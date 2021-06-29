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68 тис. доз вакцини, які мали віддати іншим країнам, зіпсувалися в Естонії через зламаний холодильник

68 тис. доз вакцини, які мали віддати іншим країнам, зіпсувалися в Естонії через зламаний холодильник

Температура в холодильних камерах підвищувалася упродовж трьох днів, але техніка чомусь не подавала про це жодних сигналів.

Про псування вакцин розповіли на пресконференції представники влади Естонії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

З ладу вийшли нові холодильники, розміщені в будівлі, в яку Департамент здоров'я країни переїхав у 2017 році.

"Вранці 25 червня співробітник Департаменту здоров'я виявив, що в холодильних камерах підвищена температура. Температура підвищувалася з 22 червня. Про це мало прийти повідомлення. Невідомо, чому воно не прийшло", - розповіла заступниця директора Департаменту здоров'я Марі-Анні Хярма.

За попередніми даними, збиток становить 1.15 млн євро. Ця сума може ще зрости.

Для розслідування того, що сталося, буде створено спеціальну комісію.

Нагадаємо, в середині червня Естонія заявила, що подарує Україні 100 тис. доз вакцини від коронавірусу і готова надати ще стільки ж.
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Топ коментарі
+3
Скорее всего, из за рукожопой организации процесса вакцинации, в Украине угробили намного больше.
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29.06.2021 20:43
+2
ета барига, адназначна!
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29.06.2021 20:45
+2
Ну и шо, бла ? Ну даже если это правда то шо ? Давай с кацапами Эстонию обсирать? Эстония на пост-совковом пространстве Европы это как Швейцария или Люксембург в Западной Европе.
Кацапы в своих пропагондонских сми раздувают фуйню а "наши" украинские идиоты или "джинсаки" раздувают все это дерьмо по украинским сми.
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29.06.2021 21:39
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Скорее всего, из за рукожопой организации процесса вакцинации, в Украине угробили намного больше.
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29.06.2021 20:43 Відповісти
ета барига, адназначна!
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29.06.2021 20:45 Відповісти
Все знают, что эстонцы медлительны, но несколько дней не заглядывать в холодильник это уже слишком!
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29.06.2021 20:57 Відповісти
У них секунды очень длинные.
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29.06.2021 21:27 Відповісти
**********, это кацапские анекдоты еще со времен совдепии, где кацапы каждой нации в многонациональной !!! стране давали оскорбительные клички: украинцы - хохлы, узбеки, таджики - нацмены, черномазые, прибалты - фашисты, чукчи, турки и т.д., с Урала и т.д.
Эстонцы - очень спортивная нация, все поголовно занимаются спортом, худые, подтянутые, стройные, любят разные спортивные соревнования. Вы бы слышали, как они комментируют эти соревнования - трещат как пулеметы,
а сейчас Эстония далеко ушла по экономическому развитию и интернету вперед среди всех бывших республик, потому что не крадут, все прозрачно и без коррупции.
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30.06.2021 01:24 Відповісти
странно. В Эстонии все вроде бы нормально с техникой.
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29.06.2021 21:10 Відповісти
А в Германии и Франции и Италии якобы нормально с коррупцией)))))
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29.06.2021 22:02 Відповісти
Хоспади, сикока там той Єстонии??? два мильона вместе с ємигрантами, и занимаются подарками во имя идеалов человечности. Дай Бог им расплодиться до 40 млн и да услішит Господь сию молитву.
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29.06.2021 21:27 Відповісти
Ну и шо, бла ? Ну даже если это правда то шо ? Давай с кацапами Эстонию обсирать? Эстония на пост-совковом пространстве Европы это как Швейцария или Люксембург в Западной Европе.
Кацапы в своих пропагондонских сми раздувают фуйню а "наши" украинские идиоты или "джинсаки" раздувают все это дерьмо по украинским сми.
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29.06.2021 21:39 Відповісти
не верю... чтобы это случилось в Эстонии? они очень аккуратные, скрупулезные, дотошные и дисциплинированные, законопослушные...
если это и случилось - явно диверсия и саботаж со стороны Рашки, и рашистов-саботажников там хватает...
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30.06.2021 01:17 Відповісти
сколько можно ныть про этот мировой непотреб и фейкопандемию
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29.06.2021 21:51 Відповісти
Шо це за кацапська пропаганда?
Між іншим, ядєрні отходи із Європи кацапам дуже полєзні.
Сам ***** про це вєщав. Ви шо там, за порєбріком, савсєм с ума посходілі?..
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29.06.2021 22:11 Відповісти
Подробнее про ядерные отходы можно? Или так, выдернуто из контекста?
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29.06.2021 23:36 Відповісти
Господин соврамши, не нужно увиливать. У вас в тексте черным по серому написано, что вас убивают маслом и ядерными отходами из Европы. Возникает законный вопрос, кто это вы?

Если в Украину никаких яо не поставлялось, хотя это очень давняя фишка кацапских фашистских пропагандонов, просто таки метка, наравне с газом из песчаников.

И зачем вы употребляете масло, которым вас убивают?
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30.06.2021 01:41 Відповісти
Слился. Перешел на личности. Типичный кацап. Хоть бы тасовали там как-то вас, на курсы какие развивающие посылали. Передай старшему, не нужно постить устаревшие картинки из пахомии на украинских сайтах. Не работает.
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01.07.2021 17:36 Відповісти
Продолжай. Ты прекрасен, цапченок. Я тебя препарирую для науки. Не возражаешь?
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01.07.2021 18:51 Відповісти
Чучело, с твоими мозгами? Ты способен только производить говно.
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01.07.2021 20:24 Відповісти
Неплохо. На 2,2 по шкале кацапа-писателя. Еще покажи возможности. Путин - *****?
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01.07.2021 23:25 Відповісти
Европа... Она такая. Там тоже есть дураки и идиоты. А спишут все на холодильник.
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29.06.2021 21:52 Відповісти
Ніхт вакцінірен!
Ніхт капітулірен!
Плакат такий, тіпа, - "не випустим коронавірус із Кремля!" )))

68 тис. доз вакцини, які мали віддати іншим країнам, зіпсувалися в Естонії через зламаний холодильник - Цензор.НЕТ 6494
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29.06.2021 22:08 Відповісти
Скорее всего это(саботаж) повод для официального списания нормальной вакцины которую продали за всеми любимый *чёрный нал*, а вот кому это нужно именно сейчас думаю легко догадаться
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29.06.2021 22:15 Відповісти
меряешь украинскими мерками - никакого черного нала там нет, скорей всего росийская диверсия,
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30.06.2021 01:26 Відповісти
 
 