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Зеленський (22411) ПВК Вагнер (1534) Подоляк Михайло (305)

Радник глави ОП Подоляк: Зеленський не зливав Лукашенку "вагнерівців", а намагався домовитися про їх екстрадицію

Радник глави ОП Подоляк: Зеленський не зливав Лукашенку

Розмова президентів України і Білорусі про бойовиків ПВК "Вагнера" відбувся 5 серпня 2020 року - через тиждень після затримання бойовиків у Білорусі. Зеленський намагався домогтися від Лукашенка видачі "вагнерівців" Україні.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив у коментарі інформагентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"В інтерв'ю президент не говорив нічого нового у справі "вагнерівців". Він дав загальне уявлення, як ми можемо оцінювати, а не давати юридичних трактувань, виходячи зі знань, які ми сьогодні маємо. Він послався на офіційну розмову з Лукашенком, яка відбулася 5 серпня, через тиждень після затримання в Білорусі потенційних суб'єктів кримінального переслідування в Україні і офіційно зажадав їх екстрадиції", - сказав Подоляк.

Звинувачення на адресу Зеленського він називає "безглуздими".

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"Причинно-логічні зв'язки у претензіях геть відсутні. Немає нічого нового у цій темі. Немає журналістських розслідувань, які очікували тривалий час і, відповідно, немає нічого у цій темі додатково з того, що можна було б сказати... Президенту приписують слова, яких він не говорив і обговорення, яких він не вів", - стверджує Подоляк.

Радник глави ОП наполягає, що Зеленський і Лукашенко обговорювали тільки екстрадицію бойовиків в Україну.

"Жодних додаткових повідомлень не було зроблено. ... Президент завжди говорить, якщо у нас є можливість вимагати екстрадицію громадян будь-якої країни, які брали участь у бойових діях на боці сепаратистів на Донбасі, то ми будемо це вимагати у будь-якої країни. Природно до Білорусі ми теж звернулися", - сказав Подоляк.

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Раніше президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.
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Топ коментарі
+79
Как интересно. Какждый день история меняется. Не останавливайтесь, придумывайте дальше
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29.06.2021 20:49
+59
Йдіть у сраку (с)
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29.06.2021 20:49
+58
Когда у человека есть одна версия, то можно конечно ему поверить (теоретически).
Но когда это уже третья или четвертая версия, то поверит только полный идиот.
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29.06.2021 20:52
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а может лучше в ежовые рукавицы?
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29.06.2021 23:28 Відповісти
А ничего, что Лука после этого пригласил к себе для рзбирательства прокурора Венедиктову, а та не приехала?
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29.06.2021 21:48 Відповісти
Сокамерникам зелоха понравятся истории про то, как он вагнеровцев ловил. Фишка в том, что каждый день одна и та же история по новому рассказывается.
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29.06.2021 21:53 Відповісти
Це точно про ЗЕ : як казала моя бабуся "Скільки гівно не пахти , а воно смердить"!
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29.06.2021 21:59 Відповісти
Дослівно - "Останній раз ми спілкувалися з ним телефоном, до речі, раз ми говоримо про вагнерівців, це те, де я був залученний в цю тему. Коли вагнерівці були на території Білорусі, я подзвонив Олександру Григоровичу, і сказав йому, я його попередив, я готовий вам надати всю повну інформацію, що стосується цих людей. Ми вже розуміли, які там прізвища, ми розуміли, хто вони такі... .


