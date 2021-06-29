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МЗС про вихід Білорусі зі "Східного партнерства": Україна готова сприяти подальшій взаємодії білоруського громадянського суспільства з ЄС

МЗС про вихід Білорусі зі

Рішення Білорусі припинити участь в ініціативі ЄС "Східне партнерство" суперечить інтересам білоруського народу.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення про призупинення участі в ініціативі ЄС "Східне партнерство" свідчить про неповагу до цінностей демократії, верховенства права і прав людини, на яких засновано "Східне партнерство". Найголовніше, воно суперечить інтересам білоруського народу і його історичній приналежності до сім'ї європейських народів" , - сказано в заяві.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що цей односторонній крок жодним чином не позбавляє білоруський народ його права на зближення з Європейським союзом і співробітництво в рамках "Східного партнерства" на основі європейських цінностей і з метою зміцнення європейської ідеї в нашому регіоні.

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"Україна готова допомогти білоруському громадянському суспільству зберегти доступ до заходів і проєктів "Східного партнерства", а також сприятиме подальшому діалогу і контактам білоруського громадянського суспільства з Європейським союзом. Водночас поточна ситуація в "Східному партнерстві" напередодні його майбутнього саміту свідчить про нагальну потребу переосмислити стратегічні цілі цієї важливої ​​ініціативи ЄС, посилити її геополітичне значення і відкрити європейські перспективи для тих держав-учасниць, які цього хочуть. Це сприятиме розвитку співпраці всіх держав регіону на основі європейських цінностей, укріпить їх стійкість проти зовнішніх викликів", - заявили в МЗС.

Зазначається, що саме з такою метою Україна, Грузія і Молдова заснували формат посиленої взаємодії - Асоційоване тріо.

Нагадаємо, 28 червня стало відомо, що Білорусь призупиняє членство в "Східному партнерстві" і відкликає свого постпреда в ЄС для консультацій. Також Мінськ рекомендує главі представництва Євросоюзу виїхати в Брюссель. Ці дії Білорусь зробила у відповідь на європейські санкції.

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А білоруське суспільство того бажає?........
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29.06.2021 21:33 Відповісти
Треба було б якось дипломатичніше виразитись. Ту,тіпа- та і йух з вами...
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29.06.2021 21:35 Відповісти
Пойду к соседу, расскажу ему, как жить ему дальше.
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29.06.2021 21:50 Відповісти
Тут скорее как умирать дальше, под тараканом жизни нет.
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30.06.2021 01:43 Відповісти
ЗЕ, если шо, готов снова позвонить Луке, если против него или ***** еще какая-нить секретная операция наметится.
Старый друг лучше новых двух.
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29.06.2021 22:05 Відповісти
Коммерческие авиарейсы в Беларусь возобновите , радетели за беларуский народ . А то из-за одного фсбшного агента театрально арестованного попасть в страну фактически можно только через кацапстан . .
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29.06.2021 22:12 Відповісти
А зачем попадать в папуасии через снигерии?
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30.06.2021 01:42 Відповісти
Там того гражданского общества от силы 5-10 %,остальные-вата ватная.
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30.06.2021 02:40 Відповісти
 
 