68 тис. доз вакцини, які мали віддати іншим країнам, зіпсувалися в Естонії через зламаний холодильник

Температура в холодильних камерах підвищувалася упродовж трьох днів, але техніка чомусь не подавала про це жодних сигналів.

Про псування вакцин розповіли на пресконференції представники влади Естонії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

З ладу вийшли нові холодильники, розміщені в будівлі, в яку Департамент здоров'я країни переїхав у 2017 році.

"Вранці 25 червня співробітник Департаменту здоров'я виявив, що в холодильних камерах підвищена температура. Температура підвищувалася з 22 червня. Про це мало прийти повідомлення. Невідомо, чому воно не прийшло", - розповіла заступниця директора Департаменту здоров'я Марі-Анні Хярма.

За попередніми даними, збиток становить 1.15 млн євро. Ця сума може ще зрости.

Для розслідування того, що сталося, буде створено спеціальну комісію.

Нагадаємо, в середині червня Естонія заявила, що подарує Україні 100 тис. доз вакцини від коронавірусу і готова надати ще стільки ж.