Zr.Ms. Evertsen 24 червня приблизно з 15:30 до 20:30 за місцевим часом, коли військовий корабель перебував на південному сході від окупованого Криму.

"Вони пролетіли небезпечно низько і близько, виконуючи фальшиві атаки. Винищувачі були озброєні бомбами і так званими ракетами класу "повітря-земля", призначеними для ураження цілі з повітря", - сказано в повідомленні.

Через кілька годин залякувань зафіксовано перебої з електронним обладнанням фрегата.

У пресслужбі наголошують, що такі дії Росії порушують право на вільне користування морем, а також ідуть врозріз із взаємними домовленостями, викладеними в договорі INCSEA.

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Капітан-лейтенант Zr.Ms. Evertsen Джордж Пастура підкреслив, що судно перебувало у відкритому морі в міжнародних водах і "для цих агресивних дій не було жодних причин", "це була безвідповідальна і небезпечна поведінка на морі".

Міністр оборони Анк Бейлевелд-Схоутен також назвав дії Росії безвідповідальними, підкресливши, що вони "без необхідності збільшують ризик нещасних випадків".

Він запевнив, що Нідерланди звернуться до Росії з цього приводу.

Зазначається, що фрегат входить у британську ударну групу і патрулює Чорне море з есмінцем HMS Defender. Кораблі проводять навчання з союзниками з регіону і відвідують деякі порти.





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Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.

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