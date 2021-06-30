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Україна перемогла Швецію з рахунком 2:1 і виходить у чвертьфінал Євро-2020. ВIДЕО

В 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України з футболу перемогла збірну Швеції. Наша команда вперше виходить до чвертьфіналу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відео Канали Футбол 1,2,3

Рахунок у матчі на 26 хвилині відкрили українці, гол на рахунку Зінченка. На 42 хвилині шведи відігралися завдяки удару Форсберга і рикошету.

В основний час виявити переможця не вдалося, команди продовжили боротьбу за вихід в 1/4 фіналу Євро в екстратаймі.

На 121 хвилині Довбик головою з флангу забив гол у ворота супротивника.

Таким чином, Україна виходить у чвертьфінал Євро. Найближчої суботи, 3 липня, наша збірна зустрінеться на полі зі збірною Англії.

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Топ коментарі
+181
Украина победила Швецию со счетом 2:1 и выходит в четвертьфинал - Цензор.НЕТ 3395
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30.06.2021 00:37
+107
Ура! Слава Украине!!
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30.06.2021 00:36
+100
СЛАВА СЛАВА СЛАВА СЛАВА УКРАИНЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.06.2021 00:36
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как нога Беседина? кто в курсе?
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30.06.2021 17:38 Відповісти
спасибо Цензору за подборку! невероятный матч!
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30.06.2021 17:39 Відповісти
Шведи протягнули "дружню" руку українцям вигравши в поляків та витягли нас з лайна, а "невдячні" українці відгризли цю руку як голодні вовки.
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30.06.2021 23:49 Відповісти
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