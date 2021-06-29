Радник глави ОП Подоляк: Зеленський не зливав Лукашенку "вагнерівців", а намагався домовитися про їх екстрадицію
Розмова президентів України і Білорусі про бойовиків ПВК "Вагнера" відбувся 5 серпня 2020 року - через тиждень після затримання бойовиків у Білорусі. Зеленський намагався домогтися від Лукашенка видачі "вагнерівців" Україні.
Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив у коментарі інформагентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
"В інтерв'ю президент не говорив нічого нового у справі "вагнерівців". Він дав загальне уявлення, як ми можемо оцінювати, а не давати юридичних трактувань, виходячи зі знань, які ми сьогодні маємо. Він послався на офіційну розмову з Лукашенком, яка відбулася 5 серпня, через тиждень після затримання в Білорусі потенційних суб'єктів кримінального переслідування в Україні і офіційно зажадав їх екстрадиції", - сказав Подоляк.
Звинувачення на адресу Зеленського він називає "безглуздими".
"Причинно-логічні зв'язки у претензіях геть відсутні. Немає нічого нового у цій темі. Немає журналістських розслідувань, які очікували тривалий час і, відповідно, немає нічого у цій темі додатково з того, що можна було б сказати... Президенту приписують слова, яких він не говорив і обговорення, яких він не вів", - стверджує Подоляк.
Радник глави ОП наполягає, що Зеленський і Лукашенко обговорювали тільки екстрадицію бойовиків в Україну.
"Жодних додаткових повідомлень не було зроблено. ... Президент завжди говорить, якщо у нас є можливість вимагати екстрадицію громадян будь-якої країни, які брали участь у бойових діях на боці сепаратистів на Донбасі, то ми будемо це вимагати у будь-якої країни. Природно до Білорусі ми теж звернулися", - сказав Подоляк.
Раніше президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.
Будь ласка, зачекайте...
Падляк , якщо ти ,чи твої холопи , мене читаєш , слухай - не ..зди , добре . .? Не роби з людей ідіотів ,, твоє Зе чітко сказало - коли вагнерівці були на території Білорусі.. Він не сказав -коли БУЛИ АРЕШТОВАНІ на території Білорусі ,, він сказав просто - коли були . Тобто - про арешт їх ,мова не йде . По друге , а як можна впевнитися що розмова Зе і Луки відбувалася вже ПІСЛЯ затримання вагнерівців .? Це тому що ти так говориш , так - а чому тобі всі мають вірити ? Хто ти такий , щоб тобі можна було вірити.? . Ти лише офісний холуй дЕрьмака .
Домовитись з. Тарганом, щоб той видав *********** головорізів?!
Серйозно?!!!! 😂
Тоді шмаркля - фєєричний ідіот!
якби не дзвіночок Зе-наші б в Борисполі спокійно прийняли б "вагнерівців"...
це був би скажений успіх та удар під дих кацабії...
але Зе тупо засц...в і подзвонив Луці...він зрадник...тупо зрадник....
Советник украинского президента Михаил Подоляк настаивает, что сорванная спецоперация по «вагнеровцам» - это на самом деле вымышленная история…По словам советника, ему кажется абсурдным план, по которому в одном месте (в данном случае в Минске) собираются наемники ЧВК Вагнера, и ни у кого из приглашенных не возникает никаких подозрений по поводу цели вызова. Ни у кого не закрадывается мысли, что их на самом деле хотят собрать группой, обезвредить и вывезти в Украину.
Повне оточення скрізь люті вороги, попереду російські окупанти. А ззаду зрадники,
продажні" слуги кремля "ЗЕбіли" - агенти кремля, виродки які своєю зрадою: миром -капітуляцією . Вони знищують і Українську державу і Український народ!
Але повністю підконтрольний ФСБ таракан цього чомусь не робить.
як думаєте чому?
після фільму Грозева буде пізно
В 2002 ГОДУ, В БЕЛАРУСИ, ПО РЕШЕНИЮ СУДА, ПОДОЛЯК БЫЛ ОШТРАФОВАН НА 60 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ ЗА КЛЕВЕТУ. А В 2004 ГОДУ, ЗА ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ «МОГУТ ПРИВЕСТИ К ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ», ДЕПОРТИРОВАН В УКРАИНУ.
С апреля 2020 - советник руководителя ОПУ Андрея Ермака.
Подоляк был советником главы Администрации Януковича СЕРГЕЯ ЛЬОВОЧКИНА, а на парламентских выборах 2012 года фактически выполнял роль "смотрящего" по мажоритарным округам в Киеве.
Тогда в столице пролетели все ставленники Банковой, которые шли в качестве самовыдвиженцев.
Также говорят, что Подоляк имел отношение к попыткам отбелить одиозного https://dosye.info/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрия "Енакиевского" Иванющенко
https://dosye.info
Маячня ! Намагався домовитися про екстрадицію "вагнерівців"? Так а з ким, з кривавим диктатором? Цим самопроголошеним намісником колишньої Білоруської держави яка перетворилася в безправну кацапську колонію. Ну з таким ж успіхом продажний ...резидент ЗЕбіл капітулянт міг домовиться про екстрадицію цих кривавих нелюдей вбивць "вагнерівців" з фашистом )(уйлом. Адже різниці межу ним і його відданим холуєм кривавим виродком Лукою обсолютно немає ніякої .
по-друге, "Президент завжди говорить, якщо у нас є можливість вимагати екстрадицію громадян будь-якої країни, які брали участь у бойових діях на боці сепаратистів на Донбасі, то ми будемо це вимагати у будь-якої країни." Джерело: https://censor.net/ua/n3274120 чергове сцяння, https://www.radiosvoboda.org/a/news-chexija-areshty-donbas/31214946.html невже й до чехів звертались, обсоси брехливі.