УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4279 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
26 112 87
Нідерланди (1503) Чорне море (1618) Міноборони рф (672)

Міноборони РФ пояснило дії авіації проти фрегата ВМС Нідерландів: "Почав рух у напрямку Керченської протоки"

Міноборони РФ пояснило дії авіації проти фрегата ВМС Нідерландів:

Міністерство оборони РФ відкинуло звинувачення в небезпечних діях бойової авіації РФ у Чорному морі поблизу фрегата ВМС Нідерландів 24 червня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Заявляється, що російська бойова авіація була піднята в повітря після того, як фрегат "Евертсен" нібито взяв курс на російську територію.

"Засобами об'єктивного контролю Чорноморського флоту за діями кораблів НАТО в Чорному морі було встановлено, що фрегат ВМС Нідерландів, який перебував у нейтральних водах, змінив курс проходження і почав рух у напрямку Керченської протоки", - сказано в повідомленні.

У російському міноборони заявляють, що винищувачі Су-30 і бомбардувальники Су-24 "здійснили на безпечній відстані прольоти поблизу корабля ВМС Нідерландів" у відповідності з Міжнародними правилами використання повітряного простору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони Нідерландів: Літаки РФ поводилися агресивно поблизу фрегата Zr.Ms. Evertsen у Чорному морі. ФОТО

Зазначається, що після прольотів російської авіації корабель ВМС Нідерландів "змінив курс від кордону РФ і продовжив рух попереднім маршрутом".

Нагадуємо, раніше повідомлялося, що російські винищувачі кілька годин здійснювали прольоти на небезпечно близьких відстанях, симулюючи атаки на корабель ВМС Нідерландів Evertsen у Чорному морі.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+42
"он е...нутый ,владимир путин, чтоб вы поняли"...
показати весь коментар
29.06.2021 22:37
+33
Ага, а мн17 летел в сторону востока.
показати весь коментар
29.06.2021 22:37
+15
Ну,блин, уже до тошноты надоели подобные завления козломордии,которую носом пихают в насранные нею же кучи,а она,падла,облизываясь,нагло заявляет,что это кучи говна не ее.
показати весь коментар
30.06.2021 02:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага, а мн17 летел в сторону востока.
показати весь коментар
29.06.2021 22:37 Відповісти
Ну,блин, уже до тошноты надоели подобные завления козломордии,которую носом пихают в насранные нею же кучи,а она,падла,облизываясь,нагло заявляет,что это кучи говна не ее.
показати весь коментар
30.06.2021 02:33 Відповісти
Слопатыжрущие и в свои штанысрущие мокшанские урки врут, как дышат. Ещё князь Щербатов писал в 17 веке: "Московиты невероятно лживы: лгут всегда и везде злохитренным московитским приёмом: бесстыже божатся, что говорят правду, и в это же время в глаза вам ********** лгут даже того когда, когда уже пойманы на лжи."
показати весь коментар
30.06.2021 03:20 Відповісти
Меня больше колышет мнение некоторых, типа, х#йло сдохнет - будет мир.
показати весь коментар
30.06.2021 12:37 Відповісти
"он е...нутый ,владимир путин, чтоб вы поняли"...
показати весь коментар
29.06.2021 22:37 Відповісти
Він вдає й*бнутого, щоб боялися. Але він забуває, що деколи таких просто вбивають.
показати весь коментар
29.06.2021 23:04 Відповісти
https://mobile.twitter.com/zloy_odessit

https://mobile.twitter.com/zloy_odessit Злой Одессит https://mobile.twitter.com/zloy_odessit @zloy_odessit https://mobile.twitter.com/zloy_odessit/status/1409770346832711680 13 ч

20-мм ЗАК Phalanx CIWS скучает в ожидании своего низколетящего Су-24М, ну или идущего на таран ПСКР проекта 1249.
Не скучай - приободрись! Это только начало https://mobile.twitter.com/hashtag/ExerciseSeaBreeze?src=hashtag_click #ExerciseSeaBreeze ! Минобороны РФ объяснило действия авиации против фрегата ВМС Нидерландов: "Начал движение в направлении Керченского пролива" - Цензор.НЕТ 4243 Фото:https://mobile.twitter.com/ExSeaBreeze @ExSeaBreeze