Падляк , якщо ти ,чи твої холопи , мене читаєш , слухай - не ..зди , добре . .? Не роби з людей ідіотів ,, твоє Зе чітко сказало - коли вагнерівці були на території Білорусі.. Він не сказав -коли БУЛИ АРЕШТОВАНІ на території Білорусі ,, він сказав просто - коли були . Тобто - про арешт їх ,мова не йде . По друге , а як можна впевнитися що розмова Зе і Луки відбувалася вже ПІСЛЯ затримання вагнерівців .? Це тому що ти так говориш , так - а чому тобі всі мають вірити ? Хто ти такий , щоб тобі можна було вірити.? . Ти лише офісний холуй дЕрьмака .
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29.06.2021 22:00 Відповісти
Ця гидота вважає, шо хтось повірить цій маячні?!😂
Домовитись з. Тарганом, щоб той видав *********** головорізів?!
Серйозно?!!!! 😂
Тоді шмаркля - фєєричний ідіот!
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29.06.2021 22:01 Відповісти
він як був кловуном-то так і ним залишився...
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29.06.2021 22:49 Відповісти
нихрена не идиот, хватит себя тешить этим...они продумали отмазку как смогли лишь бы хоть как то выставить зельку красавцем в этой истории, там все четко сказано и сказано не в прямом эфире а в записи, тоесть слово в слово дубль за дублем... он слил потому что ему надо слить, может так лучше бизнес идет в кинематографии на раисе, может другие цели были...но когда один президент звонит другому, он не телке своей набирает спросить бесцельно "привет, как день?"... просто лучше отмазки из этой истории не вышло... а ведь его тактика пиз...жа хороша - "жги на встречу"...не идиот, он осознанно все сделал и гордится этим, это гос измена, а не тупость
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30.06.2021 11:20 Відповісти
Подоляк нагадує ганну герман і януковича - той ляпне щось про Анну Ахметову або Гулака Артьомовского - а Ганнуся з придуркуватим виглядом тупо відмазує шефа!
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29.06.2021 22:03 Відповісти
Отак як згадаєш якого лайна на лопаті не обирав цей "мудрий нарід"- прости Господи!
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29.06.2021 22:04 Відповісти
ВЕРИМ!!! зелёной сопле - ВЕРИМ!!!!
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29.06.2021 22:08 Відповісти
Вовка в тридевятом царстве...
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29.06.2021 22:14 Відповісти
Всего-то надобыло подождать пока самолет с вагнеровцами окажеться над территорией Украины .
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29.06.2021 22:15 Відповісти
если б глава ГУР не следовал инструкциям то да, хз как зеля их потом выменивал бы, но глава ГУР выполнил свой долг и пошел докладывать главе государства, откуда он знал что там московиты?
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30.06.2021 11:23 Відповісти
Радник глави ОП Подоляк: Зеленський не зливав Лукашенку "вагнерівців", а намагався домовитися про їх екстрадицію - Цензор.НЕТ 7174
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29.06.2021 22:16 Відповісти
Гооооооооол !!!
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29.06.2021 22:28 Відповісти
Сначала предупредил что они там есть,потом начал договариваться когда их взяли!
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29.06.2021 22:31 Відповісти
це дійсно найтупіша відмазка від ОП...вони навіть збрехати толком не можуть...
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29.06.2021 22:48 Відповісти
зеленосяйвий обісрався
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29.06.2021 22:35 Відповісти
треба міняти.. як підгузок
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29.06.2021 23:46 Відповісти
Сюжет для комедийного сериала - путинские шестёрки делят путинских наёмников.....А кремлёвская крыса об этом и не подозревает....
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29.06.2021 22:41 Відповісти
гребаний стид! ОП вже не знає що спи...ти...гниди...
якби не дзвіночок Зе-наші б в Борисполі спокійно прийняли б "вагнерівців"...
це був би скажений успіх та удар під дих кацабії...
але Зе тупо засц...в і подзвонив Луці...він зрадник...тупо зрадник....
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29.06.2021 22:47 Відповісти
Дурбелло...
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29.06.2021 22:48 Відповісти
Тобто факт державної зради був , радник ОП лише переконує , що це відбулося не навмисно ?
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29.06.2021 22:49 Відповісти
он готов убеждать во всем, что выгодно его папику и босу по совместительству... надо будет завтра он за штукарь баксов заявит что это марсиане слили операцию и даже найдет парочку таких "марсиан", но уже по 50 баксов за 5 реплик на камеру
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30.06.2021 11:26 Відповісти
Эта же зеланая мразь немногим ранее врала по-другому

