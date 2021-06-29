Радник глави ОП Подоляк: Зеленський не зливав Лукашенку "вагнерівців", а намагався домовитися про їх екстрадицію

Розмова президентів України і Білорусі про бойовиків ПВК "Вагнера" відбувся 5 серпня 2020 року - через тиждень після затримання бойовиків у Білорусі. Зеленський намагався домогтися від Лукашенка видачі "вагнерівців" Україні.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив у коментарі інформагентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"В інтерв'ю президент не говорив нічого нового у справі "вагнерівців". Він дав загальне уявлення, як ми можемо оцінювати, а не давати юридичних трактувань, виходячи зі знань, які ми сьогодні маємо. Він послався на офіційну розмову з Лукашенком, яка відбулася 5 серпня, через тиждень після затримання в Білорусі потенційних суб'єктів кримінального переслідування в Україні і офіційно зажадав їх екстрадиції", - сказав Подоляк.

Звинувачення на адресу Зеленського він називає "безглуздими".

Читайте також: Посадові особи мають відзвітувати на засіданні ТСК про зрив операції щодо "вагнерівців", - нардеп "ЄС" Забродський

"Причинно-логічні зв'язки у претензіях геть відсутні. Немає нічого нового у цій темі. Немає журналістських розслідувань, які очікували тривалий час і, відповідно, немає нічого у цій темі додатково з того, що можна було б сказати... Президенту приписують слова, яких він не говорив і обговорення, яких він не вів", - стверджує Подоляк.

Радник глави ОП наполягає, що Зеленський і Лукашенко обговорювали тільки екстрадицію бойовиків в Україну.

"Жодних додаткових повідомлень не було зроблено. ... Президент завжди говорить, якщо у нас є можливість вимагати екстрадицію громадян будь-якої країни, які брали участь у бойових діях на боці сепаратистів на Донбасі, то ми будемо це вимагати у будь-якої країни. Природно до Білорусі ми теж звернулися", - сказав Подоляк.

Також читайте: Зі "справою вагнерівців" розбереться, хто треба. Ріже слух, коли минула влада говорить про мораль і повчає чинну, - "слуга народу" Верещук

Раніше президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.