Минобороны РФ объяснило действия авиации против фрегата ВМС Нидерландов: "Начал движение в направлении Керченского пролива" - Цензор.НЕТ 368
показати весь коментар
29.06.2021 23:32 Відповісти
Міноборони РФ пояснило дії авіації проти фрегата ВМС Нідерландів: "Почав рух у напрямку Керченської протоки" - Цензор.НЕТ 8197
показати весь коментар
30.06.2021 00:58 Відповісти
скоро не будет россейской *********
показати весь коментар
30.06.2021 01:51 Відповісти
єйо і так нє било і нєт, ето всьо сімулякр трєтьєго порядка...
показати весь коментар
30.06.2021 17:44 Відповісти
мы то свидомые, а вы дибилоиды одибиленные (необалваненные) ящиком для одибиливания. Как смотрю эту россию1, первый и тд ,то слово афигиваю это никак не сказано
показати весь коментар
29.06.2021 23:11 Відповісти
Мокши - это позорные терпилы-рабы, позорно и покорно платящие дань кавказскому урке Кадырову. Ко всему этому позору мокши ещё и пещерные дикари: десятки миллионов этих дебилов с "лучшими в мире всеобщим средним образованием" с тупыми восторженными мордами заряжали воду в трехлитровых банках воду от телевизора на сеансах Чумака...
показати весь коментар
30.06.2021 03:26 Відповісти
Як там на московії кажуть: "РжуНєМагу"?
То най СК московитів розпочинає суди над усім статево зрілим населенням московії за зґвалтування - адже і поряд проходять, і можуть, і що вони думають - ніхто не знає!
Московити ніколи не визнають своєї жалюгідності та розумової обмеженості. І парадокс в тому, що не визнають саме з цих причин! Здається, є якась назва такої хвороби в медицині, але щоб всі були хворі - то вже наукові дисертації не одному поколінню психологів гарантовані!
показати весь коментар
29.06.2021 22:41 Відповісти
Эффект Даннинга-Крюгера)
показати весь коментар
30.06.2021 00:21 Відповісти
Люди, оказавшиеся под влиянием эффекта Даннинга-Крюгера, обладают неограниченной уверенностью в себе и своих силах. Они не осознают, что уровень их компетенции не соответствует тому, что они о себе думают. Такие люди никогда не признаются самим себе не только в том, что они некомпетентны, но и в том, что другие люди могут быть более компетентны в том или ином вопросе.

Источник: https://fishki.net/3465533-jeffekt-danninga-krjugera-chto-jeto-takoe-prostymi-slovami.html © Fishki.net
показати весь коментар
30.06.2021 03:36 Відповісти
Можно и по другому) Дурак не поймет, что он дурак, потому что он дурак)))
показати весь коментар
30.06.2021 08:25 Відповісти
їх там 5 тис особового складу з 32 країн на 32 кораблях і 40 літаках маневруватиме до 23 липня https://www.youtube.com/watch?v=ZxYR4IVjvxA&ab_channel=MixNews
показати весь коментар
29.06.2021 22:41 Відповісти
севас был бы освобожден за два часа
показати весь коментар
29.06.2021 22:51 Відповісти
Неа, два часа мало. Кацапы не успеют по морской традиции в городе русской славы свой ЧФ затопить. Кладите сути.
показати весь коментар
29.06.2021 22:57 Відповісти
Плешивый дед так хотел, чтобы там не было солдат НАТО 😁😁😁
показати весь коментар
29.06.2021 22:41 Відповісти
Хотіли подивитись шо то за міст кацапня збудувала.
показати весь коментар
29.06.2021 22:43 Відповісти
А в это время нашу украинскую армию нынешняя власть подтягивают к армии Московии... https://www.bagnet.org/news/politics/1313733/filial-rpts-v-ukraine-hotyat-*******-v-vsu Филиал РПЦ в Украине хотят внедрить в ВСУ .
показати весь коментар
29.06.2021 22:44 Відповісти
твоїми молитвами, 73/43%зебіл... вірніше, галасуванням. В тім числі.
показати весь коментар
29.06.2021 22:55 Відповісти
Нагадує риторику гопникія: "Он на мєня косо пасматрєл". Але всі!!! гопники погано закінчують.
показати весь коментар
29.06.2021 22:45 Відповісти
Подлетел ближе 200м - сбить. Не военные моряки, а морские геи.
показати весь коментар
29.06.2021 22:49 Відповісти
в международных водах? да вы сказочник,
показати весь коментар
29.06.2021 22:52 Відповісти
На відміну від московитів, представники цивілізованого світу притримуються міжнародних договорів та законів, що вони підписали та ратифікували.
Здається, Марк Твен сказав, що правда завжди буде в програші перед брехнею, бо брехня використовує всі можливі засоби, а правда - тільки правду.
показати весь коментар
29.06.2021 22:54 Відповісти
И сколько бортов из страны-помойки было сбито ВМС Украины в 2014? Шо-то не могу найти инфу...
показати весь коментар
29.06.2021 23:27 Відповісти
а что летали?
А у шахтеров ведь не было самолетов...
показати весь коментар
30.06.2021 08:23 Відповісти
Опять потыкали палкой в обосранного медведя
показати весь коментар
29.06.2021 22:59 Відповісти
а якщо 30 кораблів НАТО пройдуть через Керченську,шо робитимеш ,путінська мавпа?
показати весь коментар
29.06.2021 23:03 Відповісти
бронепамперсы в бункере менять ....
показати весь коментар
29.06.2021 23:06 Відповісти
Слухай Ольга з Італії, тут не дитячий садок
показати весь коментар
29.06.2021 23:15 Відповісти
Вы тут по взрослому сидите на бутылках?
показати весь коментар
30.06.2021 00:38 Відповісти
А Керченский полив принадлежит 50х50 Украине и РФ.
показати весь коментар
29.06.2021 23:10 Відповісти
звідки ти взяв такий фейк?
показати весь коментар
29.06.2021 23:13 Відповісти
Приписи статей 38 та 44 Конвенції з морського права, всі судна та літальні апарати, зокрема й третіх держав (а не тільки України або РФ), можуть користуватися правом транзитного проходу Керченською протокою, якому не повинно чинитися перешкод, та заходити в Азовське море.
показати весь коментар
29.06.2021 23:25 Відповісти
Йолопи у штабах, йолопи на бойових постах керування і такі ж самі дебіли, які пілотують.
показати весь коментар
29.06.2021 23:12 Відповісти
https://mobile.twitter.com/hochu_dodomu

