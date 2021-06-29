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Міноборони Нідерландів: Літаки РФ поводилися агресивно поблизу фрегата Zr.Ms. Evertsen у Чорному морі. ФОТО

Російські винищувачі провокували команду нідерландського фрегата Zr.Ms. Evertsen у Чорному морі і поводились агресивно.

Про це повідомила 29 червня пресслужба Міноборони Нідерландів, інформує Цензор.НЕТ.

Літаки неодноразово турбували фрегат Zr.Ms. Evertsen 24 червня приблизно з 15:30 до 20:30 за місцевим часом, коли військовий корабель перебував на південному сході від окупованого Криму.

"Вони пролетіли небезпечно низько і близько, виконуючи фальшиві атаки. Винищувачі були озброєні бомбами і так званими ракетами класу "повітря-земля", призначеними для ураження цілі з повітря", - сказано в повідомленні.

Через кілька годин залякувань зафіксовано перебої з електронним обладнанням фрегата.

У пресслужбі наголошують, що такі дії Росії порушують право на вільне користування морем, а також ідуть врозріз із взаємними домовленостями, викладеними в договорі INCSEA.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ закликало США і Велику Британію "не випробовувати долю" в Чорному морі

Капітан-лейтенант Zr.Ms. Evertsen Джордж Пастура підкреслив, що судно перебувало у відкритому морі в міжнародних водах і "для цих агресивних дій не було жодних причин", "це була безвідповідальна і небезпечна поведінка на морі".

Міністр оборони Анк Бейлевелд-Схоутен також назвав дії Росії безвідповідальними, підкресливши, що вони "без необхідності збільшують ризик нещасних випадків".

Він запевнив, що Нідерланди звернуться до Росії з цього приводу.

Зазначається, що фрегат входить у британську ударну групу і патрулює Чорне море з есмінцем HMS Defender. Кораблі проводять навчання з союзниками з регіону і відвідують деякі порти.

Міноборони Нідерландів: Літаки РФ поводилися агресивно поблизу фрегата Zr.Ms. Evertsen у Чорному морі 01
Міноборони Нідерландів: Літаки РФ поводилися агресивно поблизу фрегата Zr.Ms. Evertsen у Чорному морі 02

Також читайте: Перебування британського корабля в Чорному морі було демонстрацією невизнання Криму російським, - Джонсон

Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представниця МЗС РФ Захарова назвала "брехнею в обличчя" заяву Британії щодо інциденту з есмінцем
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Топ коментарі
+62
https://twitter.com/Churchill_N1

https://twitter.com/Churchill_N1 Уинстон Черчилль https://twitter.com/Churchill_N1 @Churchill_N1 https://twitter.com/Churchill_N1/status/1409052579812843522 27 июн.

Следующим гостем Одессы, который отправится оттуда по украинским территориальным водам в Батум мимо мыса Фиолент, будет американский миноносец DDG - 1000 Zumwalt. Оккупантам особо должно понравиться, что этот корабль в состоянии в одиночку отправить в небытие весь ЧФ РФ...

Минобороны Нидерландов: Самолеты РФ вели себя агрессивно вблизи фрегата Zr.Ms. Evertsen в Черном море - Цензор.НЕТ 2536
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29.06.2021 20:10
+28
Достаточно одного выстрела в сторону любого корабля НАТО и РАБссия дохляк...быдло Путлерское перепуганное стреляло?выв верите Мудакам Мавзолейным? я пупею...
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29.06.2021 20:12
+27
РАБссия срань считает Черное море своей помойкой,типа наравне с Азовским дерьмом...,Баренцево море уже засрали подлодкой КУРСК дохлой... принялись срать в Черном...падение военного самолета Ту-154 в Черное море в 2016 году не в счет...то была спецрпеария ФСБ по уничтожению хора Александрова и дохтара ЛИЗЫ...
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29.06.2021 20:09
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Ну просто цікаво,а авіаносець USS Gerald R. Ford (CVN-78) може пройти протокою Босфор в Чорне море?
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29.06.2021 21:23 Відповісти
Физически - еле-еле, с такими допусками никакой капитан не рискнет. И будет прав по всем законам.
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29.06.2021 22:36 Відповісти
Его осадка 12 метров. Глубина Босфора - 21 метр.
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29.06.2021 22:41 Відповісти
В Босфоре часто бывает погода. Причем неожиданно и до полной жопы. Это же природная воздушная турбина.
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29.06.2021 22:43 Відповісти
А еще лучше - вообще туда не идти. Любой ракетный крейсер НАТО достанет аж до Урала из Средиземки. Те американские беспилотники, которые облетали Донбас, взлетали с Сицилии, приземлялись в Рамштайне, Германия.
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29.06.2021 22:52 Відповісти
Не качку, а продольную раскачку.
И да, зачем заводить авианосец в эту лужу, если есть Турция ?
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29.06.2021 22:55 Відповісти
Т.е., маршруты с кроками от Сицилии до Ю.-В. Украины, и оттуда до Рамштайна на сегодня вбиты в бортовые компьютеры соединений ВВС НАТО. Ну, и всяческих ракетчиков и операторов ББПЛА.
PS...про качку я с первого раза понял.
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30.06.2021 00:46 Відповісти
а че "сверхдержаве" остается делать? Только галимые понты колотить, навроде мы тоже умеем летать и бомбы у нас есть. А в реальности, достаточно нажать на кнопку, и весь этот металлолом окажется на дне морском, в сероводородных глубинах
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29.06.2021 21:27 Відповісти
в Москве все эти совково-мокшанские урки даже не догадываются, насколько убогими и жалкими выглядят все их "демонстрации силы" на Чёрном море.

