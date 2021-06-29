Двоє п'яних чоловіків влаштували стрілянину на Приморському бульварі в Одесі. ВIДЕО
Вони лупили з пістолета по банеру. Чоловіків затримали.
Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки Одеської міськради, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці близько 7:30 під час чергового патрулювання охоронці КУ "Муніципальна варта" побачили двох чоловіків, які в нетверезому стані вирішили розважитися і постріляти з пістолета біля Дюка", - сказано в повідомленні.
Охоронці зробили їм зауваження і попросили припинити стрілянину, але ті відмовилися. Після цього охорона викликала поліцію і передала їм порушників. На чоловіків склали адміністративний протокол за стрілянину в межах населеного пункту. Тепер доведеться сплатити штраф у сумі від 1700 до 2550 гривень.
Топ коментарі
+12 napalm
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+5 Атас Злой
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+3 Evgeny N
показати весь коментар29.06.2021 21:57
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Хто зна...
Гидрант сколько раз за пару лет Закон Украины нарушил?
Вроде за 30 раз только конституцию.
Такие и сторонники.
Сколько раз пятый президент закон нарушил?
50 уголовных дел, примерно, "правоохренители" намастурбировали.
Конечно мир не идеален. Но.... Л. Логика.