https://mobile.twitter.com/hochu_dodomu hochu domoy v ua https://mobile.twitter.com/hochu_dodomu @hochu_dodomu https://mobile.twitter.com/hochu_dodomu/status/1409872292834955278 6 ч

Сегодня в рамках https://mobile.twitter.com/hashtag/ExerciseSeaBreeze?src=hashtag_click #ExerciseSeaBreeze на полигоне «Олешковские пески» в Херсонской области был применён ударный БПЛА Bayraktar TB2, стартовавший с военно-воздушной базы Кульбакино.

Минобороны РФ объяснило действия авиации против фрегата ВМС Нидерландов: "Начал движение в направлении Керченского пролива" - Цензор.НЕТ 8600
показати весь коментар
29.06.2021 23:28 Відповісти
Похоже,теперь авиация НАТО будет "на чеку".И в следующий раз пока НАТо будет играть в войнушку российские самолёты будут тихо сидеть "на карантине".потому как ответка может стать настолько серьёзной,что российские понты могут стоить ей вообще удаления из Черноморского бассейна (из Крыма.Грузии,Приднестровья)
показати весь коментар
29.06.2021 23:36 Відповісти
авіація там ні до чого - дальнісь дії ракет ПВО нідерландського фрегата вдвічі більша ніж дальнісь, з якої може запустити по ньому ракету кацапський літак
показати весь коментар
30.06.2021 00:15 Відповісти
авиация НАТО может просто "прижать к воде" российскую и без воен. действий.Есть такой манёвр как "выдавить из пространства".Ракеты и стрельба-это уже только как продолжение.если уж до того доходит.
показати весь коментар
30.06.2021 05:35 Відповісти
Ааааааааааа!,,,,, Аааааааааааа! ....Аааааааааа!.....Тревога,тревога....алярм, алярм.....хек,хек.....Аааааааааа!,,,,,.....
Он начал движение в сторону Керченского прлива.....аааааааа!

Не, ну не придурки **************???
показати весь коментар
29.06.2021 23:41 Відповісти
https://twitter.com/Liveuamap

https://twitter.com/Liveuamap Liveuamap @Liveuamap

https://twitter.com/Liveuamap https://twitter.com/Liveuamap



AIS data shows destroyer USS Ross approaching Crimea(data received from Russian-controlled AIS station) https://liveuamap.com/en/2021/29-june-ais-data-shows-destroyer-uss-ross-approaching-crimeadata via
https://twitter.com/hl_hp_ua @hl_hp_ua