Этих убогих озлобленных на весь мир мокшанских недоумков западноевропейские ВМС воспринимают примерно так же, как сомалийских пиратов-отморозков, носящихся по волнам на ржавых посудинах с ржавыми пулемётами ДШК китайского производства, изготовленными этак в 1957 году.
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30.06.2021 03:13 Відповісти
шо за кнопка, а ну расскажь...
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30.06.2021 16:56 Відповісти
Русня хочеть хоть как-то реабилитироваться после обсёра против британцев.Дурачье залешанское.
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29.06.2021 21:38 Відповісти
Да,,,,британцы стерпели,эти вообще сглотнули,стойте дальше раком перед кацапской мразью и выражайте озабоченость.
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29.06.2021 21:50 Відповісти
ты петух, что ли, о стоянии раком только думаешь?) Причем тут клавшие на кацапские кукареки британцы, если в этот раз на кацапские кукареки положил нидерландский фрегат?
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30.06.2021 00:58 Відповісти
Оно и понятно, без боекомплекта летают. Только голыми ж...ами пугать НАТО
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29.06.2021 21:56 Відповісти
а якщо б двоє британський есмінець і нідерландський фрегат пройшли б Керченською,то путінські мавпи сиділи б на сраці мовчки.
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29.06.2021 22:00 Відповісти
Под крыльями нет никаких бомб и ракет... пустые летают
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29.06.2021 22:02 Відповісти
Потому и летают, что пустые.
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29.06.2021 22:51 Відповісти
Чувствую, что скоро будет "несчастный случай" с такими вот атакерами... как ляжет на боевой курс на следующий НАТО-вский кораблик - так сразу и несчастье произойдет...
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29.06.2021 22:31 Відповісти
Эти самолёты можно сбивать. Доказано турками!
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29.06.2021 23:20 Відповісти
они вам скоро на голову наср*т, а вы будете обеспокаиваться. Придурки марихуановые
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30.06.2021 00:28 Відповісти
ну пока что срут на голову только "придурки марихуановые" кацапам пропитым.
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30.06.2021 01:06 Відповісти
У кого то нервы сдадут...
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30.06.2021 00:42 Відповісти
Робиться просто - блокуються (на час) всі переміщення кремлядських торгових суден по всіх портах світу. Дуже дієво коли прибутки від торговлі з Західом ідуть на ноль, кацапи завжди цього бояться
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30.06.2021 01:04 Відповісти
Сбейте их нахер разок! Чтобы неповадно было.Кацапы как всегда утрутся и наложат санкции на ввоз канабиса из Нидерландов.
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30.06.2021 01:57 Відповісти
Турция сбила и ничего ,так и тут надо сбить самолет и выразить огромное сожаление за ошибку , мол приняли самолет за учебную цель!
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30.06.2021 02:05 Відповісти
Міноборони Нідерландів: Літаки РФ поводилися агресивно поблизу фрегата Zr.Ms. Evertsen у Чорному морі - Цензор.НЕТ 5529
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30.06.2021 09:05 Відповісти
туркам надо перекрыть нах Босфор, пусть войлоком своих кузь ташать в черное море...
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30.06.2021 09:39 Відповісти
Ща кацапня, по своему скудоумию, покажет каждой стране-участнице маневров свой **********.
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30.06.2021 11:23 Відповісти
Поведінка мокшанців Передбачувана і Прорахована , а далі світова сПільнота буде робити висновки і застосовувати ПоПереджувальні дії.

Дійсно усі Порти контролюють Бріти та США і не факт що будуть введені Перестороги По заходженню у Порти суден Під флагом РФії та усі вантажі з РФії будуть ретельно Перевірятись.
Тобто державний наркобізнес буде знищено, золоті батони не будуть розмінною валютою. Це для Пу як серПом По фаберже.
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30.06.2021 11:27 Відповісти
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