Советник украинского президента Михаил Подоляк настаивает, что сорванная спецоперация по «вагнеровцам» - это на самом деле вымышленная история…По словам советника, ему кажется абсурдным план, по которому в одном месте (в данном случае в Минске) собираются наемники ЧВК Вагнера, и ни у кого из приглашенных не возникает никаких подозрений по поводу цели вызова. Ни у кого не закрадывается мысли, что их на самом деле хотят собрать группой, обезвредить и вывезти в Украину.
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29.06.2021 22:53 Відповісти
та вже абсолютно "якарізниця" (с)....
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29.06.2021 23:02 Відповісти
и подляк и зеленский сядут. если вам будет от єтого легче то подляк сядет точно
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29.06.2021 23:03 Відповісти
Радник глави ОП Подоляк: Зеленський не зливав Лукашенку "вагнерівців", а намагався домовитися про їх екстрадицію - Цензор.НЕТ 6372
Повне оточення скрізь люті вороги, попереду російські окупанти. А ззаду зрадники,
продажні" слуги кремля "ЗЕбіли" - агенти кремля, виродки які своєю зрадою: миром -капітуляцією . Вони знищують і Українську державу і Український народ!
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29.06.2021 23:12 Відповісти
Ти за себе розписуйся.......а за інших не треба..... Як всім хочется показати що всі такі дурні як ти...Ні ти один...))) І більшість не згодні з тобою)))
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30.06.2021 01:44 Відповісти
В ситуації саме цікаве, що бацька зараз може одним словом знищити бубочку. Просто заявивши що зеленський звонив ДО арешту виродків в Білорусі. Навіть неважливо чи буде це правдою.

Але повністю підконтрольний ФСБ таракан цього чомусь не робить.
як думаєте чому?
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29.06.2021 23:31 Відповісти
Лука + ***** = 2 *****.
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30.06.2021 01:52 Відповісти
Точнее, Лука+Ху...ло+Зеля=три Ху...ла!
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30.06.2021 07:36 Відповісти
ху..ло в кубе ну или триединый скрепный брад)))
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30.06.2021 11:27 Відповісти
так хто злив ? признавайтеся..
після фільму Грозева буде пізно
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29.06.2021 23:48 Відповісти
ПОДОЛЯК МИХАИЛ - скандальный журналист и политтехнолог, "информационный киллер", готовый, по его словам, в зависимости от оплаты работать с кем угодно.


В 2002 ГОДУ, В БЕЛАРУСИ, ПО РЕШЕНИЮ СУДА, ПОДОЛЯК БЫЛ ОШТРАФОВАН НА 60 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ ЗА КЛЕВЕТУ. А В 2004 ГОДУ, ЗА ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ «МОГУТ ПРИВЕСТИ К ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ», ДЕПОРТИРОВАН В УКРАИНУ.


С апреля 2020 - советник руководителя ОПУ Андрея Ермака.


