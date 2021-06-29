68 тис. доз вакцини, які мали віддати іншим країнам, зіпсувалися в Естонії через зламаний холодильник
Температура в холодильних камерах підвищувалася упродовж трьох днів, але техніка чомусь не подавала про це жодних сигналів.
Про псування вакцин розповіли на пресконференції представники влади Естонії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
З ладу вийшли нові холодильники, розміщені в будівлі, в яку Департамент здоров'я країни переїхав у 2017 році.
"Вранці 25 червня співробітник Департаменту здоров'я виявив, що в холодильних камерах підвищена температура. Температура підвищувалася з 22 червня. Про це мало прийти повідомлення. Невідомо, чому воно не прийшло", - розповіла заступниця директора Департаменту здоров'я Марі-Анні Хярма.
За попередніми даними, збиток становить 1.15 млн євро. Ця сума може ще зрости.
Для розслідування того, що сталося, буде створено спеціальну комісію.
Нагадаємо, в середині червня Естонія заявила, що подарує Україні 100 тис. доз вакцини від коронавірусу і готова надати ще стільки ж.
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Эстонцы - очень спортивная нация, все поголовно занимаются спортом, худые, подтянутые, стройные, любят разные спортивные соревнования. Вы бы слышали, как они комментируют эти соревнования - трещат как пулеметы,
а сейчас Эстония далеко ушла по экономическому развитию и интернету вперед среди всех бывших республик, потому что не крадут, все прозрачно и без коррупции.
Кацапы в своих пропагондонских сми раздувают фуйню а "наши" украинские идиоты или "джинсаки" раздувают все это дерьмо по украинским сми.
если это и случилось - явно диверсия и саботаж со стороны Рашки, и рашистов-саботажников там хватает...
Між іншим, ядєрні отходи із Європи кацапам дуже полєзні.
Сам ***** про це вєщав. Ви шо там, за порєбріком, савсєм с ума посходілі?..
Если в Украину никаких яо не поставлялось, хотя это очень давняя фишка кацапских фашистских пропагандонов, просто таки метка, наравне с газом из песчаников.
И зачем вы употребляете масло, которым вас убивают?
Ніхт капітулірен!
Плакат такий, тіпа, - "не випустим коронавірус із Кремля!" )))