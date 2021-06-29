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Низький інтерес до читання, піратство і необхідність держпідтримки, - учасники Арсеналу про проблеми українського книжкового ринку

Низький інтерес до читання, піратство і необхідність держпідтримки, - учасники Арсеналу про проблеми українського книжкового ринку

У Києві завершилась одна з головних щорічних подій літературної галузі – X Книжковий арсенал. Цього року він нарешті відбувся оффлайн (з елементами онлайн-програми) та зібрав понад 200 учасників – видавців, авторів, ілюстраторів та різних культурних інституцій з усієї України. Полиці з бестселерами та новинками від українських авторів, автограф-сесії, презентації та жваві дискусії, загалом 300 різнопланових тематичних подій, – формат, за яким скучили не лише відвідувачі, а й самі учасники ринку.

Про це повідомляють Українські Новини, передає Цензор.НЕТ.

І хоча кількість українців, які купують та читають книжки українською мовою постійно зростає, експерти вважають, що цього ще замало для повноцінного стимулювання українського книжкового ринку.

Статистика взагалі свідчить, що регулярних читачів в Україні на порядок менше ніж у сусідній Європі. Тож над проблемою створення мотивацій до читання у пересічних українців вже замислились ключові гравці книжкового ринку.

"У нас 30% читає українською принципово і бажано українською. Але лише кілька відсотків нормальну і серйозну літературу", - зазначив в одному з телеефірів "5 каналу" Владислав Кириченко, мистецька агенція "Наш формат".

До того ж, як зазначив Владислав Кириченко, зникли маленькі районні дистриб’ютори. Це невтішний результат, який пережили невеликі бізнеси, яким довелось зачинятись на тривалий час через жорсткі карантинні обмеження.

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Іван Малкович, видавництво "Абабагаламага": "Не стільки видавництвам бракує чогось, як бракує книгорозповсюджування. Потрібно щоб держава могла стимулювати відкриття нових книгарень. У нас дуже багато районних центрів, де їх нема".

Але ще більше непокоять сьогодні власників українських видавництв - піратство, контрафакт та відсутність елементарних правил етичного співіснування на ринку.

"В електронному вигляді піратство складає 99% від кількості скачаних текстів. У паперовому вигляді ми оцінюємо ситуацію на ринку десь як 15% контрафактні видання, здебільшого російських книжок українськими піратами", - додав Олександр Красовицький, видавництво "Фоліо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мав можливість поспілкуватися з учасниками, гостями та придбати цікаві видання", - Шмигаль відвідав "Книжковий Арсенал". ФОТОрепортаж

Українським видавцям дедалі важче конкурувати в ціні з піратською та контрафактною продукцією. Наприклад, російська література, надрукована нелегальним шляхом в Україні, майже вдвічі дешевша за книжки українських авторів. І цю проблему, видавці вважають, можна вирішити лише шляхом введення більш жорсткої відповідальності за розповсюдження контрафакту.

Ситуацію погіршує ще й відсутність корпоративної культури ведення бізнесу. Час від часу деякі учасники ринку починають вести себе надто агресивно по відношенню до конкурентів – демпінгувати, ігнорувати цивілізовані правила гри.

Тому ринок в очікуванні на впровадження більш системних та стратегічних рішень з боку держави на підтримку галузі.

Олександр Красовицький: "Головне що повинно бути – це системна політика держави в галузі книги. Промоція читання, оновлення бібліотек, книжкової торгівлі, підтримка українських авторів, перекладів світової класичної, наукової думки на українську мову, бо вона створює не тільки суспільне бачення, а й термінологію, якої часто немає".

Також дивіться: Зеленські накупили книжок на "Книжковому Арсеналі". ФОТОрепортаж

Щодо питання підтримки бібліотек, до прикладу, в Німеччині до бібліотек потрапляє кожна друга книга видана на ринку, у Франції кожна третя, за державний або за місцевий кошт, у Росії кожна десята книжка. В Україні кожна 250-та книжка. Фактично через бібліотечне фінансування європейські держави фінансують розвиток свого книжкового ринку.

