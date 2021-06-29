Міноборони РФ пояснило дії авіації проти фрегата ВМС Нідерландів: "Почав рух у напрямку Керченської протоки"
Міністерство оборони РФ відкинуло звинувачення в небезпечних діях бойової авіації РФ у Чорному морі поблизу фрегата ВМС Нідерландів 24 червня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Заявляється, що російська бойова авіація була піднята в повітря після того, як фрегат "Евертсен" нібито взяв курс на російську територію.
"Засобами об'єктивного контролю Чорноморського флоту за діями кораблів НАТО в Чорному морі було встановлено, що фрегат ВМС Нідерландів, який перебував у нейтральних водах, змінив курс проходження і почав рух у напрямку Керченської протоки", - сказано в повідомленні.
У російському міноборони заявляють, що винищувачі Су-30 і бомбардувальники Су-24 "здійснили на безпечній відстані прольоти поблизу корабля ВМС Нідерландів" у відповідності з Міжнародними правилами використання повітряного простору.
Зазначається, що після прольотів російської авіації корабель ВМС Нідерландів "змінив курс від кордону РФ і продовжив рух попереднім маршрутом".
Нагадуємо, раніше повідомлялося, що російські винищувачі кілька годин здійснювали прольоти на небезпечно близьких відстанях, симулюючи атаки на корабель ВМС Нідерландів Evertsen у Чорному морі.
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20-мм ЗАК Phalanx CIWS скучает в ожидании своего низколетящего Су-24М, ну или идущего на таран ПСКР проекта 1249.
Не скучай - приободрись! Это только начало https://mobile.twitter.com/hashtag/ExerciseSeaBreeze?src=hashtag_click #ExerciseSeaBreeze ! Фото:https://mobile.twitter.com/ExSeaBreeze @ExSeaBreeze
То най СК московитів розпочинає суди над усім статево зрілим населенням московії за зґвалтування - адже і поряд проходять, і можуть, і що вони думають - ніхто не знає!
Московити ніколи не визнають своєї жалюгідності та розумової обмеженості. І парадокс в тому, що не визнають саме з цих причин! Здається, є якась назва такої хвороби в медицині, але щоб всі були хворі - то вже наукові дисертації не одному поколінню психологів гарантовані!
Источник: https://fishki.net/3465533-jeffekt-danninga-krjugera-chto-jeto-takoe-prostymi-slovami.html © Fishki.net
Здається, Марк Твен сказав, що правда завжди буде в програші перед брехнею, бо брехня використовує всі можливі засоби, а правда - тільки правду.
А у шахтеров ведь не было самолетов...
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Сегодня в рамках https://mobile.twitter.com/hashtag/ExerciseSeaBreeze?src=hashtag_click #ExerciseSeaBreeze на полигоне «Олешковские пески» в Херсонской области был применён ударный БПЛА Bayraktar TB2, стартовавший с военно-воздушной базы Кульбакино.
Он начал движение в сторону Керченского прлива.....аааааааа!
Не, ну не придурки **************???
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AIS data shows destroyer USS Ross approaching Crimea(data received from Russian-controlled AIS station) https://liveuamap.com/en/2021/29-june-ais-data-shows-destroyer-uss-ross-approaching-crimeadata via
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ТЕ ЩО ВИ ЙОГО АНЕКСУВАЛИ НЕ РОБИТЬ ЙОГО РОСІЙСЬКИМ, ЗАПАМ ЯТАЙТЕ.
Если бы этому эминцу понадобилось прорваться через Керченский пролив, дорога туда и обратно была бы усыпана сбитыми кацапскими пепелацами.
Собственно, этот эсминец какраз и заточен на противоракетную и противоавиационную борьбу.
Так как «Русские - это не народ, а историческое проклятие человечества». - В.Шмелев