Подоляк был советником главы Администрации Януковича СЕРГЕЯ ЛЬОВОЧКИНА, а на парламентских выборах 2012 года фактически выполнял роль "смотрящего" по мажоритарным округам в Киеве.
Тогда в столице пролетели все ставленники Банковой, которые шли в качестве самовыдвиженцев.
Также говорят, что Подоляк имел отношение к попыткам отбелить одиозного https://dosye.info/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрия "Енакиевского" Иванющенко
https://dosye.info
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29.06.2021 23:56 Відповісти
Соя тужиться, тужиться, а зрада не вилазить.
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30.06.2021 00:11 Відповісти
Замість зради Каса Бланка 4bb8fb00 із зеленої дупи вилізла.
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30.06.2021 01:49 Відповісти
когда тебе интеренет провели, скрепный?
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30.06.2021 11:29 Відповісти
Коли твоя мама в молодості ще на окружній стояла
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30.06.2021 11:46 Відповісти
какая свежая шутка))))
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30.06.2021 11:49 Відповісти
Ти чекав розумну відповідь на дурне запитання? )))
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30.06.2021 11:57 Відповісти
я? неее, от тупой ботвы розумну видповидь?) да что ты, мне ж не 15 лет) меня умиляют ваши методички) ниче что этому высеру уже 3 года?) или тебя продлили сразу до 24-го года?) не впадлу канючить за копейки ради зеленых?)
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30.06.2021 12:02 Відповісти
Кацапьонок, що сказати хотів ?
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30.06.2021 12:05 Відповісти
Нет ничего тайного, что не стало бы явным (с)
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30.06.2021 00:38 Відповісти
Та все зрозуміло що і як було давно... Зрозуміло що операція була не к часу...І зрозуміло що ії прорахували із за затримки..Хоч тут є питання... які можуть все прояснити... А саме як що був витік .. чому не має розслідування..... а як що було рішення то воно помилкове і політичне. І головне Та інша спец служба була поставлена до відома про рішення чи сама запропонувала такий вихід...От що цікаво. А Лука зіграв в прогибання перед ХЛОМ..Нашим і розраховувать на те що Лука видасть найманців і в мріях не треба було.. А от перевертати всі з ніг на голову і використовувати ..колишній.... все одно буде все одно буде далі вам тепер воду мутить ..... Хоча арешт найманців цих все одно ні чого не поміняв...Така пуста операція для України...використать її все одно не вдалося с користю.. О от колишньоме це зацепочка якою він гівно черпать буде
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30.06.2021 01:39 Відповісти
это не важно...все вопросы ни очем, важно то что оно врет, даже с учетом того что перечеркивает вранье своих ермаков и прочей прислуги...там нет правды ни слова
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30.06.2021 11:30 Відповісти
Що не ЗЕ-депутат, то кончена гнида.
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30.06.2021 01:45 Відповісти
Тогда вопрос остается - кто слил?
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30.06.2021 02:20 Відповісти
остались вопросы?) Зе взял все на свою шею ибо президентский иммунитет, так ермачка не тронут)
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30.06.2021 11:31 Відповісти
А шо нам скажет Падляк про Чауса?
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30.06.2021 02:42 Відповісти
еще сценаристы не доработали) пролог есть, завязку сняли и показали уже, а вот с развязкой и финалом пока беда)
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30.06.2021 11:32 Відповісти
Радник глави ОП Подоляк: Зеленський не зливав Лукашенку "вагнерівців", а намагався домовитися про їх екстрадицію - Цензор.НЕТ 3541
Маячня ! Намагався домовитися про екстрадицію "вагнерівців"? Так а з ким, з кривавим диктатором? Цим самопроголошеним намісником колишньої Білоруської держави яка перетворилася в безправну кацапську колонію. Ну з таким ж успіхом продажний ...резидент ЗЕбіл капітулянт міг домовиться про екстрадицію цих кривавих нелюдей вбивць "вагнерівців" з фашистом )(уйлом. Адже різниці межу ним і його відданим холуєм кривавим виродком Лукою обсолютно немає ніякої .
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30.06.2021 05:16 Відповісти
Рафік не винний
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30.06.2021 07:54 Відповісти
по-перше, питання ще й в тому, що вся ваша зеленська гидота півроку сцяла, що операції не було, аж допоки ваш недоумок сам не визнав, що операція була.
по-друге, "Президент завжди говорить, якщо у нас є можливість вимагати екстрадицію громадян будь-якої країни, які брали участь у бойових діях на боці сепаратистів на Донбасі, то ми будемо це вимагати у будь-якої країни." Джерело: https://censor.net/ua/n3274120 чергове сцяння, https://www.radiosvoboda.org/a/news-chexija-areshty-donbas/31214946.html невже й до чехів звертались, обсоси брехливі.
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30.06.2021 08:56 Відповісти
Такие качели напоминают российскую версию о MH17 - это была бомба на борту....... Это был штурмовик ВВСУ.... Это был истребитель ВВСУ.......... это была ракета ЗРК ВВСУ.......
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30.06.2021 11:19 Відповісти
наши круче, погоди, тут главное не мешать, скоро новая версия будет...орки еще с блокнотом ходит конспектировать будут за подоляком и арестовичем
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30.06.2021 11:34 Відповісти
Пацан к успеху шел, но не фартануло(с)
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30.06.2021 12:38 Відповісти
это правда. и это было давно известно. Зе сразу ещё тогда заявил, что он после задержания говорил с Лукой.
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30.06.2021 12:48 Відповісти
Зеленский, Так договаривался, так договаривался . что слил этому ****.......тому фашисту -Лукашенко всю государственную тайнуюю операцию!! Дебил Блин! Впрочем чему мы удивляемся??Клоун Зеленский , и его кухарки, баянисты, безработные лентяй . попрошайки-проститутки и прочая его хрень, не научена элементарным нормам госуправления и хранения гостайны!! Им бы только поржать, нажратся , и порыгать!!!
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30.06.2021 13:26 Відповісти
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