Ці та інші інструменти державної політики вже зафіксовані в Стратегії розвитку читання, яка розроблена Міністерством культури та інформаційної політики України спільно з учасниками ринку. Тепер справа за темпами впровадженням її у життя.
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Топ коментарі
+5
Так, а я о чём?
Давайте книжек напечатаем, деньги выделим, пусть прилавки будут забиты никому не нужной литературой.
Снова запрягаем лошадь сзади телеги.
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29.06.2021 21:52
+4
по подписке, нужно было сдать много макулатуры или по блату но переплатить и интерес был, назовите мне украинскую книгу, за которую захотят переплатить и в очереди постоять?
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29.06.2021 21:58
+4
я польшу обьездил вдоль и поперек - знаю о чем говрю. там наших работающих мозгами - едининцы. все остальное - чернорабочие и обслуга панов - днище общества. те кто не хотел в школе учится, сейчас радуются 2000 злотых в мес.
А Украина нихера не виновата, что быдло всегда хотело халявы и выбирало то кравчучку, то чучму, то зека, теперь клоуна. быдло само себя разогало по свету. за 30 лет можно было построить нормальную страну, а не быковать.
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29.06.2021 22:13
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Если нет интереса к чтению, какая поддержка нужна издателям?
Может нужно поработать над тем, чтобы появился интерес?
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29.06.2021 21:48 Відповісти
какой интерес к чтению может быть у нации, которая избрала телевизионного клоуна из сериала управлять страной?!!
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29.06.2021 21:50 Відповісти
Так, а я о чём?
Давайте книжек напечатаем, деньги выделим, пусть прилавки будут забиты никому не нужной литературой.
Снова запрягаем лошадь сзади телеги.
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29.06.2021 21:52 Відповісти
когда-то за хорошую книгу и переплачивали и макулатуру носили, при совке, но дюма все равно находили,а если книга овно ,то какой интерес
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29.06.2021 21:51 Відповісти
при совке, в киевских книжных, кроме совково-пропагандонского дерьма вообще не было книг. о каких дюма речь?
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29.06.2021 21:55 Відповісти
по подписке, нужно было сдать много макулатуры или по блату но переплатить и интерес был, назовите мне украинскую книгу, за которую захотят переплатить и в очереди постоять?
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29.06.2021 21:58 Відповісти
а что в совке дюма продавался на языке оригинала? а хемингуей? а шекспир? на английском можно было купить?!!
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29.06.2021 22:05 Відповісти
дать 100миллиардов на поддержку выроботки интереса
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29.06.2021 21:53 Відповісти
Я как раз о противоположном.
Спрос рождает предложение, а не наоборот.
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29.06.2021 21:56 Відповісти
"Если нет интереса к чтению"

