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Новини
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Одеса (5320) стрілянина (1757)

Двоє п'яних чоловіків влаштували стрілянину на Приморському бульварі в Одесі. ВIДЕО

Двоє п'яних чоловіків влаштували стрілянину на Приморському бульварі в Одесі. ВIДЕО

Вони лупили з пістолета по банеру. Чоловіків затримали.

Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки Одеської міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці близько 7:30 під час чергового патрулювання охоронці КУ "Муніципальна варта" побачили двох чоловіків, які в нетверезому стані вирішили розважитися і постріляти з пістолета біля Дюка", - сказано в повідомленні.

Охоронці зробили їм зауваження і попросили припинити стрілянину, але ті відмовилися. Після цього охорона викликала поліцію і передала їм порушників. На чоловіків склали адміністративний протокол за стрілянину в межах населеного пункту. Тепер доведеться сплатити штраф у сумі від 1700 до 2550 гривень.
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Топ коментарі
+12
А не могли поліцейські їх застрілити на місці щоб іншим була наука?
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29.06.2021 21:37
+5
Полиция - герои, рюкзаков - суперспасатель, геращенко - рембо! Правда, пистолет - детский баллончиковый пневмат. Но на видео видно, как злоумышленники отстреливались до последнего баллончика. Срочно для рюкзакова сковать орден, а всем ментам еще пару миллиардов гривен на повышение зарплат из ковидфонда.
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29.06.2021 21:39
+3
Цікаво: а от якби (гіпотетично) в Україні був закон про зброю, де б було перелічено все дозволене і не дозволене в поводженні з пневматичною, вогнепальною короткоствольною, вогнепальною з довгим стволом і навіть холодною зброєю (звісно, з визначенням типу зброї), то можливо б і такої ситуації не сталося або реакція поліції була б зовсім іншою...
Хто зна...
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29.06.2021 21:57
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казакожурналисты
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29.06.2021 21:36 Відповісти
А не могли поліцейські їх застрілити на місці щоб іншим була наука?
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29.06.2021 21:37 Відповісти
Полиция - герои, рюкзаков - суперспасатель, геращенко - рембо! Правда, пистолет - детский баллончиковый пневмат. Но на видео видно, как злоумышленники отстреливались до последнего баллончика. Срочно для рюкзакова сковать орден, а всем ментам еще пару миллиардов гривен на повышение зарплат из ковидфонда.
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29.06.2021 21:39 Відповісти
Если встать на крышку люка...
Двое пьяных мужчин устроили стрельбу на Приморском бульваре в Одессе - Цензор.НЕТ 586
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29.06.2021 21:42 Відповісти
Круто, 2550грн, стреляй не хочу, называется.
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29.06.2021 21:53 Відповісти
Цікаво: а от якби (гіпотетично) в Україні був закон про зброю, де б було перелічено все дозволене і не дозволене в поводженні з пневматичною, вогнепальною короткоствольною, вогнепальною з довгим стволом і навіть холодною зброєю (звісно, з визначенням типу зброї), то можливо б і такої ситуації не сталося або реакція поліції була б зовсім іншою...
Хто зна...
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29.06.2021 21:57 Відповісти
Дай дурню зброю … Хто там за вільну продаж зброі ?
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29.06.2021 21:57 Відповісти
Я. Пневматы без регистрации продают свободно. При свободном обороте коротком вольного огнестрела эти зебилы не рискнули бы стрелять.
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29.06.2021 22:35 Відповісти
А порохобіли ?)
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29.06.2021 23:01 Відповісти
Подумай))
Гидрант сколько раз за пару лет Закон Украины нарушил?
Вроде за 30 раз только конституцию.
Такие и сторонники.

Сколько раз пятый президент закон нарушил?
50 уголовных дел, примерно, "правоохренители" намастурбировали.
Конечно мир не идеален. Но.... Л. Логика.
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29.06.2021 23:11 Відповісти
Почему не рискнули бы?
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30.06.2021 08:49 Відповісти
Потому что на востоке 14год, лето, пдр соблюдали лучше чем на другой части Украины
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30.06.2021 12:35 Відповісти
Так за це ж тюрма має бути,а не штраф.
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29.06.2021 22:00 Відповісти
Два дебила - это сила!
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29.06.2021 22:18 Відповісти
оце так новина - подія дня прямо!
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30.06.2021 10:00 Відповісти
умно...
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30.06.2021 12:47 Відповісти
 
 