Міноборони РФ пояснило дії авіації проти фрегата ВМС Нідерландів: "Почав рух у напрямку Керченської протоки" - Цензор.НЕТ 5668
показати весь коментар
30.06.2021 00:20 Відповісти
Наші виграли у шведів !!! Уявляю яка заграва буде за поребриком
показати весь коментар
30.06.2021 00:36 Відповісти
Схоже що путєн починає лізти в зал*пу. То британський есмінець, то нідерландський фрегат. Воно що, не розуміє, що проти НАТО нефік рипатись? Чи тупо на понт бере?
показати весь коментар
30.06.2021 00:43 Відповісти
Нагрібай, кацапня. балів. Нагрібай.
показати весь коментар
30.06.2021 00:59 Відповісти
КАЦАПИ - КРИМ УКРАЇНСЬКИЙ, ЯК І ЧАСТИНА КЕРЧЕНСЬКОГО ПРОЛИВУ
ТЕ ЩО ВИ ЙОГО АНЕКСУВАЛИ НЕ РОБИТЬ ЙОГО РОСІЙСЬКИМ, ЗАПАМ ЯТАЙТЕ.
показати весь коментар
30.06.2021 01:13 Відповісти
А не пора ли пройти по Керченскому проливу какому - то серьезному кораблю ,что бы эти козлы усрались!
показати весь коментар
30.06.2021 02:18 Відповісти
Мля...
Если бы этому эминцу понадобилось прорваться через Керченский пролив, дорога туда и обратно была бы усыпана сбитыми кацапскими пепелацами.
Собственно, этот эсминец какраз и заточен на противоракетную и противоавиационную борьбу.
показати весь коментар
30.06.2021 02:31 Відповісти
Нада просто закрити порти і аеропорти нормальних країн для мокшанских кораблів та літаків. Нада просто не впускати росію в світ людей.
показати весь коментар
30.06.2021 06:25 Відповісти
-Да даже соплеменник ШВАЙНмайера Отто фон Бисмарк был прав, когда говорил что : "Договоры с Россией не стоят и бумаги, на которой они написаны"". Эта проклятая фашистская и придуманная только в 18 веке не славянская а лапотная полу-монголоидная российская орда, она всегда нарушила все международные ею же подписанные договора в том числе и с Украиной и ведёт кровопролитную оккупационную войну против украинского государства. Войну даже вопреки признании этими российский кремлёвскими фашистами Договора о незыблемости суверенных украинских границ, и хочет навсегда аннексировать часть святой украинской земли Крым и Донбасс. Но украинский народ даже метра своей родной украинской территории не подарит своему лютому кровавому лапотному врагу и по любому освободит её от проклятых российских фашистов оккупантов.
показати весь коментар
30.06.2021 06:43 Відповісти
Народ, что ненавидит волю, обожает рабство, любит цепи на своих руках и ногах, грязный физически и морально…готовый в любой момент завоёвывать и угнетать все и вся". Шмелев. И это лапотные кацапы.
Так как «Русские - это не народ, а историческое проклятие человечества». - В.Шмелев
показати весь коментар
30.06.2021 06:52 Відповісти
Кацапи просто створили черговий сюжет для своєї пропаганди зайвохромосомної - мов, наші скрєпальоти "пабєділі" натовський корабель.
показати весь коментар
30.06.2021 07:20 Відповісти
Такое неуемное стремление к соперничеству! Внутри страны лучше бы его применили для собственного благосостояния.
показати весь коментар
30.06.2021 08:06 Відповісти
Отмазка для местной лаптеногой биомассы
показати весь коментар
30.06.2021 08:11 Відповісти
якщо вони це почнуть показувати по зомбоящику це буде провал, бо завтра післязавтра в "іхні" води зайде флот нато і буде там стріляти і шо вони вирішать отаке саме зробити з 30 кораблями і 50 літаками? і замахаються виправдовуваться перед лаптями как так? хотя на них ссуть а ім Божа роса. Скажуть пабеда значит пабеда ну чи помідори побіжать давити , або в Турцію іх не пустять
показати весь коментар
30.06.2021 08:55 Відповісти
https://panorama.pub/news/rossiya-potrebovala-ot-britanii-oplatit-remont-sudov-postradavshix-pri-inczidente-s-hms-defender?fbclid=IwAR3ZXDsFp3FvUpaPZKrFptJ_WbMEqhJ2sZH6YfZlo932i3h-*********** Кацапы однозначно дебилы. Хотелось бы увидеть как на такой запрос им поводят по губам.
показати весь коментар
30.06.2021 09:10 Відповісти
Цель выбрали правильно- голланские миротворцы и в африке, и в югославских войнах вели себя как сцикуны, не раз допустив акты геноцида против тех кого они приехали охранять. В то время как украинские миротворцы в Боснии спасли жителей городка Жупа от геноцида со стороны сербских сепаров- друзей расии.
показати весь коментар
30.06.2021 19:10 Відповісти
 
 