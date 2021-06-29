УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4315 відвідувачів онлайн
Новини
4 468 13
декларація (1377) закон (2781) електронне декларування (1463) НАЗК (1669)

НАЗК про покарання за брехню в деклараціях у новому законі: Президент несправедливо зменшив термін позбавлення волі для чиновників

НАЗК про покарання за брехню в деклараціях у новому законі: Президент несправедливо зменшив термін позбавлення волі для чиновників

У прийнятому Верховною Радою 29 червня законі недостатньо суворе покарання за недостовірне декларування.

Про це повідомляється в заяві на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, у своєму вето президент зменшив термін позбавлення волі за статтею 366-3 до одного року. Законопроєкт, внесений президентом за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони 29 грудня 2020 року, передбачав два роки позбавлення волі", - нагадують в НАЗК.

Для всіх інших злочинів і тепер передбачені триваліші терміни - не менше двох років.

"З огляду на те, що відповідно до статей 21, 24 Конституції України усі люди є рівними перед законом, НАЗК вважає, що до публічних службовців не повинні застосовуватися особливі - м'якші - правила відповідальності, ніж до інших громадян", - підкреслюється в повідомленні.

Читайте також: Рада ухвалила закон про посилення відповідальності за брехню у деклараціях із пропозиціями Зеленського

У відомстві нагадують, що депутати внесли в законопроєкт правки, які могли дозволити нечесним декларантам не вказувати жодних відомостей про майно членів своїх сімей і таким чином ухилятися від декларування власних коштів, але на вимогу, в тому числі НАЗК, президент документ ветував.

"Сьогодні головне, чого вимагає суспільство - це належне покарання для корупціонерів. Ухвалення цього законопроєкту - важливий крок для досягнення цієї мети. Водночас НАЗК залишається на своїй позиції, що позбавлення волі має передбачатися за умисну вказівку недостовірних відомостей у розмірі, починаючи з 1 млн грн (за ухваленим законом - з 4,54 млн грн), а відповідальність бути строгою і відповідати принципам рівності всіх перед законом", - заявив глава НАЗК Олександр Новіков.

У НАЗК також зазначили, що застосувати норми закону можна буде тільки до декларацій за 2021 рік. Їх чиновники подаватимуть наступного року.

Нагадаємо, Верховна Рада 29 червня повторно підтримала законопроєкт №4651 про покарання за брехню в деклараціях. З документа прибрали правки, які послаблювали відповідальність за порушення, і через які президент Володимир Зеленський ветував закон.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
для себя родимого клован старался
показати весь коментар
29.06.2021 21:21
+8
Земрази в своём репертуаре… готовятся к концертам киркорова и прочей русской нечисти
показати весь коментар
29.06.2021 21:25
+6
НАПК о наказании за ложь в декларациях в новом законе: Президент несправедливо уменьшил срок лишения свободы для чиновников - Цензор.НЕТ 6663
показати весь коментар
29.06.2021 21:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
для себя родимого клован старался
показати весь коментар
29.06.2021 21:21 Відповісти
Для нього закон взагалі не писаний.
показати весь коментар
29.06.2021 21:56 Відповісти
Земрази в своём репертуаре… готовятся к концертам киркорова и прочей русской нечисти
показати весь коментар
29.06.2021 21:25 Відповісти
НАПК о наказании за ложь в декларациях в новом законе: Президент несправедливо уменьшил срок лишения свободы для чиновников - Цензор.НЕТ 6663
показати весь коментар
29.06.2021 21:25 Відповісти
Учитывая, что в соответствии со статьями 21, 24 Конституции Украины все люди равны перед законом, к публичным служащим не должны применяться особые - более мягкие - правила ответственности, чем к другим гражданам
показати весь коментар
29.06.2021 21:28 Відповісти
Козлы зеленые,
показати весь коментар
29.06.2021 21:29 Відповісти
коля-ПИТУХ ТИЩЕНКО В 7 РАЗ ДОРОЖЕ МОРСКИЕ ДОКУМЕНТЫ СДЕЛАЛ МРАЗЬ КОНЧЕНАЯ НАПК о наказании за ложь в декларациях в новом законе: Президент несправедливо уменьшил срок лишения свободы для чиновников - Цензор.НЕТ 8825
КОЛЯ ТЫ НЕ КОТЛЕТА -ТЫ ПИТУХ ДЫРЯВЫЙ
показати весь коментар
29.06.2021 21:36 Відповісти
" Простий хлопець з наріду " турбується про "простий зелений нарід"
показати весь коментар
29.06.2021 21:36 Відповісти
поцзедент борется с коррупцией
типа..
показати весь коментар
29.06.2021 22:29 Відповісти
Продажные мрази вместе с презиком, смягчившим и перечеркнувшим ответственность за недостоверное декларирование.
Эмигрировать с этой территории. Всем. Добра из-за такой падали здесь никогда не будет. Как проклятая земля
показати весь коментар
29.06.2021 22:32 Відповісти
По коментарях видно, скільки ботів тримає порошенко, рівно 23 %. Пишить, Україна по вас не заплаче.
показати весь коментар
29.06.2021 22:38 Відповісти
6-й способный учникк 5-го, стал мощным имитатором реформ и главарем коррупции, Зе смотрит вперед, если посадят за коррупцию, то срок будет мягче.
показати весь коментар
29.06.2021 23:05 Відповісти
 
 