Тут не все так однозначно. Проблема "участников Арсенала" и иже с ними в том, что они не учитьівают тот факт, что подавляющее большинство давньім-давно читает єлектронньіе книги с мобилок, айфонов и т.п. а они пьітаются посчитать "покупающих и читающих книги на украинском языке".
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30.06.2021 01:23 Відповісти
интерес к книгам не вырабатывается в нищайшей стране, сначала желудок,потом остальное
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29.06.2021 21:50 Відповісти
why do you think so?
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29.06.2021 21:50 Відповісти
потому я так думаю, если в семье нищета, а на субсидиях 70% населения, то это нищета и не до книг им, так как книга стоит дорого
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29.06.2021 21:55 Відповісти
книга - не туалетная бумага, дешево стоить априори не может. кто не может себе позволить читать книги - моет туалеты по польшам поскольку в данной професии не нужны мозги.
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29.06.2021 21:59 Відповісти
дебил ты, в польше и по всей европе много грамотных и умных украинцев, мачеха -родина разогнала по свету,
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29.06.2021 22:02 Відповісти
я польшу обьездил вдоль и поперек - знаю о чем говрю. там наших работающих мозгами - едининцы. все остальное - чернорабочие и обслуга панов - днище общества. те кто не хотел в школе учится, сейчас радуются 2000 злотых в мес.
А Украина нихера не виновата, что быдло всегда хотело халявы и выбирало то кравчучку, то чучму, то зека, теперь клоуна. быдло само себя разогало по свету. за 30 лет можно было построить нормальную страну, а не быковать.
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29.06.2021 22:13 Відповісти
Не нужно в крайности впадать.
Детьми нужно заниматься, тогда у них будет интерес к чтению, спорту и учёбе, а не к тик-ток и инстаграм.
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29.06.2021 21:55 Відповісти
и какую книгу предложите почитать подростку?и в какую секцию пойти, если все платное? далеко не каждый может оплатить
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29.06.2021 21:57 Відповісти
Должна быть молодёжная госпрограмма, а не поддержка бизнесменов книгопечатников.
Насильно мил не будешь.
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29.06.2021 21:59 Відповісти
далеко не каждый может купить айфон, но по статистике, у большей части школьников старших классов есть данный гаджет. тут дело в желании, а деньги найдутся и на секцию и на книгу.
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29.06.2021 22:01 Відповісти
Шкляр, Кідрук - із українських авторів;
Сандерсон, Аберкромбі, Гобб - США та Англія;
Лю Цисінь, Ребекка Куанг - китайські;

Саяка Мурата, Ісуна Хасекура - японські.
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29.06.2021 22:13 Відповісти
Слухова і зорова сприймається не гірше,ніж читання.Все залежить,що ви слухаєте і дивитесь.Якусь фігню читати не краще,ніж дивитися якийсь тік-ток.А з піратством взагалі не можливо боротися.
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29.06.2021 21:55 Відповісти
Украина, вперёд!
Надеемся и верим!
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29.06.2021 21:57 Відповісти
Шкляра, Кідрука, Сандерсона, Аберкромбі і т.д. Авторів та літератури більш ніж вистачає.
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29.06.2021 22:06 Відповісти
предложите,кого читать, хоть нескольких авторов
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29.06.2021 22:01 Відповісти
народ, Швеция : Украина ... не забыли???
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29.06.2021 22:08 Відповісти
Я недавно купив книгу американського автора в українському перекладі. Читати складно: переклад тугий, часті кальки, часом враження що то просто не дуже ретельно відредагований ґуґл-переклад. Харківські видавництва взагалі не відрізняються якістю перекладу, але тут зовсім біда. Читатиму в оригіналі.

З іншого боку: книга коштувала 200 гривень. Наклад - 1000 примірників. 200 000 якщо всі продадуться. З них треба сплатит роялті американскьому видавництву, відбити витрати на друк, з них має заробити українське видавництво та магазин, що мені її продав. Питання - скільки заплатили перекладачу і чи був у нього матеріальний стимул зробити той переклад якісним?
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29.06.2021 22:16 Відповісти
Дивився якось інтерв'ю з представником видавництва. Він казав, що перекладачам платять мало, тому вони беруть одразу декілька книжок до перекладу, та намагаються його зробити якомога швидше. Не дивно, що якість перекладу виходить так собі.
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29.06.2021 22:29 Відповісти
Странно, но у оккупантов, вроде Пушкина и Толстого, проблем не было и нет...
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29.06.2021 22:24 Відповісти
Если 30% украинцев читает на украинском, стало быть 70% на русском. И при этом все потуги опять сводятся к тому, да бы удовлетворить интерес тех самых 30%. С таким подходом книга в Украине так и будет невостребована, хоть миллиард книг напечатайте.
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30.06.2021 09:15 Відповісти
Но лишь несколько процентов нормальную и серьезную литературу ...
Так "нормальной" и "серьезной" практически нет!
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30.06.2021 11:15 Відповісти
 
 