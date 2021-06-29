МЗС про вихід Білорусі зі "Східного партнерства": Україна готова сприяти подальшій взаємодії білоруського громадянського суспільства з ЄС
Рішення Білорусі припинити участь в ініціативі ЄС "Східне партнерство" суперечить інтересам білоруського народу.
Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.
"Рішення про призупинення участі в ініціативі ЄС "Східне партнерство" свідчить про неповагу до цінностей демократії, верховенства права і прав людини, на яких засновано "Східне партнерство". Найголовніше, воно суперечить інтересам білоруського народу і його історичній приналежності до сім'ї європейських народів" , - сказано в заяві.
У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що цей односторонній крок жодним чином не позбавляє білоруський народ його права на зближення з Європейським союзом і співробітництво в рамках "Східного партнерства" на основі європейських цінностей і з метою зміцнення європейської ідеї в нашому регіоні.
"Україна готова допомогти білоруському громадянському суспільству зберегти доступ до заходів і проєктів "Східного партнерства", а також сприятиме подальшому діалогу і контактам білоруського громадянського суспільства з Європейським союзом. Водночас поточна ситуація в "Східному партнерстві" напередодні його майбутнього саміту свідчить про нагальну потребу переосмислити стратегічні цілі цієї важливої ініціативи ЄС, посилити її геополітичне значення і відкрити європейські перспективи для тих держав-учасниць, які цього хочуть. Це сприятиме розвитку співпраці всіх держав регіону на основі європейських цінностей, укріпить їх стійкість проти зовнішніх викликів", - заявили в МЗС.
Зазначається, що саме з такою метою Україна, Грузія і Молдова заснували формат посиленої взаємодії - Асоційоване тріо.
Нагадаємо, 28 червня стало відомо, що Білорусь призупиняє членство в "Східному партнерстві" і відкликає свого постпреда в ЄС для консультацій. Також Мінськ рекомендує главі представництва Євросоюзу виїхати в Брюссель. Ці дії Білорусь зробила у відповідь на європейські санкції.
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